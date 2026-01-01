Maak van je WhatsApp een CRM met AI
Hoe bouw je een WhatsApp-CRM voor je bedrijf
Beschrijf je idee of kies een template
Koppel WhatsApp aan je CRM
Personaliseer je CRM
Bekijk onze stap-voor-stap handleiding
Kies een template. Maak het je eigen.
Kant-en-klare templates
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Alles wat je nodig hebt om jouw CRM op te bouwen, op één plek.
Ontwikkel en beheer een CRM dat is afgestemd op jouw behoeften.
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Ingebouwde AI
Begin met een kant-en-klaar template
Professionele infrastructuur
WhatsApp-CRM FAQ's
Wat is een WhatsApp-CRM?
Een WhatsApp-CRM is een tool waarmee je klantrelaties rechtstreeks via WhatsApp kunt beheren. In plaats van het overzicht over gesprekken te verliezen, kun je contacten organiseren, leads in een sales pipeline volgen en deals sluiten – allemaal op één plek. Anders dan traditionele CRM's bereik je klanten waar ze al zijn: op WhatsApp.
Wat kan ik met mijn WhatsApp-CRM doen?
Met een WhatsApp-CRM kun je je contacten organiseren en beheren, leads volgen via een visuele sales pipeline, berichten automatiseren en betalingen accepteren – allemaal via je eigen WhatsApp. Daarnaast kun je met AI het systeem volledig afstemmen op jouw bedrijf, zonder dat je daarvoor hoeft te kunnen coderen.
Heb ik programmeervaardigheden nodig om een WhatsApp-CRM met AI te bouwen?
Geen codeervaardigheden nodig.Met Hostinger AI Builder vibe coding platform, kunt u uw eigen WhatsApp CRM maken door gewoon te chatten met AI, of beginnen met een kant-en-klare template en aanpassen in uw eigen taal - het regelt de code, het ontwerp en de inhoud voor u.
Hoe maak ik een WhatsApp-CRM met Hostinger Horizons?
Met Hostinger Horizons is het maken van een WhatsApp CRM-app heel eenvoudig. Zo pak je dit in een paar stappen aan:
- Gebruik onze AI-app-bouwer of één van onze kant-en-klare templates om gratis te beginnen met bouwen.
- Personaliseer alles naar de behoeften van je bedrijf door met AI te chatten – dit kennen we als ‘vibe coding’: geen technische kennis nodig, alleen je ideeën in normale taal.
- Kies een plan waarmee je meer prompts kunt ontgrendelen en je je CRM met één klik kunt publiceren.
- Koppel WhatsApp aan je CRM via een Twilio-integratie.
Je kunt ook onze handleiding volgen over Hoe je een WhatsApp-CRM voor kleine bedrijven bouwt of bekijk onze videotutorials.
Hoe lang duurt het om een WhatsApp-CRM op te zetten?
Het hangt ervan af hoeveel je wilt aanpassen. Je kunt binnen enkele minuten aan de slag met een kant-en-klare template, maar als je elk detail wilt aanpassen aan je bedrijf, kan het langer duren. Hoe dan ook, Hostinger AI Builder maakt het proces zo snel en intuïtief mogelijk – chat gewoon met AI en het verwerkt het zware werk.
Kan ik het CRM aanpassen aan de specifieke behoeften van mijn bedrijf?
Ja – met Hostinger AI Builder kunt u alles aanpassen. Beschrijf gewoon wat u nodig hebt in uw eigen woorden en de AI zal het ontwerp, de inhoud en de functionaliteit voor u aanpassen. Of u nu een specifieke verkooppijplijn, aangepaste contactvelden of een unieke lay-out nodig hebt, u kunt het blijven verfijnen door middel van gesprekken totdat het perfect bij uw bedrijf past.
Is Hostinger AI Builder gratis te gebruiken?
Hostinger Horizons is niet gratis, maar je kunt het eerst uitproberen voordat je een abonnement afsluit. Bekijk onze uitgebreide handleiding over hoe je aan de slag kunt gaan en er het maximale uit kunt halen.