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Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎
Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.
Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.
U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.
Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.
Hostinger Horizons FAQ's
Wat is het verschil tussen de Hostinger Horizons plannen?
De Hostinger Horizons plannen verschillen in zowel functies als maandelijkse AI-credits. De AI-creditlimiet bepaalt hoeveel berichten je via de chat naar de AI-agent kunt sturen. De duurdere plannen bieden geavanceerdere functionaliteiten en meer flexibiliteit naarmate je behoeften groeien.
Hoe werken AI-credits?
De AI-credits drijven twee dingen aan: het bouwen van je project en het uitvoeren van AI-functies daarin zodra het live is. Tijdens het bouwen gebruikt elk bericht dat je naar de Horizons AI-agent stuurt één credit. Wanneer je gepubliceerde website of app AI-aangedreven functionaliteit bevat, worden credits gebruikt telkens wanneer je gebruikers ermee interacteren – en omdat we hiervoor fractionele credits gebruiken, kun je meer experimenteren tegen een fractie van de kosten.
Kan ik zien hoeveel AI-credits mijn app heeft gebruikt?
Ja. Jouw AI-tegoedverbruik-dashboard toont een overzicht van de credits die zijn gebruikt voor het bouwen en bewerken, evenals credits die zijn verbruikt door de AI-functies van je app – zodat je altijd precies weet waar je credits naartoe gaan.
Kan ik extra AI-credits kopen zonder naar een hoger plan te upgraden?
Zodra je een plan hebt, kun je extra AI-credits kopen zonder naar een hoger plan te upgraden.
Kan ik Hostinger Horizons zonder hosting kopen?
Hostinger Horizons heeft hosting nodig om je website of webapp online te houden en toegankelijk te maken.
Als je nog geen actief hostingplan hebt, krijg je bij aankoop van Hostinger Horizons gratis hosting.
Als je al een actief hostingplan hebt, wordt er geen extra hostingplan bij de aankoop van Horizons geleverd. Je kunt je bestaande hostingplan blijven gebruiken.
Let op: hosting en Hostinger Horizons worden apart verlengd en je kunt elke dienst afzonderlijk beheren, upgraden of verlengen.
Welke soorten websites kan ik met Hostinger Horizons publiceren?
Met Hostinger Horizons kun je websites en web apps bouwen zonder code te hoeven schrijven — jouw fantasie is je enige beperking. Maak alles wat je maar wilt, van zakelijke websites en webshops tot fitnesstrackers, projectmanagementtools en nog veel meer.
Kan ik een mobiele app met Hostinger Horizons genereren?
Hostinger Horizons kan web apps en websites maken die perfect op mobiele apparaten werken. Op dit moment ondersteunt het echter nog geen native mobiele apps voor de App Store of Google Play.
Wie is de eigenaar van de code die met Hostinger Horizons is gemaakt?
Je bent volledig eigenaar van de code van je website of web app. Met elk betaald Hostinger Horizons plan kun je de code downloaden wanneer je maar wilt.