Bouw een maatwerk CRM dat perfect bij je bedrijf past

Maak CRM-apps die zijn afgestemd op jouw behoeften door simpelweg met AI te chatten. Volg leads, beheer contacten en sluit meer deals – alles op één plek, zonder technische setup.
Start gratis

Betaalde plannen vanaf slechts € 2,99/mnd

Bouw een maatwerk CRM dat perfect bij je bedrijf past

Een CRM gebouwd rondom jouw workflow, niet andersom

Alles wat je nodig hebt om een maatwerk CRM te bouwen, te lanceren en te beheren – allemaal op één plek.

Maak een CRM afgestemd op jouw behoeften

Beschrijf hoe uw bedrijf werkt en AI Builder bouwt een CRM die precies past bij uw workflow – uw pipeline, uw labels, uw follow-upritme.Geen IT-team nodig.

Professionele infrastructuur

Professionele hosting, een eigen domeinnaam en zakelijke e-mail op één plek – alles wat je nodig hebt om vertrouwen bij je publiek op te bouwen.

Ingebouwde AI

Genereer binnen enkele seconden antwoorden, zet een chatbot in voor 24/7 klantenondersteuning en houd je bedrijf draaiende, zelfs terwijl jij slaapt.

Jouw data, 100% van jou

In tegenstelling tot kant-en-klare CRM’s die je opsluiten in hun platform, geeft een door AI Builder gebouwde CRM je volledige eigendom – waardoor je beschermd bent tegen prijsverhogingen, functiewijzigingen en platformvergrendeling.
Een CRM gebouwd rondom jouw workflow, niet andersom

Maatwerk CRM's die je zelf kunt bouwen – no code, enkel een prompt

Van eenvoudige contactmanagers tot volledig aangepaste sales pipelines – bekijk enkele populaire CRM-voorbeelden, of ga direct aan de slag met een kant-en-klare prompt en begin binnen enkele seconden met bouwen.
Maatwerk CRM's die je zelf kunt bouwen – no code, enkel een prompt

Sales pipeline CRM

Beheer leads en deals op één plek, zodat je je omzet kunt verhogen zonder dat je een CRM-licentie nodig hebt.Begin met bouwen
Bewaar al je klantgegevens, communicatiegeschiedenis en belangrijke data op één plek – zodat elk contact persoonlijk aanvoelt en er niets over het hoofd wordt gezien.Begin met bouwen
Help je supportteam grip houden op elk klantverzoek — beheer tickets, wijs medewerkers toe, houd reactietijden bij en los problemen sneller op.Begin met bouwen
Bouw een maatwerk CRM voor je WhatsApp-bedrijf – beheer leads, houd gesprekken bij en sluit sneller deals af.Begin met bouwen
Help medewerkers leads te beheren, bezichtigingen bij te houden en deals sneller af te ronden.Begin met bouwen

Hoe bouw je een maatwerk CRM met AI

01

Beschrijf je idee

Beschrijf hoe je bedrijf werkt en AI bouwt er een CRM omheen, of ga direct aan de slag met één van onze door ontwerpers gemaakte templates. Coderen is niet nodig.
02

Bewerk en test

Maak je CRM echt helemaal van jou. Chat gewoon met AI om workflows, bedrijfslogica, gebruikersrollen en machtigingen te personaliseren – en bekijk vervolgens een live voorbeeld voordat je het publiceert.
03

Publiceer met één klik

Klik op publiceren en je maatwerk CRM is live – je team kan meteen aan de slag met het beheren van leads en het sluiten van deals, zonder technische setup.

Kies een template. Maak het je eigen.

Kies een professioneel ontworpen template, pas hem aan met AI of in de editor en zet je website sneller online.

Kant-en-klare templates

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Meer hulp nodig?

Bekijk complete tutorials, handleidingen en stapsgewijze instructies waarmee je in een mum van tijd uitgroeit van beginner tot AI-professional. Krijg alles wat je nodig hebt om je eerste AI-project te bouwen, en meer.
Snelstartgids

Snelstartgids

Tutorial
Video
Verbeter je prompts

Verbeter je prompts

Tutorial
Video
Veelvoorkomende fouten vermijden

Veelvoorkomende fouten vermijden

Tutorial
Video

Ontdek wat Horizons nog meer voor je bedrijf kan bouwen

WhatsApp CRM

Interne tools

Bedrijfspresentatie

E-commerce-apps en webshops

Maatwerk boekingspagina en -app

Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.

Klaar om je maatwerk CRM te lanceren?

