Zo werkt het
Deel je doorverwijzingslink
Wacht tot je vriend upgrade
Ontvang je uitbetaling
Help anderen te starten met AI en ontvang een beloning
Gebruik je doorverwijslink overal
- Stuur deze rechtstreeks naar een vriend die een project start
- Voeg deze aan je content of sociale media toe
- Deel deze in je communities of groepschats.
Jouw beloning: 20% commissie
Hostinger AI Builder verwijzingsprogramma Veelgestelde vragen
Waar vind ik mijn doorverwijzingslink?
U kunt uw verwijzingslink op een van de volgende manieren vinden:
- Vanaf het verwijzingsdashboard
- Vanaf het Hostinger AI Builder-platform — klik gewoon op het menupictogram in de linkerbovenhoek en kies “Verwijzen”
Hoeveel mensen kan ik doorverwijzen?
Er is geen limiet aan het aantal mensen dat je kunt doorverwijzen via Hostinger’s referral programma.Deel je link en promoot Hostinger AI Builder bij zoveel vrienden als je wilt.
Hoeveel kan ik verdienen?
Aangezien het aantal verwijzingen onbeperkt is, zijn jouw inkomsten dat ook. Je verdient 20% van elke in aanmerking komende verkoop en het is aan jou hoeveel je verkoopt.
Wat krijgt mijn vriend?
Ze krijgen 20% extra korting op hun eerste Hostinger AI Builder plan.
Waarom duurt het 45 dagen voordat ik mijn beloning ontvang?
Wij bieden een 30 -dagen-geld-terug-garantie. Dat betekent dat nieuwe gebruikers tot 30 dagen na aankoop een volledige terugbetaling kunnen aanvragen.Er zijn 15 extra dagen nodig voor boekhoudkundige en administratieve doeleinden.
Hoe ontvang ik mijn inkomsten?
Je kan in je verwijzingendashboard kiezen tussen PayPal of een bankoverschrijving.PayPal maakt dagelijks geld over naar gebruikers die een bedrag van US$ 50 hebben bereikt. Als gevolg van automatisering kan het echter zijn dat je je betaling pas de volgende dag ontvangt.Voor een bankoverschrijving moet je US$ 200 bij elkaar verdienen. Daarna moet je tot de laatste donderdag van de maand wachten, want dan worden alle bankoverschrijvingen verwerkt. Wanneer je na die dag in aanmerking komt voor een beloning, dan wordt deze de volgende maand verwerkt.Afhankelijk van het beleid van jouw bank kunnen er extra kosten en wisselkoersverschillen aan bankoverschrijvingen zijn verbonden, waardoor het beloningsbedrag lager kan uitvallen. Als je deze kosten wilt vermijden, kun je beter PayPal gebruiken.
Hoe check ik de status van mijn verwijzingen?
In het verwijzingendashboard, zie je het onderdeel Mijn beloningen. Hier kun je je verwijzingen volgen en zowel betaalde als in behandeling zijnde commissies bekijken.