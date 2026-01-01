Implementeer n8n met één-klik installatie.
Open-source workflowautomatiseringsplatform met een visuele op nodes gebaseerde editor voor het verbinden van apps, API's en diensten.
Kies een VPS-plan voor n8n
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met n8n kunt bouwen
n8n is een platform voor workflowautomatisering dat applicaties, diensten en API's verbindt via een visuele, op nodes gebaseerde interface. Hiermee kunnen individuen en teams repetitieve taken automatiseren, gegevens synchroniseren tussen tools en aangepaste integratiepijplijnen bouwen — dit alles zonder gegevens vast te zetten in een cloud van derden. Met honderden ingebouwde nodes, ondersteuning voor aangepaste JavaScript-logica en gebeurtenisgestuurde uitvoering via webhooks en planningen, handelt n8n alles af, van eenvoudige meldingen tot complexe, meerstaps bedrijfsprocessen.
n8n zelf hosten op je VPS betekent dat je workflowlogica, API-referenties en uitvoeringsgegevens je infrastructuur nooit verlaten. Je krijgt onbeperkte workflow-uitvoeringen zonder prijs per taak, en volledige controle om je automatiseringen precies naar wens uit te breiden, te back-uppen en te versioneren.
Belangrijkste kenmerken van n8n
Visuele Workflowbouwer
Met de drag-and-drop node-editor kun je meerstapsautomatiseringen visueel ontwerpen, met realtime uitvoeringsvoorbeelden om elke stap te debuggen.
Honderden integraties
Ingebouwde nodes omvatten populaire apps, databases en API's — van Slack en GitHub tot PostgreSQL en HTTP-verzoeken — klaar voor gebruik zonder aangepaste code.
Aangepaste JavaScript Logica
Schrijf JavaScript rechtstreeks in workflowknooppunten om gegevens te transformeren, bedrijfslogica toe te passen of een externe API aan te roepen die niet wordt gedekt door ingebouwde integraties.
Webhooks en Plannen
Activeer workflows direct via webhooks, volgens een cron-schema, of als reactie op gebeurtenissen van gekoppelde services zonder polling.
Zelfgehost data-eigendom
Alle workflowdefinities, API-gegevens en uitvoeringslogboeken blijven op jouw VPS, zonder kosten per uitvoering en zonder gebruikslimieten.
Waarom n8n op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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