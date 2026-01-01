Tot wel 69% korting op Apache Answer

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Open-source Q&A platform voor het bouwen van teamkennisbanken, helpcentra en communityforums.

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 17,99
 5,49 /mnd
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Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
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 35,99
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200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
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Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Apache Answer kunt bouwen

Apache Answer is een open-source Q&A-platform gebouwd met Go en React, ontworpen om teams en communities te helpen kennis te delen via een doorzoekbare, georganiseerde vraag-en-antwoordinterface. In tegenstelling tot generieke forums is elk element — tagging, reputatie, moderatietools en het plug-insysteem — speciaal gebouwd voor gestructureerde kennisvastlegging en -opvraging.

Het zelf hosten van Apache Answer houdt de interne kennis van je organisatie op je eigen infrastructuur, vrij van licentiekosten per gebruiker en toegang tot gegevens door derden. Naarmate je community groeit, beheer je de configuratie, integraties en schaalbaarheid zonder beperkt te worden door de functieroadmap of prijscategorieën van een SaaS-provider.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Apache Answer

Gestructureerde Q&A-interface

Een speciaal ontworpen vraag-en-antwoord-indeling met rich-text-bewerking en markdown-ondersteuning maakt het gemakkelijker om duidelijke vragen en gedetailleerde antwoorden te schrijven dan met algemene forumsoftware.

Taggen en Zoeken

Organiseer content met een uitgebreid tagsysteem en geavanceerde zoekfiltering, zodat teamleden relevante antwoorden kunnen vinden zonder door irrelevante discussies te hoeven scrollen.

Reputatie en Gamification

Reputatiepunten, badges en gebruikersranglijsten stimuleren actieve deelname en brengen de meest betrouwbare bijdragers naar voren, waardoor de algehele kenniskwaliteit na verloop van tijd verbetert.

Inpluggen Systeem

Breid functionaliteit uit en integreer met externe tools via een ingebouwde plugin-architectuur, waarbij je het platform aanpast aan de bestaande workflows van je team zonder maatwerkontwikkeling.

Ondersteuning voor meerdere talen

Ondersteun internationale teams en communities met ingebouwde meertalige mogelijkheden, waardoor taalbarrières voor gezamenlijke kennisdeling worden weggenomen.

Waarom Apache Answer op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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