Bouw je project in minuten, lanceer met slechts één klik

Bouwen, testen en live gaan – allemaal vanaf één scherm. Met Hostinger AI Bouwer kun je je webapp of website direct met slechts één klik publiceren.
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Direct publiceren zonder ingewikkelde instellingen

Geen setup gedoe. Geen wachttijden. Druk op de publiceerknop om online te gaan, of je nu klaar bent met bouwen of een vroege versie wilt testen. Gebruik een tijdelijk domein of je eigen custom webadres.

Met Hostinger AI Bouwer is alles wat je nodig hebt ingebouwd, zodat je direct aan de slag kunt gaan en het technische gedoe overslaat.

Start gratis
Direct publiceren zonder ingewikkelde instellingen

Alles wat je nodig hebt om met één klik te publiceren

Hosting inbegrepen

Hosting inbegrepen

Je website of webapp is direct live zodra je deze publiceert. Met Hostinger AI Bouwer is de hosting al ingebouwd — geen extra stappen, geen instellingen, gewoon lanceren en aan de slag.
Begin met een gratis tijdelijke domeinnaam en koop vervolgens een aangepast domein of koppel je eigen domein – alles binnen dezelfde interface.
Met het eigen CDN (Content Delivery Network) van Hostinger laadt je site razendsnel, waar ook ter wereld. Onze servers cachen en leveren je content op 4 continenten.
De 99,9% uptime-garantie van Hostinger betekent dat je website of app 24 uur per dag beschikbaar is, zodat je bezoekers altijd een ongestoorde ervaring kunnen verwachten.
Je website of web app wordt beschermd met gratis SSL, een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en automatische malware scans – je hoeft niks in te stellen.
Meer kracht nodig? Je kunt eenvoudig upgraden naar cloud hosting, waardoor je project tot wel 20x sneller wordt en je meer opslagruimte en capaciteit krijgt.

Wat gebruikers zeggen over Hostinger AI Bouwer

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding comprimeert de ontwikkeling met 45%: met tools als Hostinger AI Bouwer wordt natuurlijke taal nu in enkele uren in plaats van weken omgezet in werkende prototypes. De drempel om software te bouwen is aanzienlijk lager geworden.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe @Hostinger AI Bouwer-tool te testen en ik ben echt onder de indruk. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Bouwer is waarschijnlijk de meest efficiënte tool voor het bouwen van apps die miljoenen euro's opleveren.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe makkelijk het is om met de Hostinger AI Bouwer precies dat te maken wat je wilt, voor je website en voor klanten! Echt geweldig – probeer het zelf maar eens!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger AI Bouwer is een tool waarmee je een idee dat je hebt bedacht kunt uitwerken – je hoeft alleen maar uit te leggen wat je in gedachten hebt, en de tool doet de rest.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Heell blij met hoe @Hostinger AI Bouwer zich ontwikkelt! De nieuwe AI-update is ontzettend leuk om mee te werken. Het is een enorme verbetering, niet alleen voor mezelf maar ik weet dat dit voor veel anderen ook zo is.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger de AI Bouwer heeft gerealiseerd... Het is ongelooflijk hoe snel je met deze tool zowel de front-end als de back-end kunt ontwikkelen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik weet niet eens hoe lang dit project al op mijn wensenlijstje stond, TOTDAT de AI Bouwer beschikbaar kwam. Ik weet helemaal niets van het programmeren van webapps. En nu is het eindelijk zover. Mijn droomproject om anderen te helpen is LIVE. Joepie!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger AI Bouwer is echt een gamechanger in vergelijking met alle andere bouwers. Ik kon eenvoudig een subdomein voor mijn blog in mijn webapp aanmaken. Echt geweldig!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu webapps bouwen door simpelweg een prompt in Hostinger AI Bouwer in te voeren. Echt geweldig!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger AI Bouwer uitgeprobeerd en het is echt een geweldig! Met deze no-code AI-appbouwer maak je in een paar minuten strakke websites en apps — hij ontwerpt, programmeert en schrijft alles voor je. Echt de moeite waard!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger AI Builder kun je hele mooie dingen maken. Het is anders dan een gewone websitebouwer – het is meer dan dat.

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