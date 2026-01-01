Implementeer Alexandrie met één klik installatie.
Zelfgehoste kennisbank met uitgebreide Markdown, full-text zoeken en gedetailleerde machtigingen per document.
Kies een VPS-plan voor Alexandrie
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Alexandrie kunt bouwen
Alexandrie is een zelfgehoste kennisbank en documentatieplatform, gebouwd met Go en Nuxt 4. Het biedt een uitgebreide Markdown-editor met KaTeX-wiskunde-uitdrukkingen, gekleurde infoblokken en een commandocentrum voor een fulltext-zoekfunctie in al je documenten. Een permissiesysteem met vijf niveaus per document stelt je in staat om sommige notities privé te houden, andere met je team te delen en geselecteerde pagina's openbaar te publiceren — allemaal vanuit één installatie.
Door Alexandrie zelf te hosten, blijven je documenten, notities en geüploade bestanden op infrastructuur die jij beheert. De ingebouwde S3-compatibele objectopslag verwerkt bestandsuploads zonder een externe service, en met een back-up en herstel met één klik kun je de volledige kennisbank beveiligen zonder handmatige database-exports.
Belangrijkste kenmerken van Alexandrie
Uitgebreide Markdown-editor
Schrijf met KaTeX wiskundige uitdrukkingen, gekleurde callout-containers en uitgebreide embeds met behulp van een CodeMirror 6-editor, ontworpen voor gestructureerde documentatie.
Machtigingen op vijf niveaus
Wijs gedetailleerde toegangsrechten per document toe — van volledig privé tot openbaar leesbaar — zodat dezelfde installatie tegelijkertijd dient voor persoonlijke notities, teamwiki's en openbare documenten.
Fulltext commandozoekopdracht
Een toetsenbordgestuurd commandocentrum doorzoekt direct al je documenten, waardoor grote kennisbanken navigeerbaar worden zonder handmatig door mappen te bladeren.
Ingebouwde bestandsopslag
Een geïntegreerde S3-compatibele objectopslag verwerkt bestandsuploads en media-bijlagen zonder dat een externe opslagdienst of CDN-account nodig is.
SSO- en OIDC-inloggen
Meld je aan met Google, GitHub, Microsoft of Discord via OIDC, zodat je niet langer afzonderlijke gebruikersaccounts hoeft te beheren voor elk teamlid.
Waarom Alexandrie op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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