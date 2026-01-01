Met AI Bouwer kun je je content direct in het voorbeeldvenster bewerken. Activeer de bewerkingsmodus, klik op wat je wilt wijzigen en begin te typen â€“ zo eenvoudig is het.

Update koppen, alineaâ€™s of knopteksten en zie hoe je wijzigingen direct zichtbaar worden. Geen add-ons, geen verspilde AI-credits, geen wachttijd.