Start gratis

Geen creditcard vereist

Maatwerk CRM FAQ's

Een CRM op maat (Customer Relationship Manager) is een tool die specifiek is gebouwd rond de manier waarop uw bedrijf werkt – uw pijplijnstadia, uw contactvelden, uw follow-upproces. In tegenstelling tot kant-en-klare CRM's zoals HubSpot of Salesforce die boordevol functies zitten die u misschien nooit gebruikt, biedt een CRM op maat u precies wat u nodig hebt en niets wat u niet nodig hebt. Met AI Builder kunt u er een bouwen door eenvoudig te beschrijven hoe uw bedrijf werkt – geen codering of technische kennis vereist.

Kant-en-klare CRM's werken goed voor veel bedrijven, maar ze hebben een keerzijde: maandelijkse kosten die toenemen naarmate je team groeit, functies die achter duurdere pakketten zitten, en workflows die net niet helemaal aansluiten op hoe jij werkt. Je eigen CRM bouwen met Horizons betekent dat je precies de tool krijgt die je bedrijf nodig heeft. Zonder platformbeperkingen, zonder onverwachte prijsverhogingen, en zonder dat je jouw processen hoeft aan te passen aan de software van een ander.

Horizons kan een CRM op maat bouwen voor vrijwel elk bedrijf of elke branche – dit zijn enkele van de populairste:

  • CRM voor verkoopteams: beheer leads, volg deals en houd je pipeline in beweging.
  • CRM voor non-profitorganisaties: volg donateurs, beheer relaties en monitor de voortgang van fondsenwerving.
  • CRM voor advocatenkantoren: beheer cliëntdossiers, volg communicatie en houd deadlines in de gaten.
  • CRM voor werving: volg kandidaten, beheer pipelines en stroomlijn je wervingsproces.
  • CRM voor verzekeringsagenten: beheer polissen, volg verlengingen en onderhoud klantrelaties.
  • CRM voor financiële adviseurs: volg klantportfolio's, monitor interacties en beheer follow-ups.
  • CRM voor consultants: beheer klantprojecten, registreer factureerbare tijd en bewaak deliverables.

Staat jouw branche er niet tussen? Als je kunt beschrijven hoe jouw bedrijf klantrelaties beheert, kan Horizons er een CRM omheen bouwen. Voor een praktisch voorbeeld van wat mogelijk is, bekijk onze gids voor het maken van een CRM voor verkoop – diezelfde aanpak werkt voor elk type bedrijf.

Helemaal niet. Horizons gebruikt een conversatiegebaseerde aanpak om te bouwen – vaak vibe coding genoemd. Je beschrijft simpelweg hoe je bedrijf werkt en AI bouwt er in realtime een CRM omheen. Wil je een nieuwe pipelinefase toevoegen? Vraag het gewoon. Een custom contactveld nodig? Beschrijf het. Wil je de lay-out wijzigen? Vertel het Horizons en het is binnen enkele seconden geregeld.

Als het concept nieuw voor je is, leidt onze vibe coding-handleiding je door alles wat je moet weten om aan de slag te gaan.

Ja – AI Builder wordt geleverd met een geïntegreerde backend die gebruikersaccounts en toegangscontrole direct ingebouwd bevat.U kunt precies bepalen wie kan inloggen, wat ze kunnen zien en wat ze kunnen doen – zonder het opzetten van externe systemen of databases.

Het updaten van je CRM is net zo eenvoudig als het bouwen ervan. Ga gewoon terug naar je project, open het en blijf chatten met AI Builder – beschrijf wat je wilt veranderen en het zorgt voor de rest. Het is allemaal onderdeel van de vibe-coderingservaring, geen ontwikkelaar nodig.

En als je een technische achtergrond hebt of verder wilt schalen, geeft AI Builder je volledige toegang tot de code – zodat je het zover kunt brengen als je nodig hebt.

Hier – klik gewoon op "Start gratis." Geen creditcard nodig. Zodra je binnen bent, krijg je 5 AI-credits om meteen te beginnen met bouwen. Creditgebruik is afhankelijk van de complexiteit van elke prompt – eenvoudigere aanpassingen kosten minder dan een credit, grotere builds kunnen meer gebruiken. Je gratis credits zijn genoeg om je CRM te beschrijven, het tot leven te zien komen en een echt gevoel voor AI Builder te krijgen voordat je je ergens aan vastlegt.

Het weten waard: AI-credits worden ook gebruikt om alle AI-functies in je CRM aan te drijven – zoals een chatbot of slimme zoekopdracht – maar alleen wanneer je gebruikers er daadwerkelijk mee communiceren.

Als je klaar bent om te publiceren, schakel je gewoon over naar een van onze betaalde plannen. Hosting en domein zijn al inbegrepen, dus er is niets anders om in te stellen – druk gewoon op publiceren en je CRM gaat live.

Rende credits? Je kunt op elk moment opwaarderen en je verbruik volgen vanaf het dashboard.

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.