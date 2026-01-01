Implementeer GNS3-server met één klik installatie.
Open-source netwerktopologie-emulator met een via de browser toegankelijke interface voor het ontwerpen en simuleren van virtuele netwerklabs.
Kies een VPS-plan voor GNS3 Server
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GNS3 Server kunt bouwen
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) is een open-source netwerkemulatieplatform dat wereldwijd wordt vertrouwd door netwerkingenieurs, studenten en certificeringstrainers. Het stelt je in staat om complexe netwerktopologieën van meerdere leveranciers te bouwen met behulp van echte Cisco IOS-, Juniper- en andere leveranciersimages naast lichtgewicht virtuele appliances, allemaal zonder fysieke hardware.
Door GNS3 Server op een VPS te draaien, blijft je lab persistent en toegankelijk vanuit elke browser. Projecten, apparaatimages en topologieën worden opgeslagen op duurzame benoemde volumes, zodat je werk containerherstarts overleeft. De gebundelde web-UI maakt rechtstreeks verbinding met de server-API op poort 3080, waardoor je een volledige drag-and-drop topologie-editor hebt vanuit elke browser op elk apparaat.
Belangrijkste kenmerken van GNS3 Server
Multileverancieremulatie
Draai echte Cisco IOS-, Juniper- en andere leveranciersimages naast open-source-apparaten in dezelfde topologie zonder fysieke hardware.
Browser-toegankelijke gebruikersinterface
De gebundelde webinterface biedt een drag-and-drop topologieontwerper die toegankelijk is vanuit elke browser, zonder dat er een desktopclient nodig is.
Permanente labopslag
Projecten, apparaatimages en topologiebestanden worden opgeslagen in benoemde volumes, zodat je werk behouden blijft tijdens containerherstarts en upgrades.
REST API
Een gedocumenteerde REST API op poort 3080 stelt je in staat om topologieprovisioning, knooppuntbeheer en lablevenscyclusbewerkingen te automatiseren vanuit scripts of CI-pipelines.
Apparaatbibliotheek
Importeer kant-en-klare appliance-sjablonen voor routers, switches, firewalls en Linux-hosts om snel realistische labs te bouwen zonder handmatige configuratie.
VPCS en Docker-nodes
Ingebouwde VPCS lichtgewicht pc-simulatie en native Docker-containerondersteuning laten je eindhosts en applicatieservers toevoegen aan elke topologie.
Waarom GNS3 Server op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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