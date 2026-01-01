Implementeer Bichon met één-klik-installatie.
Zelfgehoste Rust e-mailarchiveerder met IMAP, OAuth2 en full-text zoekfunctie voor langdurige mailboxbewaring.
Kies een VPS-plan voor Bichon
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bichon kunt bouwen
Bichon is een open-source e-mailarchiveringsserver geschreven in Rust. Het maakt verbinding met IMAP-accounts, downloadt berichten incrementeel met behulp van UID-gebaseerde synchronisatie, bouwt een Tantivy fulltextzoekindex en biedt een schone REST API met een ingebouwde web-UI voor het zoeken, browsen en exporteren van gearchiveerde e-mail.
Het zelf hosten van Bichon op je eigen VPS houdt elk gearchiveerd bericht, elke bijlage en elke referentie binnen de infrastructuur die jij beheert. Accountreferenties worden versleuteld in rust met AES-256-GCM, OAuth 2.0-tokens worden automatisch vernieuwd en meerdere mailboxen worden gelijktijdig gedownload — waardoor Bichon een snel, privéalternatief is voor commerciële e-mailarchiveringsdiensten zonder kosten per mailbox.
Belangrijkste kenmerken van Bichon
Fulltext zoeken
Tantivy-aangedreven indexering over berichtteksten, headers en bijlagen levert resultaten op in milliseconden met gefacetteerde filters en draadgroepering.
IMAP- en OAuth2-synchronisatie
Maakt verbinding met elke IMAP-server via wachtwoord (PLAIN/LOGIN) of OAuth 2.0 (XOAUTH2)-authenticatie, met automatische tokenvernieuwing voor Gmail- en Microsoft-accounts.
Incrementele archivering
UID-gebaseerde incrementele synchronisatie downloadt alleen nieuwe berichten bij elke doorgang, waardoor het bandbreedte- en opslaggebruik laag blijft over meerdere gelijktijdige mailboxen.
Versleutelde inloggegevens
Alle IMAP- en OAuth-inloggegevens worden versleuteld in rust met AES-256-GCM met behulp van een sleutel die is afgeleid van het versleutelingswachtwoord dat is ingesteld bij implementatie.
Multi-gebruiker RBAC
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer laat je machtigingen per account toekennen aan extra gebruikers voor gedeelde archieven, met een volledig auditlogboek van toegangsgebeurtenissen.
Waarom Bichon op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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