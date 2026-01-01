Implementeer Baikal met één-klik-installatie.
Lichtgewicht zelfgehoste CalDAV- en CardDAV-server voor het synchroniseren van agenda's, taken en contacten op al je apparaten.
Kies een VPS-plan voor Baikal
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Baikal kunt bouwen
Baikal is een lichtgewicht, zelfgehoste CalDAV- en CardDAV-server gebouwd bovenop de bekende sabre/dav PHP-bibliotheek. Het biedt een privéplek voor agenda's, evenementen, taken en contacten die synchroniseren met iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook en elke andere client die de standaard CalDAV- en CardDAV-protocollen ondersteunt.
Baikal zelf hosten op jouw eigen VPS houdt persoonlijke en teamplanninggegevens binnen jouw infrastructuur in plaats van bij een agenda-service van derden. De voetafdruk is opzettelijk klein — een enkele PHP-container ondersteund door SQLite of MySQL — zodat het comfortabel past op een kleine VPS terwijl het nog steeds meerdere gebruikers, gedeelde adresboeken en gedetailleerde toegangscontrole ondersteunt via de ingebouwde beheer-UI.
Belangrijkste kenmerken van Baikal
CalDAV en CardDAV
Standaardcompatibele agenda- en contactensynchronisatie met iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 en elke andere CalDAV/CardDAV-client.
Multigebruikersrekeningen
Maak aparte gebruikersaccounts met hun eigen agenda's, taken en adresboeken, allemaal beheerd vanuit één admin web-UI.
Shared collecties
Deel specifieke agenda's of adresboeken met andere gebruikers op dezelfde instantie voor teamplanning en contactsynchronisatie.
Kleine voetafdruk
Een enkele PHP-container die sabre/dav draait op SQLite of MySQL — klein genoeg om naast andere zelf-gehoste services te draaien op een bescheiden VPS.
Beheerder web-UI
Beheer gebruikers, agenda's, adresboeken en kernserverinstellingen vanaf een ingebouwd browsergebaseerd dashboard, in plaats van configuratiebestanden te bewerken.
Waarom Baikal op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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