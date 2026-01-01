Artalk is een zelfgehost commentaarsysteem bestaande uit een performante Go-server en een minimale vanilla JavaScript-widget die met een enkele scripttag op elke website of blog kan worden ingesloten. In tegenstelling tot cloudgebaseerde commentaarplatforms, houdt Artalk alle commentaren, gebruikersgegevens en moderatiegeschiedenis op infrastructuur die jij beheert — geen toegang voor derden, geen dataverzameling en geen abonnementskosten.

De backend ondersteunt SQLite standaard met optionele migratie naar MySQL of PostgreSQL naarmate het verkeer toeneemt. Moderatietools, e-mailmeldingen, sociale login, spamfiltering, CAPTCHA en een volledige beheerzijbalk zijn allemaal inbegrepen. Zelf hosten op een VPS betekent dat jouw commentaardata jouw bewaarbeleid en privacybeleid volgt, en niet de servicevoorwaarden van een platform.