Tot wel 69% korting op GNS3 Server

Implementeer GNS3-server met één klik installatie.

Open-source netwerktopologie-emulator met een via de browser toegankelijke interface voor het ontwerpen en simuleren van virtuele netwerklabs.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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KVM 1
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5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met GNS3 Server kunt bouwen

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) is een open-source netwerkemulatieplatform dat wereldwijd wordt vertrouwd door netwerkingenieurs, studenten en certificeringstrainers. Het stelt je in staat om complexe netwerktopologieën van meerdere leveranciers te bouwen met behulp van echte Cisco IOS-, Juniper- en andere leveranciersimages naast lichtgewicht virtuele appliances, allemaal zonder fysieke hardware.

Door GNS3 Server op een VPS te draaien, blijft je lab persistent en toegankelijk vanuit elke browser. Projecten, apparaatimages en topologieën worden opgeslagen op duurzame benoemde volumes, zodat je werk containerherstarts overleeft. De gebundelde web-UI maakt rechtstreeks verbinding met de server-API op poort 3080, waardoor je een volledige drag-and-drop topologie-editor hebt vanuit elke browser op elk apparaat.

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Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van GNS3 Server

Multileverancieremulatie

Draai echte Cisco IOS-, Juniper- en andere leveranciersimages naast open-source-apparaten in dezelfde topologie zonder fysieke hardware.

Browser-toegankelijke gebruikersinterface

De gebundelde webinterface biedt een drag-and-drop topologieontwerper die toegankelijk is vanuit elke browser, zonder dat er een desktopclient nodig is.

Permanente labopslag

Projecten, apparaatimages en topologiebestanden worden opgeslagen in benoemde volumes, zodat je werk behouden blijft tijdens containerherstarts en upgrades.

REST API

Een gedocumenteerde REST API op poort 3080 stelt je in staat om topologieprovisioning, knooppuntbeheer en lablevenscyclusbewerkingen te automatiseren vanuit scripts of CI-pipelines.

Apparaatbibliotheek

Importeer kant-en-klare appliance-sjablonen voor routers, switches, firewalls en Linux-hosts om snel realistische labs te bouwen zonder handmatige configuratie.

VPCS en Docker-nodes

Ingebouwde VPCS lichtgewicht pc-simulatie en native Docker-containerondersteuning laten je eindhosts en applicatieservers toevoegen aan elke topologie.

Waarom GNS3 Server op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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