Presenteer je werk met een showcase-site of -app

Bouw een professionele online aanwezigheid die staat als een huis – van portfoliosites tot interactieve klantenportals. Laat zien wat je in huis hebt, maak direct indruk en zet bezoekers om in klanten.
Start gratis

Betaalde plannen vanaf slechts € 2,99/mnd

Presenteer je werk met een showcase-site of -app

Alles wat je nodig hebt om een geweldige eerste indruk te maken

Bouw, lanceer en groei online – alles op één plek, zonder technische kennis.

Zet je werk razendsnel online

Maak binnen enkele minuten een professioneel ogende showcase-website of webapp die er geweldig uitziet op elk apparaat. Chat met AI of kies een template.

Alles om te groeien

Hosting, domein en e-mail - alles is inbegrepen. Eenvoudige setup voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.

Word gevonden door de juiste klanten

Zet marketingintegraties in om nieuwe klanten te bereiken via de kanalen die er echt toe doen.

Verzamel leads en aanvragen van klanten

Voeg een aangepast contactformulier aan je showcase-website toe en maak van bezoekers potentiële klanten. Elke aanvraag komt direct in je inbox terecht, klaar voor follow-up.
Alles wat je nodig hebt om een geweldige eerste indruk te maken

Jouw online aanwezigheid, op jouw manier gebouwd

Bekijk enkele populaire showcase-websites en -apps om ideeën op te doen, of ga meteen aan de slag met een kant-en-klare prompt en begin binnen enkele seconden met bouwen.
Jouw online aanwezigheid, op jouw manier gebouwd

Zakelijke website

Bouw een professionele online aanwezigheid op die je diensten uitlicht, je verhaal vertelt en van bezoekers klanten maakt.Begin met bouwen
Bied je klanten een omgeving in je eigen huisstijl om projectupdates te bekijken, bestanden te delen en op de hoogte te blijven – alles op één plek.Begin met bouwen
Presenteer je werk op een aantrekkelijke manier en laat je projecten voor zichzelf spreken – je hebt geen ontwerper of ontwikkelaar nodig.Begin met bouwen
Creëer een online thuisbasis voor jouw expertise – deel je verhaal, presenteer je werk en vergroot je publiek.Begin met bouwen

Hoe bouw je een showcase-website of -app met AI

01

Beschrijf je idee

Beschrijf de showcase-website of -app die je in gedachten hebt en zie hoe deze tot leven komt, of kies een template om nog sneller aan de slag te gaan.
02

Bewerk en test

Verfijn je ontwerp door met AI te chatten – voeg je werk toe, pas elk detail aan totdat het precies goed voelt, en bekijk een live voorbeeld voordat je het publiceert.
03

Publiceer met één klik

Eén klik en je showcase staat online – klaar om indruk te maken op klanten en nieuwe opdrachten binnen te halen, zonder technische setup.

Kies een template. Maak het je eigen.

Kies een professioneel ontworpen template, pas hem aan met AI of in de editor en zet je website sneller online.

Kant-en-klare templates

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

Urban (photography portfolio)

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Snelstartgids

Snelstartgids

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Verbeter je prompts

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Veelvoorkomende fouten vermijden

Veelvoorkomende fouten vermijden

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Ontdek wat Horizons nog meer voor je bedrijf kan bouwen

E-commerce-apps en webshops

Sales pipeline CRM

Interne tools

Maatwerk CRM

Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.

Klaar om je online bedrijf te presenteren?

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Geen creditcard vereist

Zakelijke showcase-website en -app FAQ's

Een zakelijke showcase website is uw professionele online aanwezigheid – een plek waar potentiële klanten kunnen ontdekken wie u bent, uw werk kunnen verkennen en kunnen besluiten om contact op te nemen. Een geweldige showcase bevat meestal een portfoliogalerij of projectpagina's, servicepagina's, casestudies, getuigenissen van klanten en een duidelijke manier om een gesprek te boeken of contact op te nemen – de exacte mix hangt af van uw bedrijfstype. In tegenstelling tot een basiswebpagina is het ontworpen om een sterke eerste indruk te maken en bezoekers in klanten te veranderen. Met AI Builder kunt u er een bouwen die precies bevat wat u nodig hebt – beschrijf het gewoon en AI zorgt voor de rest.

Iedereen die er online professioneel uit wil zien en meer klanten wil winnen – freelancers, kunstenaars, consultants, coaches, bureaus, eigenaren van kleine bedrijven en daarbuiten.Als uw bedrijf een professionele online aanwezigheid nodig heeft, kan AI Builder een showcase bouwen die past bij uw manier van werken.

