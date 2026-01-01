GNS3 (Graphical Network Simulator-3) is een open-source netwerkemulatieplatform dat wereldwijd wordt vertrouwd door netwerkingenieurs, studenten en certificeringstrainers. Het stelt je in staat om complexe netwerktopologieën van meerdere leveranciers te bouwen met behulp van echte Cisco IOS-, Juniper- en andere leveranciersimages naast lichtgewicht virtuele appliances, allemaal zonder fysieke hardware.

Door GNS3 Server op een VPS te draaien, blijft je lab persistent en toegankelijk vanuit elke browser. Projecten, apparaatimages en topologieën worden opgeslagen op duurzame benoemde volumes, zodat je werk containerherstarts overleeft. De gebundelde web-UI maakt rechtstreeks verbinding met de server-API op poort 3080, waardoor je een volledige drag-and-drop topologie-editor hebt vanuit elke browser op elk apparaat.