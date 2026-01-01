Implementeer Adminer met één-klik installatie.
Lichtgewicht, volledig uitgeruste databasebeheertool die MySQL, PostgreSQL, SQLite en 8 andere systemen ondersteunt.
Kies een VPS-plan voor Adminer
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Adminer kunt bouwen
Adminer is een PHP-databasebeheertool in één enkel bestand die uitgebreide beheerfunctionaliteiten biedt voor meer dan 11 databasesystemen — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB en meer — via één uniforme webinterface. Oorspronkelijk ontwikkeld als een slanker alternatief voor phpMyAdmin, vereist het geen complexe installatie en is het direct na implementatie klaar voor gebruik.
Ondanks zijn minimale voetafdruk, bestrijkt Adminer het volledige scala aan databasebewerkingen: records bekijken en bewerken, SQL-query's uitvoeren met syntaxiskleuring, gebruikers en machtigingen beheren, gegevens importeren en exporteren, en schemarelaties bekijken. Het strakke ontwerp maakt het even nuttig voor snel debuggen tijdens ontwikkeling als voor routinebeheer in productieomgevingen.
Belangrijkste kenmerken van Adminer
meer dan 11 databasesystemen
Beheer MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB en meer vanuit één interface, waardoor je geen aparte tools meer hoeft te onderhouden voor elk databasetype.
Direct inzetbaar
Verpakt als één enkel PHP-bestand zonder afhankelijkheden buiten een webserver, is Adminer direct na de lancering toegankelijk zonder configuratieoverhead.
SQL-query-editor
Voer aangepaste SQL-query's uit met syntaxismarkering en gestructureerde resultaten, waardoor het eenvoudig wordt om gegevens te inspecteren, query's te debuggen of eenmalige migraties uit te voeren.
Import en export
Gegevens importeren en exporteren in SQL- en CSV-formaten voor back-ups, migraties en het delen van gegevens met externe tools of teamleden.
Gebruikers- en rechtenbeheer
Maak, wijzig en verwijder databasegebruikers en hun rechten direct vanuit de web-UI, waardoor commandoregeltoegang overbodig wordt tijdens routinematige wijzigingen in toegangscontrole.
Waarom Adminer op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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