Nee — en met AI Builder hoef je geen HTML, CSS of frameworks te leren. AI Builder gebruikt een conversationele benadering van bouwen — vaak vibe-codering genoemd. Je beschrijft gewoon in gewone taal wat je wilt dat je SaaS-app doet en AI bouwt het in real-time voor je. Wil je een nieuwe functie toevoegen? Vraag het gewoon. Moet je een gebruikersstroom wijzigen? Beschrijf het. Als je nieuw bent met het concept, leidt onze vibe-coderingsgids je door alles wat je moet weten.

Om inspiratie op te doen, bekijk je enkele van onze favoriete micro SaaS-voorbeelden.