Jouw droomwebsite of app, gebouwd door AI in enkele minuten
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Van zakelijke websites en portfolio's tot blogs en landingspagina's â€“ Horizons bouwt het razendsnel.Bekijk functies
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Meridian (digital marketing agency)
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Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
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Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. ðŸ˜Ž
Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiÃ«nte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.
Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeÃ«n te testen voordat je er helemaal voor gaat.
U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat Ã©cht helemaal vanzelf.
Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. ðŸ˜Ž
Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiÃ«nte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.
Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeÃ«n te testen voordat je er helemaal voor gaat.
U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat Ã©cht helemaal vanzelf.
Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.
Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen â€“ ik dacht: 'Wow!'
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten â€” ontwerpen, codes en schrijft voor u.
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer â€“ het is meer.
Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen â€“ ik dacht: 'Wow!'
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten â€” ontwerpen, codes en schrijft voor u.
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer â€“ het is meer.