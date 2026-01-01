Visual Studio Code Server brengt de volledige VS Code-ontwikkelomgeving naar elke browser. Krijg toegang tot je extensies, IntelliSense, geïntegreerde terminal, Git-tools en debugger vanaf elk apparaat zonder lokaal software te installeren — je ontwikkelomgeving draait op je VPS en is altijd klaar voor gebruik.

VS Code Server zelf hosten op een VPS betekent dat projecten en configuraties behouden blijven tussen sessies en toegankelijk zijn vanaf elke machine. De altijd-actieve serveromgeving is ideaal voor pair programming via het web, cloudontwikkelingsworkflows of coderen vanaf apparaten waar het installeren van VS Code niet praktisch is.