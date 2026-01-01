Implementeer Visual Studio Code Server met één-klik-installatie.
Draai VS Code volledig in je browser, overal toegankelijk, met extensies, debuggen, Git en een geïntegreerde terminal.
Kies een VPS-plan voor Visual Studio Code Server
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Visual Studio Code Server kunt bouwen
Visual Studio Code Server brengt de volledige VS Code-ontwikkelomgeving naar elke browser. Krijg toegang tot je extensies, IntelliSense, geïntegreerde terminal, Git-tools en debugger vanaf elk apparaat zonder lokaal software te installeren — je ontwikkelomgeving draait op je VPS en is altijd klaar voor gebruik.
VS Code Server zelf hosten op een VPS betekent dat projecten en configuraties behouden blijven tussen sessies en toegankelijk zijn vanaf elke machine. De altijd-actieve serveromgeving is ideaal voor pair programming via het web, cloudontwikkelingsworkflows of coderen vanaf apparaten waar het installeren van VS Code niet praktisch is.
Belangrijkste kenmerken van Visual Studio Code Server
Volledig VS Code in de browser
Krijg toegang tot de complete VS Code-ervaring, inclusief extensies, thema's, toetscombinaties en instellingen, vanaf elk browsertabblad.
Extensies ondersteuning
Installeer en voer VS Code-extensies server-side uit, waaronder taalservers, linters, formatters en debuggers.
Geïntegreerde terminal
Voer shell-commando's, buildtools en scripts rechtstreeks uit in de browserterminal die is verbonden met je VPS-omgeving.
Git-integratie
Beheer repositories, maak commits aan, bekijk diffs en los mergeconflicten op met behulp van de ingebouwde Git-tools van VS Code.
Permanente werkruimte
Projecten, instellingen en extensies blijven behouden tussen sessies op je VPS, zodat je precies verdergaat waar je gebleven bent.
Waarom Visual Studio Code Server op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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