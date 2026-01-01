Implementeer Domoticz met een één-klik-installatie.
Lichtgewicht open-source woningautomatiseringssysteem voor het monitoren en bedienen van slimme apparaten.
Kies een VPS-plan voor Domoticz
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Domoticz kunt bouwen
Domoticz is een lichtgewicht domoticaserver waarmee je een breed scala aan slimme apparaten — schakelaars, sensoren, thermostaten, energiemeters, weerstations en meer — kunt monitoren en bedienen, alles vanuit één enkele webinterface. Het ondersteunt honderden hardwareprotocollen en integraties, waaronder Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1-meters en MQTT, waardoor het compatibel is met de meeste populaire smart home-ecosystemen.
Domoticz draaien op je eigen VPS geeft je volledige controle over je automatiseringsregels, historische sensorgegevens en apparaattoegang — zonder cloudafhankelijkheid, abonnementskosten en privacyrisico's van diensten van derden. Het lage resourceverbruik maakt het zeer geschikt voor altijd-actieve implementaties op een bescheiden VPS.
Belangrijkste kenmerken van Domoticz
Ondersteuning voor multiprotocol-apparaten
Verbind Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT en honderden andere hardwareprotocollen vanaf één enkele uniforme interface.
Automatiseringsregelsengine
Maak tijdgebaseerde, gebeurtenisgestuurde en sensorgestuurde automatiseringsregels zonder code te schrijven, zodat je huis volgens jouw planning werkt.
Energiemonitoring
Volg elektriciteits-, gas- en waterverbruik in realtime met ingebouwde grafieken en historische gegevensopslag, mogelijk gemaakt door SQLite.
Weer- en sensordashboards
Visualiseer gegevens over temperatuur, luchtvochtigheid, wind, regen en luchtkwaliteit van lokale sensoren of online weerdiensten in aanpasbare dashboards.
Mobielvriendelijke interface
Toegang tot en beheer van alle apparaten vanaf elke browser of elk mobiel apparaat, met optionele pushmeldingen via diensten van derden.
Plugin- en scriptondersteuning
Breid de functionaliteit uit met Python-plugins en Lua-scripting om aangepaste hardware, API's of complexe automatiseringslogica te integreren.
Waarom Domoticz op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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