AI Builder maakt gebruik van een conversationele benadering van bouwen – vaak vibe coding genoemd. Je beschrijft gewoon in gewone taal wat je wilt en AI bouwt het in real time voor je.

Wil je een portfoliogalerij toevoegen? Vraag het gewoon. Contactformulier nodig? Beschrijf het. Wil je het ontwerp aanpassen aan je merkkleuren? Vertel het AI Builder en het is in enkele seconden gedaan.

Het werkt ook in 80+ talen, dus je kunt je eigen woorden inbouwen – geen technische woordenschat nodig. Als je nieuw bent met het concept, onze vibe codering gids leidt je door alles wat je moet weten om te beginnen.

Ja, dit is waar Horizons echt in uitblinkt. Dankzij zijn geïntegreerde backend kun je een volledig maatwerk klantportaal bouwen met logins voor gebruikers, het delen van bestanden, projectupdates en meer – allemaal onder je eigen merk. Je klanten krijgen een professionele, eigen omgeving om op de hoogte te blijven, en jij behoudt volledige controle over wat ze zien en doen.

Ja, je showcase-website heeft ingebouwde SEO-optimalisatie die vanaf dag één automatisch wordt afgehandeld. Belangrijke technische bestanden zoals sitemap.xml, robots.txt en llms.txt worden automatisch voor je gegenereerd, zodat zoekmachines en AI-tools zoals ChatGPT en Perplexity je content kunnen begrijpen – zonder enige technische configuratie van jouw kant.

Je kunt ook marketingintegraties koppelen om je showcase te promoten en nieuwe klanten te bereiken via de kanalen die het belangrijkst zijn.

Het updaten van je showcase-website of app is net zo eenvoudig als het bouwen ervan. Ga gewoon terug naar je project, open het en blijf chatten met AI Builder – beschrijf wat je wilt veranderen en het zorgt voor de rest. Het is allemaal onderdeel van de vibe-coderingservaring, geen ontwikkelaar nodig.

En als je een technische achtergrond hebt of verder wilt schalen, geeft AI Builder je volledige toegang tot de code – zodat je het zover kunt brengen als je nodig hebt.

Je kunt gratis beginnen – geen creditcard nodig. Zodra je binnen bent, krijg je 5 AI-credits om meteen te beginnen met bouwen. Creditgebruik is afhankelijk van de complexiteit van elke prompt – eenvoudigere aanpassingen kosten minder dan een credit, grotere builds kunnen meer gebruiken. Je gratis credits zijn genoeg om je showcase-website of app te beschrijven, het tot leven te zien komen en een echt gevoel voor AI Builder te krijgen voordat je je ergens aan vastlegt.

Het weten waard: AI-credits worden ook gebruikt om alle AI-functies in je website of app aan te drijven – zoals een chatbot of slimme zoekopdracht – maar alleen wanneer je gebruikers er daadwerkelijk mee communiceren.

Wanneer je klaar bent om te publiceren, beginnen betaalde plannen bij € 2,99/mnd en omvatten hosting en domein – dus er is niets anders om in te stellen. Druk gewoon op publiceren en je showcase gaat live.

Op credits draaien? Je kunt elk moment je verbruik en bijhouden vanaf het dashboard.

Hostinger biedt twee manieren om een zakelijke showcase-website te bouwen – met AI Builder vibe-coderingsplatform en Hostinger's drag-and-drop-websitebouwer – en het verschil zit al in de naam.

Hostinger Website Builder laat je beginnen met een sjabloon of een zakelijke website genereren van een beschrijving, en deze vervolgens aanpassen door kant-en-klare elementen te slepen en neer te zetten. Het is een geweldige pasvorm voor iedereen die een schone, eenvoudige bedrijfsportfolio-website nodig heeft die snel operationeel is.

Horizons neemt een conversationele benadering – je chat met AI en het past wijzigingen in realtime toe, waardoor je veel meer aanpassingsvrijheid hebt. Het laat je ook meer geavanceerde projecten bouwen, zoals klantportalen met gebruikerslogins en lidmaatschapsfunctionaliteit, dankzij de geïntegreerde backend. En voor degenen die dat willen, is volledige codetoegang ook beschikbaar.

Beide tools zijn gebouwd voor mensen zonder technische kennis – het verschil komt neer op hoe je wilt bouwen en hoeveel flexibiliteit je nodig hebt.

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