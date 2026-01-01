Rechtstreeks tekstbewerkingen eenvoudig gemaakt

Met Hostinger AI Bouwer contentbewerkingsmodus kunt je simpelweg op de tekst in het voorbeeld klikken en deze direct herschrijven. Geen prompts, geen commando's, eenvoudige directe bewerking.
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Verander en verbeter eenvoudig je content

Met AI Bouwer kun je je content direct in het voorbeeldvenster bewerken. Activeer de bewerkingsmodus, klik op wat je wilt wijzigen en begin te typen â€“ zo eenvoudig is het.

Update koppen, alineaâ€™s of knopteksten en zie hoe je wijzigingen direct zichtbaar worden. Geen add-ons, geen verspilde AI-credits, geen wachttijd.

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Verander en verbeter eenvoudig je content
RECHTSTREEKS BEWERKEN

Besteed minder tijd aan bewerken, en meer tijd aan creÃ«ren

Breng nauwkeurige aanpassingen op de juiste plek aan

Selecteer het element dat je wilt bewerken, en alleen dat element verandert. Geen gedoe meer met het beschrijven van bewerkingen of onverwachte AI-aanpassingen.
Omdat je rechtstreeks bewerkt, hoef je geen extra AI Bouwer AI-credits uit te geven. Breng zoveel tekstwijzigingen aan als je wilt zonder extra kosten.
Wijzigingen in de tekst worden niet door de AI gecontroleerd, dus je updates worden meteen doorgevoerd. Je hoeft niet te wachten op een reactie â€“ klik, typ en bekijk het resultaat.

Wat gebruikers zeggen over Hostinger AI Bouwer

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding comprimeert de ontwikkeling met 45%: met tools als Hostinger AI Bouwer wordt natuurlijke taal nu in enkele uren in plaats van weken omgezet in werkende prototypes. De drempel om software te bouwen is aanzienlijk lager geworden.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe @Hostinger AI Bouwer-tool te testen en ik ben echt onder de indruk. ðŸ˜Ž

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Bouwer is waarschijnlijk de meest efficiÃ«nte tool voor het bouwen van apps die miljoenen euro's opleveren.

Ivana MikleuÅ¡
Ivana MikleuÅ¡
Digitaal Specialist

Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeÃ«n te testen voordat je er helemaal voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe makkelijk het is om met de Hostinger AI Bouwer precies dat te maken wat je wilt, voor je website en voor klanten! Echt geweldig â€“ probeer het zelf maar eens!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger AI Bouwer is een tool waarmee je een idee dat je hebt bedacht kunt uitwerken â€“ je hoeft alleen maar uit te leggen wat je in gedachten hebt, en de tool doet de rest.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Heell blij met hoe @Hostinger AI Bouwer zich ontwikkelt! De nieuwe AI-update is ontzettend leuk om mee te werken. Het is een enorme verbetering, niet alleen voor mezelf maar ik weet dat dit voor veel anderen ook zo is.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger de AI Bouwer heeft gerealiseerd... Het is ongelooflijk hoe snel je met deze tool zowel de front-end als de back-end kunt ontwikkelen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik weet niet eens hoe lang dit project al op mijn wensenlijstje stond, TOTDAT de AI Bouwer beschikbaar kwam. Ik weet helemaal niets van het programmeren van webapps. En nu is het eindelijk zover. Mijn droomproject om anderen te helpen is LIVE. Joepie!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger AI Bouwer is echt een gamechanger in vergelijking met alle andere bouwers. Ik kon eenvoudig een subdomein voor mijn blog in mijn webapp aanmaken. Echt geweldig!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu webapps bouwen door simpelweg een prompt in Hostinger AI Bouwer in te voeren. Echt geweldig!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger AI Bouwer uitgeprobeerd en het is echt een geweldig! Met deze no-code AI-appbouwer maak je in een paar minuten strakke websites en apps â€” hij ontwerpt, programmeert en schrijft alles voor je. Echt de moeite waard!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger AI Builder kun je hele mooie dingen maken. Het is anders dan een gewone websitebouwer â€“ het is meer dan dat.

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