Implementeer Artalk met één klik.
Lichtgewicht zelf-gehost reactiesysteem met een Go-backend en een 40 KB JavaScript-widget dat op elke website kan worden ingesloten.
Kies een VPS-plan voor Artalk
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Artalk kunt bouwen
Artalk is een zelfgehost commentaarsysteem bestaande uit een performante Go-server en een minimale vanilla JavaScript-widget die met een enkele scripttag op elke website of blog kan worden ingesloten. In tegenstelling tot cloudgebaseerde commentaarplatforms, houdt Artalk alle commentaren, gebruikersgegevens en moderatiegeschiedenis op infrastructuur die jij beheert — geen toegang voor derden, geen dataverzameling en geen abonnementskosten.
De backend ondersteunt SQLite standaard met optionele migratie naar MySQL of PostgreSQL naarmate het verkeer toeneemt. Moderatietools, e-mailmeldingen, sociale login, spamfiltering, CAPTCHA en een volledige beheerzijbalk zijn allemaal inbegrepen. Zelf hosten op een VPS betekent dat jouw commentaardata jouw bewaarbeleid en privacybeleid volgt, en niet de servicevoorwaarden van een platform.
Belangrijkste kenmerken van Artalk
Insluiten op elke website
Een enkel JavaScript-fragment van 40 KB verbindt elke website of statische blog met je Artalk-instantie — geen frameworkafhankelijkheid of buildstap vereist.
Multi-sitebeheer
Eén Artalk-instantie beheert reacties over meerdere sites met afzonderlijke beheerdersaccounts, moderatie wachtrijen en meldingsinstellingen per site.
Spam en CAPTCHA
Ingebouwde Akismet-, Tencent- en Aliyun-spamfilterintegraties, plus afbeelding-, schuif-, reCAPTCHA-, hCaptcha- en Turnstile CAPTCHA-opties beschermen reactiesecties tegen bots.
Sociale login
Reageerders authenticeren via GitHub, Google, Discord en 20 andere OAuth-providers, wat de frictie vermindert en reacties aan echte identiteiten koppelt.
Beheerderzijbalk
Een ingebouwde zijbalk laat sitebeheerders reacties beoordelen, goedkeuren, vastzetten en verwijderen, gebruikers beheren en paginastatistieken bekijken zonder de reactie-interface te verlaten.
Waarom Artalk op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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