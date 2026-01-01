Implementeer Postiz met één-klik installatie.
Open-source socialmediaplanningplatform met AI-gestuurde contentcreatie voor 15+ netwerken vanaf één dashboard.
Kies een VPS-plan voor Postiz
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Postiz kunt bouwen
Postiz is een open-source alternatief voor dure social media SaaS-tools, waarmee je jouw aanwezigheid op X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord en meer kunt plannen, beheren en analyseren vanuit één uniforme interface. De ingebouwde AI-integratie met OpenAI genereert postsuggesties en automatische aanvullingen, terwijl een Canva-achtige editor visuele content verwerkt.
Door Postiz zelf te hosten op jouw VPS blijft jouw contentstrategie en analysedata privé, elimineert het abonnementskosten per gebruiker en geeft het teams onbeperkte planningscapaciteit met aangepaste integraties via N8N, Make.com en Zapier.
Belangrijkste kenmerken van Postiz
Multiplatform Inplannen
Plan en publiceer tegelijkertijd naar meer dan 15 sociale netwerken vanuit een gedeelde contentkalender met drag-and-drop herplanning en bulk CSV-import.
AI Contentgeneratie
OpenAI-integratie stelt postteksten voor, voltooit concepten en helpt bij het afstemmen van berichten op het publiek van elk platform — wat uren handmatig schrijven bespaart.
Ingebouwde Visuele editor
Een Canva-achtige editor laat je afbeeldingen en merkbeelden direct binnen Postiz ontwerpen, zonder over te schakelen naar een aparte ontwerptool.
Teamsamenwerking
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer en goedkeuringsworkflows laten meerdere bijdragers sociale accounts beheren met behoud van merkconsistentie en toezicht.
Automatiseringintegraties
Native connectors voor N8N, Make.com en Zapier laten je berichten triggeren op basis van externe gebeurtenissen en end-to-end contentautomatiseringspijplijnen bouwen.
Waarom Postiz op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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