Website Builder en Horizons zijn nu AI Builder

Jouw droomwebsite of app, gebouwd door AI in enkele minuten

Beschrijf wat je wilt en Horizons bouwt het voor je. Geen code, geen technische vaardigheden nodig - met 1 klik live.

Elk type website maken

Van zakelijke websites en portfolio's tot blogs en landingspagina's â€“ Horizons bouwt het razendsnel.

Bekijk functies
Elk type website maken

Beginnen is eenvoudig

01

Beschrijf je idee of kies een template

Vertel AI gewoon jouw idee en zie hoe het tot leven komt â€” of kies een template om sneller aan de slag te gaan.
02

Eenvoudig wijzigingen aanbrengen

Laat AI alles bewerken â€“ van tekst en ontwerp tot functionaliteit. Verfijn teksten en afbeeldingen zelf in de content editor.
03

Ga live met 1 klik

Lanceer je website met Ã©Ã©n klik onder een aangepast domein, wanneer jij er klaar voor bent.

Ontgrendel de complete Hostinger Horizons ervaring

30-dagen-geld-terug-garantie

Op elk moment opzegbaar

24/7 ondersteuning

75% korting
Premium
Lanceer je eerste website â€” van portfolio's en cv's tot blogs en link-in-bio-pagina's
â‚¬11,99
â‚¬2,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor â‚¬ 143,52 (normale prijs â‚¬ 575,52) excl. BTW. Verlengbaar voor â‚¬ 9,99/mnd.
Maak maximaal 3 websites
2 mailboxes per website - free for 1 year
Domein op maat - 1 jaar gratis
5 AI-credits voor het maken van websites en apps
400+ websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
Krijg chatbot-ondersteuning van Kodee
Speciale aanbieding â€¢ 79% korting
Onbeperkt
Voor groeiende bedrijven. Onbeperkt aantal websites, AI-tools, e-commerce, volledige flexibiliteit.
â‚¬18,99
â‚¬3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor â‚¬ 191,52 (normale prijs â‚¬ 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor â‚¬ 16,99/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt aantal mailboxen per website - 1 jaar gratis
Domein op maat - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het maken van websites en apps
400+ websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
500 credits voor AI-agents
Verkoop online met geÃ¯ntegreerde e-commerce.
E-mail marketing met Reach
Waarom dit plan?
Een complete oplossing voor langetermijnprojecten. Alles inbegrepen.
69% korting
Cloud Startup
Voor bedrijven die maximale prestaties en schaalbaarheid nodig hebben.
â‚¬25,99
â‚¬7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor â‚¬ 383,52 (normale prijs â‚¬ 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor â‚¬ 23,99/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt aantal mailboxen per website - 1 jaar gratis
Domein op maat - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het maken van websites en apps
400+ websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
1000 credits voor AI-agents
Verkoop online met geÃ¯ntegreerde e-commerce.
E-mail marketing met Reach
75% korting
Premium
Lanceer je eerste website â€” van portfolio's en cv's tot blogs en link-in-bio-pagina's
â‚¬11,99
â‚¬2,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor â‚¬ 143,52 (normale prijs â‚¬ 575,52) excl. BTW. Verlengbaar voor â‚¬ 9,99/mnd.
Maak maximaal 3 websites
2 mailboxes per website - free for 1 year
Domein op maat - 1 jaar gratis
5 AI-credits voor het maken van websites en apps
400+ websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
Krijg chatbot-ondersteuning van Kodee
Speciale aanbieding â€¢ 79% korting
Onbeperkt
Voor groeiende bedrijven. Onbeperkt aantal websites, AI-tools, e-commerce, volledige flexibiliteit.
â‚¬18,99
â‚¬3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor â‚¬ 191,52 (normale prijs â‚¬ 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor â‚¬ 16,99/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt aantal mailboxen per website - 1 jaar gratis
Domein op maat - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het maken van websites en apps
400+ websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
500 credits voor AI-agents
Verkoop online met geÃ¯ntegreerde e-commerce.
E-mail marketing met Reach
Waarom dit plan?
Een complete oplossing voor langetermijnprojecten. Alles inbegrepen.
69% korting
Cloud Startup
Voor bedrijven die maximale prestaties en schaalbaarheid nodig hebben.
â‚¬25,99
â‚¬7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor â‚¬ 383,52 (normale prijs â‚¬ 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor â‚¬ 23,99/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt aantal mailboxen per website - 1 jaar gratis
Domein op maat - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het maken van websites en apps
400+ websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
1000 credits voor AI-agents
Verkoop online met geÃ¯ntegreerde e-commerce.
E-mail marketing met Reach

Onbeperkte functies vallen onder onze Fair Usage Policy.

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Zet je woorden om in echte websites en apps.

Beschrijf wat je wilt: een boekingspagina, een webwinkel, een klantportaal, wat dan ook. Horizons ontwerpt het, bouwt het en zorgt dat het binnen enkele minuten online staat.
Bekijk functies

Alles om live te gaan

Hosting, domein, e-mail en SEO-optimalisatie - alles inbegrepen. Geen aparte accounts of ingewikkelde installatie.

GeÃ¯ntegreerde backend

Ingebouwde databases, gebruikersaccounts en bestandsopslag â€“ geen externe tools nodig.

Ingebouwde AI

Voeg een chatbot of slimme zoekfunctie aan je website of webapp toe â€“ zonder account bij een derde partij of aparte facturering.

Krachtige integraties, eenvoudige setup

Stripe is al ingebouwd en klaar voor gebruik. PayPal, Google AdSense en andere diensten worden allemaal ondersteund en zijn eenvoudig in te stellen, zodat je nooit vastloopt.

EÃ©n keer bouwen, blijvend verdienen

Publiceer je project als een aanpasbare sjabloon en verdien commissie telkens wanneer iemand Horizons via die sjabloon aanschaft.

Ondersteund door Hostinger

Vertrouwd door meer dan 5 miljoen klanten in meer dan 150 landen. 20 jaar ervaring.

Kies een template. Maak het je eigen.

Kies een professioneel ontworpen template, pas hem aan met AI of in de editor en zet je website sneller online.
Alle templates
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Home decor store

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Haven (furniture store)

Template niet gevonden? Beschrijf wat je nodig hebt, en AI maakt het voor je.

Maak met AI

Geliefd bij gebruikers, aanbevolen door leiders in de industrie

We zijn er trots op dat we content creators en bedrijven wereldwijd ondersteunen. Lees hier wat zij over ons zeggen.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. ðŸ˜Ž

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiÃ«nte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.

Ivana MikleuÅ¡
Ivana MikleuÅ¡
Digitaal Specialist

Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeÃ«n te testen voordat je er helemaal voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat Ã©cht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen â€“ ik dacht: 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten â€” ontwerpen, codes en schrijft voor u.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer â€“ het is meer.

Klaar om jouw unieke projectidee om te zetten in werkelijkheid?

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