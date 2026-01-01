Maak van je WhatsApp een CRM met AI

Zie je contacten als een bedrijf. Koppel WhatsApp. Beheer leads. Sluit deals.
Start gratis

Geen creditcard vereist.

Maak van je WhatsApp een CRM met AI

Hoe bouw je een WhatsApp-CRM voor je bedrijf

01

Beschrijf je idee of kies een template

Beschrijf hoe je bedrijf werkt en AI stelt op basis daarvan een CRM-systeem samen, of ga direct aan de slag met één van onze professioneel ontworpen templates. Coderen is niet nodig.
02

Koppel WhatsApp aan je CRM

Met slechts een paar klikken wordt je WhatsApp via de Twilio-integratie aan je CRM gekoppeld.
03

Personaliseer je CRM

Maak een CRM uniek voor jouw bedrijf. Chat gewoon met AI en personaliseer het ontwerp en de inhoud van de pagina’s.

Bekijk onze stap-voor-stap handleiding

Bekijk onze videotutorial of handleiding met stapsgewijze instructies en ga binnen een paar minuten van idee naar een live project:
Hoe maak je een WhatsApp-CRM met AI?

Hoe maak je een WhatsApp-CRM met AI?

Tutorial
Video

Kies een template. Maak het je eigen.

Kies een professioneel ontworpen template, pas hem aan met AI of in de editor en zet je website sneller online.

Kant-en-klare templates

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Alles wat je nodig hebt om jouw CRM op te bouwen, op één plek.

Ontwikkel en beheer een CRM dat is afgestemd op jouw behoeften.

Ontwikkel en beheer een CRM dat is afgestemd op jouw behoeften.

Beschrijf hoe uw bedrijf werkt en AI Builder bouwt een CRM die precies past bij uw workflow: uw pipeline, uw labels, uw follow-upritme.
In tegenstelling tot WhatsApp of social media shops, geeft een AI Builder-aangedreven site je volledige controle over je klantgegevens, waardoor je beschermd bent tegen wijzigingen in het platformbeleid of accountbans.
Genereer binnen enkele seconden antwoorden, zet een chatbot in voor 24/7 klantenondersteuning en houd je bedrijf draaiende, zelfs terwijl jij slaapt.
Je hoeft je CRM niet helemaal zelf op te zetten. Met de kant-en-klare templates heb je meteen de basis klaar voor complexe setups, de app-structuur en de workflows.
Professionele hosting, een eigen domein en zakelijke e-mail op één plek — alles wat je nodig hebt om vertrouwen op te bouwen bij je doelgroep.

Meer leads volgen. Meer deals sluiten. Meer tijd overhouden.

Start gratis

Geen creditcard vereist.

WhatsApp-CRM FAQ's

Hieronder vindt je antwoorden op een aantal meest gestelde vragen over het opzetten van een WhatsApp-CRM.

Een WhatsApp-CRM is een tool waarmee je klantrelaties rechtstreeks via WhatsApp kunt beheren. In plaats van het overzicht over gesprekken te verliezen, kun je contacten organiseren, leads in een sales pipeline volgen en deals sluiten – allemaal op één plek. Anders dan traditionele CRM's bereik je klanten waar ze al zijn: op WhatsApp.

Met een WhatsApp-CRM kun je je contacten organiseren en beheren, leads volgen via een visuele sales pipeline, berichten automatiseren en betalingen accepteren – allemaal via je eigen WhatsApp. Daarnaast kun je met AI het systeem volledig afstemmen op jouw bedrijf, zonder dat je daarvoor hoeft te kunnen coderen.

Geen codeervaardigheden nodig.Met Hostinger AI Builder vibe coding platform, kunt u uw eigen WhatsApp CRM maken door gewoon te chatten met AI, of beginnen met een kant-en-klare template en aanpassen in uw eigen taal - het regelt de code, het ontwerp en de inhoud voor u.

Met Hostinger Horizons is het maken van een WhatsApp CRM-app heel eenvoudig. Zo pak je dit in een paar stappen aan:

  • Gebruik onze AI-app-bouwer of één van onze kant-en-klare templates om gratis te beginnen met bouwen.
  • Personaliseer alles naar de behoeften van je bedrijf door met AI te chatten – dit kennen we als ‘vibe coding’: geen technische kennis nodig, alleen je ideeën in normale taal.
  • Kies een plan waarmee je meer prompts kunt ontgrendelen en je je CRM met één klik kunt publiceren.
  • Koppel WhatsApp aan je CRM via een Twilio-integratie.

Je kunt ook onze handleiding volgen over Hoe je een WhatsApp-CRM voor kleine bedrijven bouwt of bekijk onze videotutorials.

Het hangt ervan af hoeveel je wilt aanpassen. Je kunt binnen enkele minuten aan de slag met een kant-en-klare template, maar als je elk detail wilt aanpassen aan je bedrijf, kan het langer duren. Hoe dan ook, Hostinger AI Builder maakt het proces zo snel en intuïtief mogelijk – chat gewoon met AI en het verwerkt het zware werk.

Ja – met Hostinger AI Builder kunt u alles aanpassen. Beschrijf gewoon wat u nodig hebt in uw eigen woorden en de AI zal het ontwerp, de inhoud en de functionaliteit voor u aanpassen. Of u nu een specifieke verkooppijplijn, aangepaste contactvelden of een unieke lay-out nodig hebt, u kunt het blijven verfijnen door middel van gesprekken totdat het perfect bij uw bedrijf past.

Hostinger Horizons is niet gratis, maar je kunt het eerst uitproberen voordat je een abonnement afsluit. Bekijk onze uitgebreide handleiding over hoe je aan de slag kunt gaan en er het maximale uit kunt halen.

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