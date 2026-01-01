Maak je webapps en websites slimmer met ingebouwde AI

Voeg interactieve AI-functies – chatbots, beeldgeneratoren, slimme assistenten – direct aan je web-app of website toe. Geen ChatGPT®-account, geen facturatie via derden, geen technische installatie nodig. Beschrijf wat je wilt en het staat binnen enkele minuten live.
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Ingebouwde AI voor je webapps en websites — volledig geïntegreerd en direct klaar voor gebruik.

Met AI Bouwer is AI niet iets dat je aan je webapp of website toevoegt. Het is al in je project ingebouwd. Het staat altijd aan, is altijd klaar - zonder aanmeldingen, zonder tools die je moet installeren en zonder extra configuratie.
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Ingebouwde AI voor je webapps en websites — volledig geïntegreerd en direct klaar voor gebruik.
Ingebouwde AI

AI voor je webapps en websites, maar dan zonder de complexiteit

In een paar seconden geïnstalleerd

Beschrijf de AI-functie die je wilt nodig hebt in je eigen woorden — AI Bouwer bouwt deze en koppelt de AI direct. Geen integraties met externe partijen, geen handmatige setup.
AI-credits zijn inbegrepen in je AI Bouwer-plan. Geen aparte facturering, geen onverwachte kosten. Alles wat je nodig hebt, is al inbegrepen.
Weet altijd precies hoe de stand van zaken is – houd via je AI Bouwer-dashboard nauwkeurig bij hoe je AI-credits worden gebruikt. Alles op één plek, geen externe platforms om te controleren.
Van chatbots en beeldgeneratoren voor klantenservice tot gepersonaliseerde assistenten en quiztools – als je het kunt beschrijven, dan kan AI Bouwer in je webapp of website inbouwen.

Wat gebruikers zeggen over Hostinger AI Bouwer

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding comprimeert de ontwikkeling met 45%: met tools als Hostinger AI Bouwer wordt natuurlijke taal nu in enkele uren in plaats van weken omgezet in werkende prototypes. De drempel om software te bouwen is aanzienlijk lager geworden.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe @Hostinger AI Bouwer-tool te testen en ik ben echt onder de indruk. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Bouwer is waarschijnlijk de meest efficiënte tool voor het bouwen van apps die miljoenen euro's opleveren.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe makkelijk het is om met de Hostinger AI Bouwer precies dat te maken wat je wilt, voor je website en voor klanten! Echt geweldig – probeer het zelf maar eens!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger AI Bouwer is een tool waarmee je een idee dat je hebt bedacht kunt uitwerken – je hoeft alleen maar uit te leggen wat je in gedachten hebt, en de tool doet de rest.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Heell blij met hoe @Hostinger AI Bouwer zich ontwikkelt! De nieuwe AI-update is ontzettend leuk om mee te werken. Het is een enorme verbetering, niet alleen voor mezelf maar ik weet dat dit voor veel anderen ook zo is.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger de AI Bouwer heeft gerealiseerd... Het is ongelooflijk hoe snel je met deze tool zowel de front-end als de back-end kunt ontwikkelen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik weet niet eens hoe lang dit project al op mijn wensenlijstje stond, TOTDAT de AI Bouwer beschikbaar kwam. Ik weet helemaal niets van het programmeren van webapps. En nu is het eindelijk zover. Mijn droomproject om anderen te helpen is LIVE. Joepie!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger AI Bouwer is echt een gamechanger in vergelijking met alle andere bouwers. Ik kon eenvoudig een subdomein voor mijn blog in mijn webapp aanmaken. Echt geweldig!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu webapps bouwen door simpelweg een prompt in Hostinger AI Bouwer in te voeren. Echt geweldig!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger AI Bouwer uitgeprobeerd en het is echt een geweldig! Met deze no-code AI-appbouwer maak je in een paar minuten strakke websites en apps — hij ontwerpt, programmeert en schrijft alles voor je. Echt de moeite waard!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger AI Builder kun je hele mooie dingen maken. Het is anders dan een gewone websitebouwer – het is meer dan dat.

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