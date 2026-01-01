Eenvoudig SaaS-applicaties ontwikkelen

Zet uw micro SaaS app idee in een live product met gemak met behulp van Hostinger AI Builder's no-code platform.
Start gratis

Betaalde plannen vanaf slechts € 2,99/mnd

Eenvoudig SaaS-applicaties ontwikkelen

Bouw sneller en eenvoudiger met de no-code SaaS-builder van AI Builder

Alles wat je nodig hebt om jouw SaaS te bouwen, te lanceren en te laten groeien.

Alles-in-één AI-partner

Beschrijf je SaaS-idee en AI bouwt het – van backend-logica tot design – een volledig functioneel product dat in enkele minuten klaar is voor lancering. Geen codering, geen technisch team, geen wachttijden.
Alles-in-één AI-partner

Alles om live te gaan

Hosting, domein, e-mail en SEO-optimalisatie - alles inbegrepen. Geen aparte accounts of ingewikkelde installatie.

Alles om live te gaan

Ingebouwde backend

Ingebouwde databases, gebruikersaccounts en bestandsopslag – geen externe tools nodig – zodat jouw SaaS direct als een volwaardig product werkt.

Ingebouwde backend

Verdien vanaf dag één

Bied meerdere abonnementniveaus aan met naadloze upgrades en downgrades. Met 0% transactiekosten en ingebouwde Stripe-integratie kun je heel eenvoudig terugkerende inkomsten opbouwen.
Verdien vanaf dag één

Alles-in-één AI-partner

Beschrijf je SaaS-idee en AI bouwt het – van backend-logica tot design – een volledig functioneel product dat in enkele minuten klaar is voor lancering. Geen codering, geen technisch team, geen wachttijden.
Alles-in-één AI-partner

Alles om live te gaan

Hosting, domein, e-mail en SEO-optimalisatie - alles inbegrepen. Geen aparte accounts of ingewikkelde installatie.

Alles om live te gaan

Ingebouwde backend

Ingebouwde databases, gebruikersaccounts en bestandsopslag – geen externe tools nodig – zodat jouw SaaS direct als een volwaardig product werkt.

Ingebouwde backend

Verdien vanaf dag één

Bied meerdere abonnementniveaus aan met naadloze upgrades en downgrades. Met 0% transactiekosten en ingebouwde Stripe-integratie kun je heel eenvoudig terugkerende inkomsten opbouwen.
Verdien vanaf dag één

SaaS-oplossingen die je zelf kunt bouwen — geen code, alleen jouw creativiteit

Ontdek echte voorbeelden van SaaS-producten die u kunt maken met Hostinger AI Builder – allemaal gebouwd door simpelweg te beschrijven wat u nodig hebt.
SaaS-oplossingen die je zelf kunt bouwen — geen code, alleen jouw creativiteit

Educatieve micro-SaaS

Ontwikkel leermiddelen – minicursussen, taaltrainingen, certificaten – waarmee docenten en kleine opleidingsteams gestructureerde lessen kunnen geven, de voortgang kunnen bijhouden en dat alles zonder een volledig LMS.Begin met bouwen
Help bedrijven met het beheren van leads, het volgen van klantrelaties en het sluiten van meer deals. Bouw een volledig op maat gemaakte CRM en bied deze als abonnement aan salesteams en bureaus aan.Begin met bouwen
Help gebruikers om aan de hand van eenvoudige prompts bijschriften, ideeën voor berichten, hookss, pakkende openingszinnen en voor het platform geschikte teksten te maken.Begin met bouwen
Bied restaurants de mogelijkheid om boekingen te beheren, tafelbeschikbaarheid te checken en bevestigingsmails te sturen – bouw een niche-reserveringstool en bied deze aan horecabedrijven aan.Begin met bouwen
Ontwikkel apps voor workoutplanning, het bijhouden van voortgang, maaltijdplannen en challenges om gebruikers gemotiveerd te houden – en geef trainers en creators de mogelijkheid om hun programma's te bundelen en verkopenBegin met bouwen
Ontwikkel je eigen podcastplatform – deel afleveringen, laat je doelgroep groeien en vraag geld voor premium of exclusieve content via abonnementen.Begin met bouwen
Maak een besloten platform waar leden betalen voor toegang tot exclusieve content, cursussen of een community – bepaal zelf je prijzen, beheer abonnementen en vergroot je terugkerende inkomsten.Begin met bouwen

Hoe maak je een SaaS-applicatie?

01

Beschrijf je idee

Vertel AI wat je SaaS-product moet kunnen en zie hoe het tot leven komt – of kies een template om nog sneller aan de slag te gaan.
02

Bewerk en test

Verfijn alles door met AI te chatten: pas functies aan, stel betalingen en inloggegevens in en bekijk een live preview voordat je de app lanceert.
03

Met één klik publiceren

Klik op publiceren en je SaaS-oplossing staat live – inclusief hosting, domeinnaam en SEO-optimalisatie. Begin direct met het onboarden van je eerste gebruikers.

Kies een template. Maak het je eigen.

Kies een professioneel ontworpen template, pas hem aan met AI of in de editor en zet je website sneller online.

Kant-en-klare templates

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Wil je meer weten?

