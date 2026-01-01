Alle functies om je volgende idee te ontwikkelen

Ontdek wat Hostinger AI Builder te bieden heeft — krachtige functies waarmee u websites en web-apps sneller, gemakkelijker en zonder code kunt bouwen en starten.
Begin vandaag met bouwen

Geen creditcard vereist.

Gebouwd voor meer, vanaf het eerste moment

No-code platform
No-code platform

Start je project zonder ook maar één regel code te schrijven. Omschrijf wat je wilt, en AI regelt de rest – van ontwerp tot functionaliteit.

Integraties
Integraties

Haal meer uit je websites. Horizons ondersteunt Stripe, PayPal, Google AdSense en meer — voor elk daarvan is er een eenvoudige installatiehandleiding, zodat je nooit vastloopt.

Start met één klik
Start met één klik

Direct live. Test, optimaliseer en publiceer je website of web app in enkele minuten.

Ingebouwde AI
Ingebouwde AI

Met AI Builder is AI al ingebouwd in je app.Voeg chatbots, beeldgeneratoren en slimme assistenten toe. Geen accounts, geen setup, geen verrassingsfacturering.

Laatste LLM's
Laatste LLM's

Aangedreven door de meest geavanceerde grote taalmodellen die snelheid en creativiteit garanderen.

Geïntegreerde backend
Geïntegreerde backend

Ontwikkel apps met gebruikersaanmeldingen, gegevensopslag, geautomatiseerde e-mails en nog veel meer — zonder extra installatie of externe diensten.

Tekstbewerkingsmodus
Tekstbewerkingsmodus

Pas tekstcomponenten visueel in realtime aan.

Ontwerp vanuit een afbeelding
Ontwerp vanuit een afbeelding

Upload een afbeelding, ontvang een ontwerp. Je kunt visuele referenties in complete webpagina's omzetten.

Ingebouwde SEO-optimalisatie
Ingebouwde SEO-optimalisatie

Met elk project dat je bouwt, zorgt Hostinger AI Builder ervoor dat het vindbaar is.Van Google Zoeken tot ChatGPT - je bent gedekt.

Code bewerken
Code bewerken

Met volledige toegang tot de code van je project kun je aanpassingen doorvoeren, verfijnen en bouwen op je eigen voorwaarden.

Website cloner
Website cloner

Plak een URL en AI maakt van de site een volledig bewerkbaar project – een voorsprong bij het herontwerpen, moderniseren of migreren binnen enkele minuten.

Klaar om jouw unieke projectidee om te zetten in werkelijkheid?

Begin vandaag met bouwen

Geen creditcard vereist.

Je AI-partner die alles voor je regelt

Hostinger AI Builder dekt uw volledige creatieve flow — van het bouwen tot het beheren, publiceren en schalen van uw project.Verken alle functies per categorie.

Publiceren en updaten

Ga live met één enkele klik. Voer op elk moment updates uit — geen installatie of herimplementatie nodig.

Automatisch fouten oplossen

Als er iets kapot gaat, helpt AI Builder problemen automatisch op te sporen en op te lossen.

Versie herstellen

Met één klik terug naar een eerdere versie. Geen tools voor versiebeheer nodig.

SEO-klaar

Ingebouwde SEO-best practices zorgen ervoor dat je websites hoger scoren, zonder dat je plug-ins of extra instellingen nodig hebt.

AI-chat

Beschrijf wijzigingen of vraag nieuwe functies aan in je eigen woorden. De AI past je project direct aan. Er is geen leercurve.

Ontgrendel de complete Hostinger Horizons ervaring

30-dagen-geld-terug-garantie

Op elk moment opzegbaar

24/7 ondersteuning

75% korting
Premium
Lanceer je eerste website — van portfolio's en cv's tot blogs en link-in-bio-pagina's
11,99
2,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 143,52 (normale prijs € 575,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 9,99/mnd.
Maak maximaal 3 websites
2 mailboxes per website - free for 1 year
Domein op maat - 1 jaar gratis
5 AI-credits voor het maken van websites en apps
400+ websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
Krijg chatbot-ondersteuning van Kodee
Speciale aanbieding • 79% korting
Onbeperkt
Voor groeiende bedrijven. Onbeperkt aantal websites, AI-tools, e-commerce, volledige flexibiliteit.
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt aantal mailboxen per website - 1 jaar gratis
Domein op maat - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het maken van websites en apps
400+ websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
500 credits voor AI-agents
Verkoop online met geïntegreerde e-commerce.
E-mail marketing met Reach
Waarom dit plan?
Een complete oplossing voor langetermijnprojecten. Alles inbegrepen.
69% korting
Cloud Startup
Voor bedrijven die maximale prestaties en schaalbaarheid nodig hebben.
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt aantal mailboxen per website - 1 jaar gratis
Domein op maat - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het maken van websites en apps
400+ websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
1000 credits voor AI-agents
Verkoop online met geïntegreerde e-commerce.
E-mail marketing met Reach
75% korting
Premium
Lanceer je eerste website — van portfolio's en cv's tot blogs en link-in-bio-pagina's
11,99
2,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 143,52 (normale prijs € 575,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 9,99/mnd.
Maak maximaal 3 websites
2 mailboxes per website - free for 1 year
Domein op maat - 1 jaar gratis
5 AI-credits voor het maken van websites en apps
400+ websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
Krijg chatbot-ondersteuning van Kodee
Speciale aanbieding • 79% korting
Onbeperkt
Voor groeiende bedrijven. Onbeperkt aantal websites, AI-tools, e-commerce, volledige flexibiliteit.
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt aantal mailboxen per website - 1 jaar gratis
Domein op maat - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het maken van websites en apps
400+ websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
500 credits voor AI-agents
Verkoop online met geïntegreerde e-commerce.
E-mail marketing met Reach
Waarom dit plan?
Een complete oplossing voor langetermijnprojecten. Alles inbegrepen.
69% korting
Cloud Startup
Voor bedrijven die maximale prestaties en schaalbaarheid nodig hebben.
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt aantal mailboxen per website - 1 jaar gratis
Domein op maat - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het maken van websites en apps
400+ websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
1000 credits voor AI-agents
Verkoop online met geïntegreerde e-commerce.
E-mail marketing met Reach

Onbeperkte functies vallen onder onze Fair Usage Policy.

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.

Handige hulpmiddelen om je op weg te helpen

Tutorials

Stapsgewijze instructies voor het bouwen met Hostinger Horizons.

Kennisbank

Antwoorden op al jouw technische en creatieve vragen.

Video's

Visuele rondleidingen en inspiratie.

Community

Kom in contact met anderen, wissel ideeën uit en groei samen verder.

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.