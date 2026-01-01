Postiz is een open-source alternatief voor dure social media SaaS-tools, waarmee je jouw aanwezigheid op X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord en meer kunt plannen, beheren en analyseren vanuit één uniforme interface. De ingebouwde AI-integratie met OpenAI genereert postsuggesties en automatische aanvullingen, terwijl een Canva-achtige editor visuele content verwerkt.

Door Postiz zelf te hosten op jouw VPS blijft jouw contentstrategie en analysedata privé, elimineert het abonnementskosten per gebruiker en geeft het teams onbeperkte planningscapaciteit met aangepaste integraties via N8N, Make.com en Zapier.