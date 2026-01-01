Implementeer Activepieces met één-klik-installatie.
Open source no-code automatiseringsplatform met 200+ integraties en ingebouwde AI-agentondersteuning.
Kies een VPS-plan voor Activepieces
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Activepieces kunt bouwen
Activepieces is een gratis, open-source automatiseringsplatform dat je in staat stelt je apps te verbinden en repetitieve taken te automatiseren via een visuele drag-and-drop builder — geen code vereist. Met meer dan 200 integraties voor productiviteitstools, communicatieplatforms, databases en AI-diensten, dient het als een zelf-gehost alternatief voor Zapier en Make.
Wat Activepieces onderscheidt, is het native AI-first ontwerp: je kunt intelligente agents bouwen die LLM's gebruiken om te redeneren en te handelen, verbinding maken met MCP-compatibele tools, en aangepaste JavaScript- of Python-stappen uitvoeren wanneer no-code niet voldoende is. Omdat alles op je eigen infrastructuur draait, verlaten je API-sleutels, klantgegevens en bedrijfslogica nooit je servers — en er zijn geen gebruiksvergoedingen per taak, ongeacht hoeveel automatiseringen je uitvoert.
Belangrijkste kenmerken van Activepieces
Visuele workflowbouwer
De drag-and-drop interface laat iedereen meerstapsautomatiseringen bouwen zonder code te schrijven, waardoor de tijd van idee tot werkende werkstroom wordt teruggebracht tot minuten.
200+ integraties
Koppel Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion en honderden andere direct, en omvat zo de tools die de meeste teams al gebruiken.
AI-agentondersteuning
Ontwikkel agents die grote taalmodellen gebruiken om te redeneren, te zoeken en acties te ondernemen—waarbij ze verdergaan dan regelgebaseerde automatisering om taken af te handelen die oordeelsvermogen vereisen.
Aangepaste codestappen
Duik in JavaScript of Python binnen elke flow voor logica die verder gaat dan no-code, waardoor ontwikkelaars volledige flexibiliteit krijgen zonder de visuele bouwer te verlaten.
Geen gebruiksafhankelijke prijsstelling
Zelfhosting betekent onbeperkte workflowuitvoeringen zonder extra kosten, waardoor Activepieces voordelig is voor grootschalige automatiseringspijplijnen die duur zouden zijn op cloudplatforms.
Waarom Activepieces op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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