Tot wel 69% korting op n8n

Implementeer n8n met één-klik installatie.

Open-source workflowautomatiseringsplatform met een visuele op nodes gebaseerde editor voor het verbinden van apps, API's en diensten.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer n8n met één-klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met n8n kunt bouwen

n8n is een platform voor workflowautomatisering dat applicaties, diensten en API's verbindt via een visuele, op nodes gebaseerde interface. Hiermee kunnen individuen en teams repetitieve taken automatiseren, gegevens synchroniseren tussen tools en aangepaste integratiepijplijnen bouwen — dit alles zonder gegevens vast te zetten in een cloud van derden. Met honderden ingebouwde nodes, ondersteuning voor aangepaste JavaScript-logica en gebeurtenisgestuurde uitvoering via webhooks en planningen, handelt n8n alles af, van eenvoudige meldingen tot complexe, meerstaps bedrijfsprocessen.

n8n zelf hosten op je VPS betekent dat je workflowlogica, API-referenties en uitvoeringsgegevens je infrastructuur nooit verlaten. Je krijgt onbeperkte workflow-uitvoeringen zonder prijs per taak, en volledige controle om je automatiseringen precies naar wens uit te breiden, te back-uppen en te versioneren.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van n8n

Visuele Workflowbouwer

Met de drag-and-drop node-editor kun je meerstapsautomatiseringen visueel ontwerpen, met realtime uitvoeringsvoorbeelden om elke stap te debuggen.

Honderden integraties

Ingebouwde nodes omvatten populaire apps, databases en API's — van Slack en GitHub tot PostgreSQL en HTTP-verzoeken — klaar voor gebruik zonder aangepaste code.

Aangepaste JavaScript Logica

Schrijf JavaScript rechtstreeks in workflowknooppunten om gegevens te transformeren, bedrijfslogica toe te passen of een externe API aan te roepen die niet wordt gedekt door ingebouwde integraties.

Webhooks en Plannen

Activeer workflows direct via webhooks, volgens een cron-schema, of als reactie op gebeurtenissen van gekoppelde services zonder polling.

Zelfgehost data-eigendom

Alle workflowdefinities, API-gegevens en uitvoeringslogboeken blijven op jouw VPS, zonder kosten per uitvoering en zonder gebruikslimieten.

Waarom n8n op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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