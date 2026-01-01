Bouw een maatwerk CRM dat perfect bij je bedrijf past
Een CRM gebouwd rondom jouw workflow, niet andersom
Maak een CRM afgestemd op jouw behoeften
Professionele infrastructuur
Ingebouwde AI
Jouw data, 100% van jou
Maatwerk CRM's die je zelf kunt bouwen – no code, enkel een prompt
Sales pipeline CRM
Klantbeheersysteem (CRM)
Helpdesk-CRM
WhatsApp CRM
CRM voor vastgoed
Hoe bouw je een maatwerk CRM met AI
Beschrijf je idee
Bewerk en test
Publiceer met één klik
Kies een template. Maak het je eigen.
Kant-en-klare templates
Real estate CRM
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Meer hulp nodig?
Ontdek wat Horizons nog meer voor je bedrijf kan bouwen
Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎
Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.
Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.
U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.
Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.
Maatwerk CRM FAQ's
Wat is een CRM op maat?
Een CRM op maat (Customer Relationship Manager) is een tool die specifiek is gebouwd rond de manier waarop uw bedrijf werkt – uw pijplijnstadia, uw contactvelden, uw follow-upproces. In tegenstelling tot kant-en-klare CRM's zoals HubSpot of Salesforce die boordevol functies zitten die u misschien nooit gebruikt, biedt een CRM op maat u precies wat u nodig hebt en niets wat u niet nodig hebt. Met AI Builder kunt u er een bouwen door eenvoudig te beschrijven hoe uw bedrijf werkt – geen codering of technische kennis vereist.
Waarom zou ik mijn eigen CRM bouwen in plaats van een bestaand systeem te gebruiken?
Kant-en-klare CRM's werken goed voor veel bedrijven, maar ze hebben een keerzijde: maandelijkse kosten die toenemen naarmate je team groeit, functies die achter duurdere pakketten zitten, en workflows die net niet helemaal aansluiten op hoe jij werkt. Je eigen CRM bouwen met Horizons betekent dat je precies de tool krijgt die je bedrijf nodig heeft. Zonder platformbeperkingen, zonder onverwachte prijsverhogingen, en zonder dat je jouw processen hoeft aan te passen aan de software van een ander.
Welke soorten CRM's kan ik bouwen met AI Builder?
Horizons kan een CRM op maat bouwen voor vrijwel elk bedrijf of elke branche – dit zijn enkele van de populairste:
- CRM voor verkoopteams: beheer leads, volg deals en houd je pipeline in beweging.
- CRM voor non-profitorganisaties: volg donateurs, beheer relaties en monitor de voortgang van fondsenwerving.
- CRM voor advocatenkantoren: beheer cliëntdossiers, volg communicatie en houd deadlines in de gaten.
- CRM voor werving: volg kandidaten, beheer pipelines en stroomlijn je wervingsproces.
- CRM voor verzekeringsagenten: beheer polissen, volg verlengingen en onderhoud klantrelaties.
- CRM voor financiële adviseurs: volg klantportfolio's, monitor interacties en beheer follow-ups.
- CRM voor consultants: beheer klantprojecten, registreer factureerbare tijd en bewaak deliverables.
Staat jouw branche er niet tussen? Als je kunt beschrijven hoe jouw bedrijf klantrelaties beheert, kan Horizons er een CRM omheen bouwen. Voor een praktisch voorbeeld van wat mogelijk is, bekijk onze gids voor het maken van een CRM voor verkoop – diezelfde aanpak werkt voor elk type bedrijf.
Heb ik codeer- of technische kennis nodig om een maatwerk CRM te bouwen?
Helemaal niet. Horizons gebruikt een conversatiegebaseerde aanpak om te bouwen – vaak vibe coding genoemd. Je beschrijft simpelweg hoe je bedrijf werkt en AI bouwt er in realtime een CRM omheen. Wil je een nieuwe pipelinefase toevoegen? Vraag het gewoon. Een custom contactveld nodig? Beschrijf het. Wil je de lay-out wijzigen? Vertel het Horizons en het is binnen enkele seconden geregeld.
Als het concept nieuw voor je is, leidt onze vibe coding-handleiding je door alles wat je moet weten om aan de slag te gaan.
Kan mijn team samenwerken in het CRM?
Ja – AI Builder wordt geleverd met een geïntegreerde backend die gebruikersaccounts en toegangscontrole direct ingebouwd bevat.U kunt precies bepalen wie kan inloggen, wat ze kunnen zien en wat ze kunnen doen – zonder het opzetten van externe systemen of databases.
Wat als ik wijzigingen moet aanbrengen als mijn bedrijf groeit?
Het updaten van je CRM is net zo eenvoudig als het bouwen ervan. Ga gewoon terug naar je project, open het en blijf chatten met AI Builder – beschrijf wat je wilt veranderen en het zorgt voor de rest. Het is allemaal onderdeel van de vibe-coderingservaring, geen ontwikkelaar nodig.
En als je een technische achtergrond hebt of verder wilt schalen, geeft AI Builder je volledige toegang tot de code – zodat je het zover kunt brengen als je nodig hebt.
Waar moet ik beginnen met AI Builder custom CRM builder?
Hier – klik gewoon op "Start gratis." Geen creditcard nodig. Zodra je binnen bent, krijg je 5 AI-credits om meteen te beginnen met bouwen. Creditgebruik is afhankelijk van de complexiteit van elke prompt – eenvoudigere aanpassingen kosten minder dan een credit, grotere builds kunnen meer gebruiken. Je gratis credits zijn genoeg om je CRM te beschrijven, het tot leven te zien komen en een echt gevoel voor AI Builder te krijgen voordat je je ergens aan vastlegt.
Het weten waard: AI-credits worden ook gebruikt om alle AI-functies in je CRM aan te drijven – zoals een chatbot of slimme zoekopdracht – maar alleen wanneer je gebruikers er daadwerkelijk mee communiceren.
Als je klaar bent om te publiceren, schakel je gewoon over naar een van onze betaalde plannen. Hosting en domein zijn al inbegrepen, dus er is niets anders om in te stellen – druk gewoon op publiceren en je CRM gaat live.
Rende credits? Je kunt op elk moment opwaarderen en je verbruik volgen vanaf het dashboard.