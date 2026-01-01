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Start je project zonder ook maar één regel code te schrijven. Omschrijf wat je wilt, en AI regelt de rest – van ontwerp tot functionaliteit.
Haal meer uit je websites. Horizons ondersteunt Stripe, PayPal, Google AdSense en meer — voor elk daarvan is er een eenvoudige installatiehandleiding, zodat je nooit vastloopt.
Direct live. Test, optimaliseer en publiceer je website of web app in enkele minuten.
Met AI Builder is AI al ingebouwd in je app.Voeg chatbots, beeldgeneratoren en slimme assistenten toe. Geen accounts, geen setup, geen verrassingsfacturering.
Aangedreven door de meest geavanceerde grote taalmodellen die snelheid en creativiteit garanderen.
Ontwikkel apps met gebruikersaanmeldingen, gegevensopslag, geautomatiseerde e-mails en nog veel meer — zonder extra installatie of externe diensten.
Pas tekstcomponenten visueel in realtime aan.
Upload een afbeelding, ontvang een ontwerp. Je kunt visuele referenties in complete webpagina's omzetten.
Met elk project dat je bouwt, zorgt Hostinger AI Builder ervoor dat het vindbaar is.Van Google Zoeken tot ChatGPT - je bent gedekt.
Met volledige toegang tot de code van je project kun je aanpassingen doorvoeren, verfijnen en bouwen op je eigen voorwaarden.
Plak een URL en AI maakt van de site een volledig bewerkbaar project – een voorsprong bij het herontwerpen, moderniseren of migreren binnen enkele minuten.
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Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎
Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.
Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.
U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.
Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.