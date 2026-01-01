Apache Answer is een open-source Q&A-platform gebouwd met Go en React, ontworpen om teams en communities te helpen kennis te delen via een doorzoekbare, georganiseerde vraag-en-antwoordinterface. In tegenstelling tot generieke forums is elk element — tagging, reputatie, moderatietools en het plug-insysteem — speciaal gebouwd voor gestructureerde kennisvastlegging en -opvraging.

Het zelf hosten van Apache Answer houdt de interne kennis van je organisatie op je eigen infrastructuur, vrij van licentiekosten per gebruiker en toegang tot gegevens door derden. Naarmate je community groeit, beheer je de configuratie, integraties en schaalbaarheid zonder beperkt te worden door de functieroadmap of prijscategorieën van een SaaS-provider.