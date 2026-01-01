Bichon is een open-source e-mailarchiveringsserver geschreven in Rust. Het maakt verbinding met IMAP-accounts, downloadt berichten incrementeel met behulp van UID-gebaseerde synchronisatie, bouwt een Tantivy fulltextzoekindex en biedt een schone REST API met een ingebouwde web-UI voor het zoeken, browsen en exporteren van gearchiveerde e-mail.

Het zelf hosten van Bichon op je eigen VPS houdt elk gearchiveerd bericht, elke bijlage en elke referentie binnen de infrastructuur die jij beheert. Accountreferenties worden versleuteld in rust met AES-256-GCM, OAuth 2.0-tokens worden automatisch vernieuwd en meerdere mailboxen worden gelijktijdig gedownload — waardoor Bichon een snel, privéalternatief is voor commerciële e-mailarchiveringsdiensten zonder kosten per mailbox.