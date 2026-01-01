Alexandrie is een zelfgehoste kennisbank en documentatieplatform, gebouwd met Go en Nuxt 4. Het biedt een uitgebreide Markdown-editor met KaTeX-wiskunde-uitdrukkingen, gekleurde infoblokken en een commandocentrum voor een fulltext-zoekfunctie in al je documenten. Een permissiesysteem met vijf niveaus per document stelt je in staat om sommige notities privé te houden, andere met je team te delen en geselecteerde pagina's openbaar te publiceren — allemaal vanuit één installatie.

Door Alexandrie zelf te hosten, blijven je documenten, notities en geüploade bestanden op infrastructuur die jij beheert. De ingebouwde S3-compatibele objectopslag verwerkt bestandsuploads zonder een externe service, en met een back-up en herstel met één klik kun je de volledige kennisbank beveiligen zonder handmatige database-exports.