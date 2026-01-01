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75% korting
Premium
Lanceer je eerste website — van portfolio's en cv's tot blogs en link-in-bio-pagina's
11,99
2,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 143,52 (normale prijs € 575,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 9,99/mnd.
Maak maximaal 3 websites
2 mailboxes per website - free for 1 year
Domein op maat - 1 jaar gratis
5 AI-credits voor het maken van websites en apps
400+ websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
Krijg chatbot-ondersteuning van Kodee
Speciale aanbieding • 79% korting
Onbeperkt
Voor groeiende bedrijven. Onbeperkt aantal websites, AI-tools, e-commerce, volledige flexibiliteit.
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt aantal mailboxen per website - 1 jaar gratis
Domein op maat - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het maken van websites en apps
400+ websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
500 credits voor AI-agents
Verkoop online met geïntegreerde e-commerce.
E-mail marketing met Reach
Waarom dit plan?
Een complete oplossing voor langetermijnprojecten. Alles inbegrepen.
69% korting
Cloud Startup
Voor bedrijven die maximale prestaties en schaalbaarheid nodig hebben.
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt aantal mailboxen per website - 1 jaar gratis
Domein op maat - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het maken van websites en apps
400+ websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
1000 credits voor AI-agents
Verkoop online met geïntegreerde e-commerce.
E-mail marketing met Reach
75% korting
Premium
Lanceer je eerste website — van portfolio's en cv's tot blogs en link-in-bio-pagina's
11,99
2,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 143,52 (normale prijs € 575,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 9,99/mnd.
Maak maximaal 3 websites
2 mailboxes per website - free for 1 year
Domein op maat - 1 jaar gratis
5 AI-credits voor het maken van websites en apps
400+ websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
Krijg chatbot-ondersteuning van Kodee
Speciale aanbieding • 79% korting
Onbeperkt
Voor groeiende bedrijven. Onbeperkt aantal websites, AI-tools, e-commerce, volledige flexibiliteit.
18,99
3,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 191,52 (normale prijs € 911,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 16,99/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt aantal mailboxen per website - 1 jaar gratis
Domein op maat - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het maken van websites en apps
400+ websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
500 credits voor AI-agents
Verkoop online met geïntegreerde e-commerce.
E-mail marketing met Reach
Waarom dit plan?
Een complete oplossing voor langetermijnprojecten. Alles inbegrepen.
69% korting
Cloud Startup
Voor bedrijven die maximale prestaties en schaalbaarheid nodig hebben.
25,99
7,99/mnd
Kies een plan
Krijg 48 maanden voor € 383,52 (normale prijs € 1.247,52) excl. BTW. Verlengbaar voor € 23,99/mnd.
Unlimited websites
Onbeperkt aantal mailboxen per website - 1 jaar gratis
Domein op maat - 1 jaar gratis
15 AI-credits voor het maken van websites en apps
400+ websitetemplates
Snelle en veilige webhosting
24/7 expert prioriteitsondersteuning
1000 credits voor AI-agents
Verkoop online met geïntegreerde e-commerce.
E-mail marketing met Reach

Onbeperkte functies vallen onder onze Fair Usage Policy.

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.

Hostinger Horizons FAQ's

De Hostinger Horizons plannen verschillen in zowel functies als maandelijkse AI-credits. De AI-creditlimiet bepaalt hoeveel berichten je via de chat naar de AI-agent kunt sturen. De duurdere plannen bieden geavanceerdere functionaliteiten en meer flexibiliteit naarmate je behoeften groeien.

De AI-credits drijven twee dingen aan: het bouwen van je project en het uitvoeren van AI-functies daarin zodra het live is. Tijdens het bouwen gebruikt elk bericht dat je naar de Horizons AI-agent stuurt één credit. Wanneer je gepubliceerde website of app AI-aangedreven functionaliteit bevat, worden credits gebruikt telkens wanneer je gebruikers ermee interacteren – en omdat we hiervoor fractionele credits gebruiken, kun je meer experimenteren tegen een fractie van de kosten.

Ja. Jouw AI-tegoedverbruik-dashboard toont een overzicht van de credits die zijn gebruikt voor het bouwen en bewerken, evenals credits die zijn verbruikt door de AI-functies van je app – zodat je altijd precies weet waar je credits naartoe gaan.

Zodra je een plan hebt, kun je extra AI-credits kopen zonder naar een hoger plan te upgraden.

Hostinger Horizons heeft hosting nodig om je website of webapp online te houden en toegankelijk te maken.

Als je nog geen actief hostingplan hebt, krijg je bij aankoop van Hostinger Horizons gratis hosting.

Als je al een actief hostingplan hebt, wordt er geen extra hostingplan bij de aankoop van Horizons geleverd. Je kunt je bestaande hostingplan blijven gebruiken.

Let op: hosting en Hostinger Horizons worden apart verlengd en je kunt elke dienst afzonderlijk beheren, upgraden of verlengen.

Met Hostinger Horizons kun je websites en web apps bouwen zonder code te hoeven schrijven — jouw fantasie is je enige beperking. Maak alles wat je maar wilt, van zakelijke websites en webshops tot fitnesstrackers, projectmanagementtools en nog veel meer.

Hostinger Horizons kan web apps en websites maken die perfect op mobiele apparaten werken. Op dit moment ondersteunt het echter nog geen native mobiele apps voor de App Store of Google Play.

Je bent volledig eigenaar van de code van je website of web app. Met elk betaald Hostinger Horizons plan kun je de code downloaden wanneer je maar wilt.

Ja, je kunt externe API’s en services integreren met Hostinger Horizons. Het werkt naadloos samen met tools zoals Stripe en Supabase, en je kunt ook andere API’s koppelen voor betalingen, dataverwerking en meer. Heb je hulp nodig bij het verbinden van externe services? Vraag het gewoon in de chat — Hostinger Horizons begeleidt je stap voor stap.

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