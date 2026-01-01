Implementeer Fider met Ã©Ã©n klik.
Open-source klantfeedbackplatform voor het verzamelen van functieaanvragen, het organiseren van communitystemmingen en het transparant beheren van productroadmaps.
Kies een VPS-plan voor Fider
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Fider kunt bouwen
Fider is een open-source feedbackplatform dat productteams en hun gebruikers verbindt. Het openbare stemportaal laat gebruikers ideeÃ«n indienen, bestaande verzoeken omhoog stemmen en discussies voeren â€” zodat de meest waardevolle functies als eerste worden geprioriteerd. Teams kunnen statussen bijwerken, roadmapbeslissingen communiceren en hun community op de hoogte houden gedurende de hele ontwikkelingscyclus.
Fider zelf hosten op je VPS houdt alle feedback en gebruikersgegevens onder jouw controle, voorkomt kosten per gebruiker van gehoste alternatieven, en laat je branding en authenticatie aanpassen om aan te sluiten bij de identiteit van je product.
Belangrijkste kenmerken van Fider
Communitystemmen
Gebruikers stemmen op functieverzoeken zodat productteams objectief kunnen prioriteren wat ze hierna moeten bouwen, gebaseerd op echte vraag in plaats van de luidste stemmen.
Statusvolging
Wijs statussen â€” gepland, gestart, voltooid, geweigerd â€” toe om de community op de hoogte te houden over de voortgang van elke suggestie.
Flexibele Authenticatie
Ondersteunt e-mail-, OAuth- en SSO-aanmeldingsopties, zodat gebruikers met de minste wrijving kunnen deelnemen, waardoor de indienings- en stempercentages toenemen.
Aangepaste Branding
Configureerbare logo's, kleuren en ondersteuning voor een eigen domein laten je het feedbackportaal presenteren als een naadloze uitbreiding van jouw eigen product.
E-mail notificaties
Geautomatiseerde meldingen houden gebruikers betrokken door hen te waarschuwen wanneer hun suggesties stemmen, opmerkingen of statusupdates ontvangen.
Waarom Fider op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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