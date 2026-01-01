Baikal is een lichtgewicht, zelfgehoste CalDAV- en CardDAV-server gebouwd bovenop de bekende sabre/dav PHP-bibliotheek. Het biedt een privéplek voor agenda's, evenementen, taken en contacten die synchroniseren met iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook en elke andere client die de standaard CalDAV- en CardDAV-protocollen ondersteunt.

Baikal zelf hosten op jouw eigen VPS houdt persoonlijke en teamplanninggegevens binnen jouw infrastructuur in plaats van bij een agenda-service van derden. De voetafdruk is opzettelijk klein — een enkele PHP-container ondersteund door SQLite of MySQL — zodat het comfortabel past op een kleine VPS terwijl het nog steeds meerdere gebruikers, gedeelde adresboeken en gedetailleerde toegangscontrole ondersteunt via de ingebouwde beheer-UI.