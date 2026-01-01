Domoticz is een lichtgewicht domoticaserver waarmee je een breed scala aan slimme apparaten — schakelaars, sensoren, thermostaten, energiemeters, weerstations en meer — kunt monitoren en bedienen, alles vanuit één enkele webinterface. Het ondersteunt honderden hardwareprotocollen en integraties, waaronder Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1-meters en MQTT, waardoor het compatibel is met de meeste populaire smart home-ecosystemen.

Domoticz draaien op je eigen VPS geeft je volledige controle over je automatiseringsregels, historische sensorgegevens en apparaattoegang — zonder cloudafhankelijkheid, abonnementskosten en privacyrisico's van diensten van derden. Het lage resourceverbruik maakt het zeer geschikt voor altijd-actieve implementaties op een bescheiden VPS.