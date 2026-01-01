1Backend is een open-source platform voor het leveren van AI-applicaties als componeerbare microservices en microfrontends, alles vanuit één zelf-gehost controlepaneel. Het bundelt gebruikersbeheer, machtigingen, geheimen, configuratie, routering, bestandsopslag en een AI-model service, zodat teams zich kunnen richten op de applicatielogica in plaats van infrastructuur aan elkaar te knopen.

Door 1Backend zelf te hosten op je eigen VPS blijven prompts, modelgewichten, geheimen en klantgegevens binnen de infrastructuur die jij beheert. Ingebouwde services starten lokale LLM's en stable diffusion containers op aanvraag, waardoor je een productieklare backend krijgt voor AI-producten zonder vendor lock-in per token.