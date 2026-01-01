n8n is een platform voor workflowautomatisering dat applicaties, diensten en API's verbindt via een visuele, op nodes gebaseerde interface. Hiermee kunnen individuen en teams repetitieve taken automatiseren, gegevens synchroniseren tussen tools en aangepaste integratiepijplijnen bouwen — dit alles zonder gegevens vast te zetten in een cloud van derden. Met honderden ingebouwde nodes, ondersteuning voor aangepaste JavaScript-logica en gebeurtenisgestuurde uitvoering via webhooks en planningen, handelt n8n alles af, van eenvoudige meldingen tot complexe, meerstaps bedrijfsprocessen.

n8n zelf hosten op je VPS betekent dat je workflowlogica, API-referenties en uitvoeringsgegevens je infrastructuur nooit verlaten. Je krijgt onbeperkte workflow-uitvoeringen zonder prijs per taak, en volledige controle om je automatiseringen precies naar wens uit te breiden, te back-uppen en te versioneren.