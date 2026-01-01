Een prototype en een MVP (Minimum Viable Product) worden vaak verward, maar ze dienen verschillende doelen.



Een prototype gaat over visualisatie en validatie – het is een interactieve preview van je idee die je deelt met belanghebbenden, investeerders of gebruikers om feedback te verzamelen voordat je je inzet voor volledige ontwikkeling. Het hoeft niet volledig functioneel of klaar voor publiek gebruik te zijn.



Een MVP is je eerste echte, werkende versie van het product – gebouwd met net genoeg functies om te lanceren, vroege gebruikers te verwerven en te leren van echt gebruik.



Kortom: je prototype om je idee te valideren en je bouwt een MVP om het in de echte wereld te testen. Met AI Builder kun je beide doen – beginnen met een prototype, feedback verzamelen en het opschalen tot een volledig functioneel product zonder helemaal opnieuw te beginnen. Meer informatie in onze prototype vs MVP-gids.