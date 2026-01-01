Implementeer 1Backend met één klik.
Zelfgehost platform voor het bouwen van AI-applicaties met schaalbare microservices en microfrontends.
Kies een VPS-plan voor 1Backend
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met 1Backend kunt bouwen
1Backend is een open-source platform voor het leveren van AI-applicaties als componeerbare microservices en microfrontends, alles vanuit één zelf-gehost controlepaneel. Het bundelt gebruikersbeheer, machtigingen, geheimen, configuratie, routering, bestandsopslag en een AI-model service, zodat teams zich kunnen richten op de applicatielogica in plaats van infrastructuur aan elkaar te knopen.
Door 1Backend zelf te hosten op je eigen VPS blijven prompts, modelgewichten, geheimen en klantgegevens binnen de infrastructuur die jij beheert. Ingebouwde services starten lokale LLM's en stable diffusion containers op aanvraag, waardoor je een productieklare backend krijgt voor AI-producten zonder vendor lock-in per token.
Belangrijkste kenmerken van 1Backend
AI-microservices-runtime
Lanceer en orkestreer AI-containers — inclusief lokale LLM's en beeldmodellen — direct vanuit de backend zonder externe orchestrator nodig te hebben.
Ingebouwde identiteit
Gebruikersaccounts, rollen, machtigingen, organisaties en API-sleutels worden standaard meegeleverd, zodat elke nieuwe dienst automatisch authenticatie overneemt.
Geheimen en configuratie
Versleutelde geheime opslag en configuratiediensten per app houden API-sleutels en instellingen uit de code en het versiebeheer.
Microfrontend-hosting
Meerdere frontends aanbieden via één routeringslaag, waardoor onafhankelijke teams UI-modules kunnen uitbrengen zonder de hele app opnieuw op te bouwen.
Bootstrap-manifesten
Definieer routes, machtigingen, configuraties en geheimen in YAML-manifesten voor reproduceerbare infrastructuur-als-code-implementaties in verschillende omgevingen.
Waarom 1Backend op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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