Bekijk complete tutorials, handleidingen en stapsgewijze instructies waarmee je in een mum van tijd uitgroeit van beginner tot AI-professional. Krijg alles wat je nodig hebt om je eerste AI-project te bouwen, en meer.
Wat is SaaS

Wat is SaaS

Tutorial
Hoe bouw je een SaaS-product?

Hoe bouw je een SaaS-product?

Tutorial
Micro-SaaS ideeën

Micro-SaaS ideeën

Tutorial
Video

Meer manieren om geld te verdienen met AI Builder

Verkoop online

Haal boekingen binnen

Maak maatwerk AI-tools

Maak een template, verdien commissie

Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.

Klaar om jouw unieke projectidee om te zetten in werkelijkheid?

Start gratis

Geen creditcard vereist.

SaaS-applicatieontwikkeling FAQ's

Bij de ontwikkeling van SaaS-applicaties (Software as a Service) worden cloudgebaseerde tools of diensten ontwikkeld die gebruikers via een webbrowser kunnen gebruiken, doorgaans op basis van een abonnement. In tegenstelling tot traditionele software hoeven SaaS-apps niet gedownload of geïnstalleerd te worden. Alles draait online.

Wil je startupvriendelijke mogelijkheden verkennen? Bekijk onze lijst met SaaS-ideeën ter inspiratie.

Nee — en met AI Builder hoef je geen HTML, CSS of frameworks te leren. AI Builder gebruikt een conversationele benadering van bouwen — vaak vibe-codering genoemd. Je beschrijft gewoon in gewone taal wat je wilt dat je SaaS-app doet en AI bouwt het in real-time voor je. Wil je een nieuwe functie toevoegen? Vraag het gewoon. Moet je een gebruikersstroom wijzigen? Beschrijf het. Als je nieuw bent met het concept, leidt onze vibe-coderingsgids je door alles wat je moet weten.

Om inspiratie op te doen, bekijk je enkele van onze favoriete micro SaaS-voorbeelden.

De kosten variëren afhankelijk van je aanpak. Zelf coderen kost tijd, maar minder geld; het inhuren van ontwikkelaars kan duur zijn. Het gebruik van een no-code SaaS-bouwer zoals Hostinger Horizons is budgetvriendelijk, met betaalbare plannen vanaf € 2,99/mnd waarmee je SaaS-producten kunt bouwen, testen en lanceren zonder grote investeringen vooraf.

Je kunt gratis beginnen – creditcard niet nodig. Zodra je bent ingelogd, krijg je 5 AI-credits om direct aan de slag te gaan. Het creditverbruik is afhankelijk van de complexiteit van elke prompt – simpelere aanpassingen kosten minder dan één credit, terwijl grotere projecten meer credits kunnen verbruiken. Je gratis credits zijn voldoende om je SaaS-app te beschrijven, deze tot leven te zien komen en een goed beeld te krijgen van Horizons voordat je een definitieve beslissing neemt

Zodra je klaar bent om te publiceren, schakel je eenvoudig over naar één van onze betaalde plannen. Hosting, domein en SEO-optimalisatie zijn al inbegrepen, dus je hoeft verder niets in te stellen – klik gewoon op publiceren en je Saas-app gaat live. Heeft u bijna geen credits meer?

Zijn je credits bijna op? Je kunt op elk moment credits bijkopen en je verbruik bijhouden in het dashboard.

Je kunt inkomsten genereren met SaaS-apps via maandelijkse abonnementen, premiumabonnementen, in-app aankopen of advertenties. Hostinger AI Builder integreert met betalingssystemen zoals Stripe, waardoor het eenvoudiger wordt om facturering in te stellen.

Effectieve SaaS-marketing bestaat uit SEO, sociale media campagnes, betaalde advertenties, e-mailmarketing en samenwerken met influencers. Het identificeren van je doelgroep en het positioneren van de meerwaarde van je app zijn essentieel.

Lees meer in onze SaaS-marketinghandleiding.

Een micro-SaaS is een zeer gespecialiseerde SaaS-applicatie voor een kleine nichemarkt. Deze applicaties worden vaak ontwikkeld en beheerd door een klein team, of zelfs door één persoon. Deze websites kunnen sneller worden gelanceerd en zijn gemakkelijker qua beheer.

Wil je meer weten? Bekijk dan onze micro-SaaS-gids.

Onderhoud omvat het regelmatig updaten van je app, het repareren van bugs, het verbeteren van de beveiliging en het toevoegen van nieuwe functies.Hoster AI Builder vereenvoudigt dit door updates, hosting en monitoring te bundelen in één naadloos platform.

Testen helpt je bugs te vangen en ervoor te zorgen dat je SaaS-app op verschillende apparaten werkt. Je kunt functies handmatig testen of geautomatiseerde testtools gebruiken. Hostinger AI Builder laat je een voorbeeld bekijken en testen in een sandbox-omgeving voordat je publiceert.

SaaS-beveiliging draait om het beschermen van gebruikersgegevens, de handhaving van strikte authenticatie, de toepassing van SSL en het regelmatig controleren op kwetsbaarheden. Hostinger Horizons zorgt standaard voor de belangrijkste beveiligingsfuncties, zodat jij met een gerust hart kunt lanceren.

Traditioneel vereisen implementatie en hosting het opzetten van servers, het configureren van omgevingen en het beheren van domeinen.Met Hostinger AI Builder is het allemaal geïntegreerd — je bouwt en start op één plek, met hosting, aangepaste domeinen en SSL inbegrepen.

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