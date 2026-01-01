Activepieces is een gratis, open-source automatiseringsplatform dat je in staat stelt je apps te verbinden en repetitieve taken te automatiseren via een visuele drag-and-drop builder — geen code vereist. Met meer dan 200 integraties voor productiviteitstools, communicatieplatforms, databases en AI-diensten, dient het als een zelf-gehost alternatief voor Zapier en Make.

Wat Activepieces onderscheidt, is het native AI-first ontwerp: je kunt intelligente agents bouwen die LLM's gebruiken om te redeneren en te handelen, verbinding maken met MCP-compatibele tools, en aangepaste JavaScript- of Python-stappen uitvoeren wanneer no-code niet voldoende is. Omdat alles op je eigen infrastructuur draait, verlaten je API-sleutels, klantgegevens en bedrijfslogica nooit je servers — en er zijn geen gebruiksvergoedingen per taak, ongeacht hoeveel automatiseringen je uitvoert.