Agentische AI beschrijft AI-systemen die zelfstandig taken in meerdere stappen uitvoeren, in plaats van telkens op een specifieke vraag te reageren. In plaats van bij elke stap op instructies te wachten, neemt het systeem een doel, verdeelt dit in stappen en werkt deze stap voor stap af. Het kan zelfstandig API's aanroepen, op het web zoeken en andere software gebruiken. Het controleert zijn eigen resultaten en stuurt bij als iets niet werkt. Deze autonomie onderscheidt het van een chatbot.