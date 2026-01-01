Presenteer je werk met een showcase-site of -app

Je kunt gratis beginnen – geen creditcard nodig. Zodra je binnen bent, krijg je 5 AI-credits om meteen te beginnen met bouwen. Creditgebruik is afhankelijk van de complexiteit van elke prompt – eenvoudigere aanpassingen kosten minder dan een credit, grotere builds kunnen meer gebruiken. Je gratis credits zijn genoeg om je showcase-website of app te beschrijven, het tot leven te zien komen en een echt gevoel voor AI Builder te krijgen voordat je je ergens aan vastlegt.



Het weten waard: AI-credits worden ook gebruikt om alle AI-functies in je website of app aan te drijven – zoals een chatbot of slimme zoekopdracht – maar alleen wanneer je gebruikers er daadwerkelijk mee communiceren.



Wanneer je klaar bent om te publiceren, beginnen betaalde plannen bij € 2,99/mnd en omvatten hosting en domein – dus er is niets anders om in te stellen. Druk gewoon op publiceren en je showcase gaat live.



Op credits draaien? Je kunt elk moment je verbruik en bijhouden vanaf het dashboard.