Eenvoudig SaaS-applicaties ontwikkelen
Bouw sneller en eenvoudiger met de no-code SaaS-builder van AI Builder
Alles-in-één AI-partner
Alles om live te gaan
Hosting, domein, e-mail en SEO-optimalisatie - alles inbegrepen. Geen aparte accounts of ingewikkelde installatie.
Ingebouwde backend
Ingebouwde databases, gebruikersaccounts en bestandsopslag – geen externe tools nodig – zodat jouw SaaS direct als een volwaardig product werkt.
Verdien vanaf dag één
Alles-in-één AI-partner
Alles om live te gaan
Hosting, domein, e-mail en SEO-optimalisatie - alles inbegrepen. Geen aparte accounts of ingewikkelde installatie.
Ingebouwde backend
Ingebouwde databases, gebruikersaccounts en bestandsopslag – geen externe tools nodig – zodat jouw SaaS direct als een volwaardig product werkt.
Verdien vanaf dag één
SaaS-oplossingen die je zelf kunt bouwen — geen code, alleen jouw creativiteit
Educatieve micro-SaaS
CRM-webapp
Sociale media-postgenerator
Webapp voor restaurantreserveringen
Micro-SaaS voor fitness
Podcast-webapp
Lidmaatschapswebsite
Hoe maak je een SaaS-applicatie?
Beschrijf je idee
Bewerk en test
Met één klik publiceren
Kies een template. Maak het je eigen.
Kant-en-klare templates
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
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Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎
Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.
Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.
U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.
Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.
SaaS-applicatieontwikkeling FAQ's
Wat is SaaS-applicatieontwikkeling?
Bij de ontwikkeling van SaaS-applicaties (Software as a Service) worden cloudgebaseerde tools of diensten ontwikkeld die gebruikers via een webbrowser kunnen gebruiken, doorgaans op basis van een abonnement. In tegenstelling tot traditionele software hoeven SaaS-apps niet gedownload of geïnstalleerd te worden. Alles draait online.
Wil je startupvriendelijke mogelijkheden verkennen? Bekijk onze lijst met SaaS-ideeën ter inspiratie.
Moet ik kunnen programmeren om een SaaS-app te bouwen?
Nee — en met AI Builder hoef je geen HTML, CSS of frameworks te leren. AI Builder gebruikt een conversationele benadering van bouwen — vaak vibe-codering genoemd. Je beschrijft gewoon in gewone taal wat je wilt dat je SaaS-app doet en AI bouwt het in real-time voor je. Wil je een nieuwe functie toevoegen? Vraag het gewoon. Moet je een gebruikersstroom wijzigen? Beschrijf het. Als je nieuw bent met het concept, leidt onze vibe-coderingsgids je door alles wat je moet weten.
Om inspiratie op te doen, bekijk je enkele van onze favoriete micro SaaS-voorbeelden.
Hoeveel kost het om een SaaS-app te bouwen?
De kosten variëren afhankelijk van je aanpak. Zelf coderen kost tijd, maar minder geld; het inhuren van ontwikkelaars kan duur zijn. Het gebruik van een no-code SaaS-bouwer zoals Hostinger Horizons is budgetvriendelijk, met betaalbare plannen vanaf € 2,99/mnd waarmee je SaaS-producten kunt bouwen, testen en lanceren zonder grote investeringen vooraf.
Je kunt gratis beginnen – creditcard niet nodig. Zodra je bent ingelogd, krijg je 5 AI-credits om direct aan de slag te gaan. Het creditverbruik is afhankelijk van de complexiteit van elke prompt – simpelere aanpassingen kosten minder dan één credit, terwijl grotere projecten meer credits kunnen verbruiken. Je gratis credits zijn voldoende om je SaaS-app te beschrijven, deze tot leven te zien komen en een goed beeld te krijgen van Horizons voordat je een definitieve beslissing neemt
Zodra je klaar bent om te publiceren, schakel je eenvoudig over naar één van onze betaalde plannen. Hosting, domein en SEO-optimalisatie zijn al inbegrepen, dus je hoeft verder niets in te stellen – klik gewoon op publiceren en je Saas-app gaat live. Heeft u bijna geen credits meer?
Zijn je credits bijna op? Je kunt op elk moment credits bijkopen en je verbruik bijhouden in het dashboard.
Hoe kan ik geld verdienen met mijn SaaS-app?
Je kunt inkomsten genereren met SaaS-apps via maandelijkse abonnementen, premiumabonnementen, in-app aankopen of advertenties. Hostinger AI Builder integreert met betalingssystemen zoals Stripe, waardoor het eenvoudiger wordt om facturering in te stellen.
Hoe kan ik mijn SaaS-app op de markt brengen?
Effectieve SaaS-marketing bestaat uit SEO, sociale media campagnes, betaalde advertenties, e-mailmarketing en samenwerken met influencers. Het identificeren van je doelgroep en het positioneren van de meerwaarde van je app zijn essentieel.
Lees meer in onze SaaS-marketinghandleiding.
Wat is het verschil tussen SaaS en micro-SaaS?
Een micro-SaaS is een zeer gespecialiseerde SaaS-applicatie voor een kleine nichemarkt. Deze applicaties worden vaak ontwikkeld en beheerd door een klein team, of zelfs door één persoon. Deze websites kunnen sneller worden gelanceerd en zijn gemakkelijker qua beheer.
Wil je meer weten? Bekijk dan onze micro-SaaS-gids.
Hoe onderhoud ik een SaaS-app?
Onderhoud omvat het regelmatig updaten van je app, het repareren van bugs, het verbeteren van de beveiliging en het toevoegen van nieuwe functies.Hoster AI Builder vereenvoudigt dit door updates, hosting en monitoring te bundelen in één naadloos platform.
Hoe test ik een SaaS-app?
Testen helpt je bugs te vangen en ervoor te zorgen dat je SaaS-app op verschillende apparaten werkt. Je kunt functies handmatig testen of geautomatiseerde testtools gebruiken. Hostinger AI Builder laat je een voorbeeld bekijken en testen in een sandbox-omgeving voordat je publiceert.
Hoe beveilig ik een SaaS-app?
SaaS-beveiliging draait om het beschermen van gebruikersgegevens, de handhaving van strikte authenticatie, de toepassing van SSL en het regelmatig controleren op kwetsbaarheden. Hostinger Horizons zorgt standaard voor de belangrijkste beveiligingsfuncties, zodat jij met een gerust hart kunt lanceren.
Hoe implementeer en host ik een SaaS-app?
Traditioneel vereisen implementatie en hosting het opzetten van servers, het configureren van omgevingen en het beheren van domeinen.Met Hostinger AI Builder is het allemaal geïntegreerd — je bouwt en start op één plek, met hosting, aangepaste domeinen en SSL inbegrepen.