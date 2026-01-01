Fider is een open-source feedbackplatform dat productteams en hun gebruikers verbindt. Het openbare stemportaal laat gebruikers ideeÃ«n indienen, bestaande verzoeken omhoog stemmen en discussies voeren â€” zodat de meest waardevolle functies als eerste worden geprioriteerd. Teams kunnen statussen bijwerken, roadmapbeslissingen communiceren en hun community op de hoogte houden gedurende de hele ontwikkelingscyclus.

Fider zelf hosten op je VPS houdt alle feedback en gebruikersgegevens onder jouw controle, voorkomt kosten per gebruiker van gehoste alternatieven, en laat je branding en authenticatie aanpassen om aan te sluiten bij de identiteit van je product.