Ja, je kunt externe API’s en services integreren met Hostinger Horizons. Het werkt naadloos samen met tools zoals Stripe en Supabase, en je kunt ook andere API’s koppelen voor betalingen, dataverwerking en meer. Heb je hulp nodig bij het verbinden van externe services? Vraag het gewoon in de chat — Hostinger Horizons begeleidt je stap voor stap.