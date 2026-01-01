Van idee naar functioneel prototype met AI - in minuten

Van ruwe concepten tot iets dat je kunt delen, testen en verfijnen. Geen ontwerp- of codeervaardigheden nodig. Beschrijf je idee en AI Builder bouwt het in enkele minuten.
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Van idee naar functioneel prototype met AI - in minuten

AI-prototyping dat verder gaat dan een statische mockup

Van eenvoudige concepten tot volledig functionele apps – allemaal gebouwd door simpelweg te beschrijven wat je nodig hebt.
AI-prototyping dat verder gaat dan een statische mockup

Beschrijf het gewoon

Beschrijf gewoon wat je wilt bouwen en AI Builder brengt het tot leven – volledig functioneel en klaar om te delen.Geen ontwerptools, geen coderen, geen wachten – iedereen in het team kan bouwen en itereren.
Echte knoppen, echte formulieren, echte gebruikersstromen – je prototype werkt net als het echte product, zodat stakeholders het kunnen ervaren in plaats van er alleen maar naar te kijken.
Geen downloads, geen accounts voor ontwerptools, geen ingewikkelde overdrachten – stuur gewoon een link en iedereen kan direct met je prototype aan de slag. Deel het met gebruikers, investeerders, klanten of je team en verzamel waardevolle feedback.
Wil je een lay-out wijzigen, een scherm toevoegen of een gebruikersstroom aanpassen? Beschrijf het gewoon en AI Builder werkt het in real-time bij – niet vanaf nul beginnen.
Geen wireframe, geen ruwe schets – maar een degelijke, verzorgde preview die nauwkeurig weergeeft hoe jouw eindproduct eruit zal zien en hoe het zal werken.
Klaar om je product live te zetten? Gebruikersaccounts, databases, boekingsprocessen, e-commerce-integraties en nog veel meer – alles is al ingebouwd. Dus bouw gewoon verder op wat je al hebt. Publiceer vervolgens met één klik, inclusief hosting en domeinnaam.

Hoe maak je een interactief prototype met AI

01

Beschrijf je idee

Vertel AI wat je wilt prototypen – de website, de webapp, het product – en binnen enkele minuten zie je jouw idee tot leven komen.
02

Verfijn door te chatten

Schaaf je prototype bij door te chatten met AI – pas lay-outs, flows en inhoud aan totdat het precies goed voelt.
03

Deel en verzamel feedback

Deel je prototype met stakeholders, investeerders of klanten en verzamel echte feedback – blijf het vervolgens verfijnen tot het klaar is om te bouwen of te lanceren.

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Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.

Klaar om je idee om te zetten in een werkend prototype?

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Geen creditcard vereist

AI-prototyping FAQ's

AI prototyping is het proces waarbij een idee wordt omgezet in een werkende, interactieve preview van je app of website – met behulp van AI om het ontwerp, de lay-out en functionaliteit voor je af te handelen. In plaats van wekenlang in ontwerptools te zitten of te wachten op een ontwikkelaar, beschrijf je gewoon wat je wilt en AI bouwt het in enkele minuten. Met AI Builder is je prototype niet alleen een mockup – het is een functionele, deelbare preview die je kunt testen en verfijnen voordat je je volledig inzet voor ontwikkeling.

Meer weten over het prototypingproces? Bekijk onze gids voor softwareprototyping voor een diepere duik.

Iedereen die een idee heeft dat men wil visualiseren, testen of delen voordat het volledig wordt uitgewerkt. Dit geldt onder meer voor:

  • Founders en ondernemers – valideer je concept eerst bij investeerders of early adopters voordat je geld uitgeeft aan de ontwikkeling.
  • Productmanagers – zet ontwerpvereisten om in interactieve prototypes, zodat alle betrokkenen op één lijn komen en het aantal revisierondes wordt beperkt.
  • Freelancers and agencies – laat klanten zien hoe hun project er precies uit komt te zien en hoe het gaat werken, nog voordat het wordt gebouwd.
  • Designers – breng ideeën tot leven zonder op een ontwikkelaar wachten.
  • Iedereen met een idee - als jij het kunt beschrijven, dan kan Horizons het bouwen.

Ontwerpvaardigheden, programmeerkennis of een technische achtergrond zijn niet nodig.

Een wireframe is een eenvoudige visuele blauwdruk – het toont de structuur en lay-out van een pagina zonder enige styling of interactiviteit. Een prototype gaat verder – het ziet en voelt als het echte werk, met werkinteracties, echte inhoud en een functioneel ontwerp. Met AI Builder sla je de wireframefase volledig over en ga je rechtstreeks naar een volledig interactief prototype, gewoon door te beschrijven wat je nodig hebt.

Een prototype en een MVP (Minimum Viable Product) worden vaak verward, maar ze dienen verschillende doelen.

Een prototype gaat over visualisatie en validatie – het is een interactieve preview van je idee die je deelt met belanghebbenden, investeerders of gebruikers om feedback te verzamelen voordat je je inzet voor volledige ontwikkeling. Het hoeft niet volledig functioneel of klaar voor publiek gebruik te zijn.

Een MVP is je eerste echte, werkende versie van het product – gebouwd met net genoeg functies om te lanceren, vroege gebruikers te verwerven en te leren van echt gebruik.

Kortom: je prototype om je idee te valideren en je bouwt een MVP om het in de echte wereld te testen. Met AI Builder kun je beide doen – beginnen met een prototype, feedback verzamelen en het opschalen tot een volledig functioneel product zonder helemaal opnieuw te beginnen. Meer informatie in onze prototype vs MVP-gids.

Helemaal niet. AI Builder maakt gebruik van een conversationele benadering van bouwen – vaak vibe coding genoemd. Je beschrijft gewoon in gewone taal wat je wilt en AI bouwt het in real time voor je. Wil je de lay-out aanpassen? Vraag het gewoon. Moet je een gebruikersstroom wijzigen? Beschrijf het. Als je nieuw bent met het concept, onze vibe coding guide leidt je door alles wat je moet weten.

Zodra je prototype klaar is, kun je het publiceren en delen via een link met iedereen – belanghebbenden, investeerders, klanten of testgebruikers.Zij kunnen er direct mee communiceren, en je kunt het blijven verfijnen op basis van hun feedback door simpelweg te chatten met AI Builder.

Ja – en dit is waar AI Builder zich onderscheidt van traditionele prototyping tools. Wanneer je klaar bent om verder te gaan dan prototyping, publiceer je je project gewoon als een volledig live website of app met één klik. Hosting, domein en zakelijke e-mail zijn allemaal inbegrepen in je plan.

En omdat AI Builder wordt geleverd met een geïntegreerde backend ingebouwde backend, heeft je prototype al databases, gebruikersaccounts en bestandsopslag klaar om te gaan – dus wanneer je klaar bent om te schalen, is alles wat je nodig hebt er al.

Je kunt gratis beginnen – creditcard niet nodig. Zodra je bent ingelogd, krijg je 5 AI-credits om direct te beginnen met bouwen. Het creditverbruik is afhankelijk van de complexiteit van elke prompt – eenvoudigere aanpassingen kosten minder dan één credit, terwijl grotere projecten meer credits kunnen verbruiken. Je gratis credits zijn voldoende om je prototype te beschrijven, deze tot leven te zien komen en een goed beeld te krijgen van Horizons voordat je een definitieve beslissing neemt. Zodra je klaar bent om te publiceren, schakel je eenvoudig over naar één van onze betaalde plannen. Hosting en domein zijn al inbegrepen – klik gewoon op publiceren en je prototype gaat live.

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