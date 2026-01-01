Je kan in je verwijzingendashboard kiezen tussen PayPal of een bankoverschrijving.

PayPal maakt dagelijks geld over naar gebruikers die een bedrag van US$ 50 hebben bereikt. Als gevolg van automatisering kan het echter zijn dat je je betaling pas de volgende dag ontvangt.

Voor een bankoverschrijving moet je US$ 200 bij elkaar verdienen. Daarna moet je tot de laatste donderdag van de maand wachten, want dan worden alle bankoverschrijvingen verwerkt. Wanneer je na die dag in aanmerking komt voor een beloning, dan wordt deze de volgende maand verwerkt.

Afhankelijk van het beleid van jouw bank kunnen er extra kosten en wisselkoersverschillen aan bankoverschrijvingen zijn verbonden, waardoor het beloningsbedrag lager kan uitvallen. Als je deze kosten wilt vermijden, kun je beter PayPal gebruiken.