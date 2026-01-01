Tot wel 69% korting op Activepieces

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Open source no-code automatiseringsplatform met 200+ integraties en ingebouwde AI-agentondersteuning.

Lanceer je applicatie direct
Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
 5,49 /mnd
Kies plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer Activepieces met één-klik-installatie.

Kies een VPS-plan voor Activepieces

69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Activepieces kunt bouwen

Activepieces is een gratis, open-source automatiseringsplatform dat je in staat stelt je apps te verbinden en repetitieve taken te automatiseren via een visuele drag-and-drop builder — geen code vereist. Met meer dan 200 integraties voor productiviteitstools, communicatieplatforms, databases en AI-diensten, dient het als een zelf-gehost alternatief voor Zapier en Make.

Wat Activepieces onderscheidt, is het native AI-first ontwerp: je kunt intelligente agents bouwen die LLM's gebruiken om te redeneren en te handelen, verbinding maken met MCP-compatibele tools, en aangepaste JavaScript- of Python-stappen uitvoeren wanneer no-code niet voldoende is. Omdat alles op je eigen infrastructuur draait, verlaten je API-sleutels, klantgegevens en bedrijfslogica nooit je servers — en er zijn geen gebruiksvergoedingen per taak, ongeacht hoeveel automatiseringen je uitvoert.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Activepieces

Visuele workflowbouwer

De drag-and-drop interface laat iedereen meerstapsautomatiseringen bouwen zonder code te schrijven, waardoor de tijd van idee tot werkende werkstroom wordt teruggebracht tot minuten.

200+ integraties

Koppel Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion en honderden andere direct, en omvat zo de tools die de meeste teams al gebruiken.

AI-agentondersteuning

Ontwikkel agents die grote taalmodellen gebruiken om te redeneren, te zoeken en acties te ondernemen—waarbij ze verdergaan dan regelgebaseerde automatisering om taken af te handelen die oordeelsvermogen vereisen.

Aangepaste codestappen

Duik in JavaScript of Python binnen elke flow voor logica die verder gaat dan no-code, waardoor ontwikkelaars volledige flexibiliteit krijgen zonder de visuele bouwer te verlaten.

Geen gebruiksafhankelijke prijsstelling

Zelfhosting betekent onbeperkte workflowuitvoeringen zonder extra kosten, waardoor Activepieces voordelig is voor grootschalige automatiseringspijplijnen die duur zouden zijn op cloudplatforms.

Waarom Activepieces op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

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Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!

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Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.

30-dagen-geld-terug-garantie*

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