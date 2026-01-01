Adminer is een PHP-databasebeheertool in één enkel bestand die uitgebreide beheerfunctionaliteiten biedt voor meer dan 11 databasesystemen — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB en meer — via één uniforme webinterface. Oorspronkelijk ontwikkeld als een slanker alternatief voor phpMyAdmin, vereist het geen complexe installatie en is het direct na implementatie klaar voor gebruik.

Ondanks zijn minimale voetafdruk, bestrijkt Adminer het volledige scala aan databasebewerkingen: records bekijken en bewerken, SQL-query's uitvoeren met syntaxiskleuring, gebruikers en machtigingen beheren, gegevens importeren en exporteren, en schemarelaties bekijken. Het strakke ontwerp maakt het even nuttig voor snel debuggen tijdens ontwikkeling als voor routinebeheer in productieomgevingen.