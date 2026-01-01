Neem de controle met codebewerking
Snel resultaat, met code-on-demand
AI geeft je een voorsprong. Maar als je wilt aanpassen of debuggen, kun je de code bewerken. Open een bestand, breng nauwkeurige wijzigingen aan en bekijk direct de resultaten in de preview.
Of je nu de output van de AI verfijnt, aangepaste logica toevoegt of componenten opsplitst voor meer duidelijkheid – je hebt van begin tot eind de volledige controle.
Meer kracht om het op jouw manier te doen
Pas de code naar wens aan.
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Wat gebruikers zeggen over Hostinger AI Bouwer
Vibe coding comprimeert de ontwikkeling met 45%: met tools als Hostinger AI Bouwer wordt natuurlijke taal nu in enkele uren in plaats van weken omgezet in werkende prototypes. De drempel om software te bouwen is aanzienlijk lager geworden.
Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe @Hostinger AI Bouwer-tool te testen en ik ben echt onder de indruk. 😎
Hostinger AI Bouwer is waarschijnlijk de meest efficiënte tool voor het bouwen van apps die miljoenen euro's opleveren.
Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.
Het is ongelooflijk hoe makkelijk het is om met de Hostinger AI Bouwer precies dat te maken wat je wilt, voor je website en voor klanten! Echt geweldig – probeer het zelf maar eens!
Hostinger AI Bouwer is een tool waarmee je een idee dat je hebt bedacht kunt uitwerken – je hoeft alleen maar uit te leggen wat je in gedachten hebt, en de tool doet de rest.
Heell blij met hoe @Hostinger AI Bouwer zich ontwikkelt! De nieuwe AI-update is ontzettend leuk om mee te werken. Het is een enorme verbetering, niet alleen voor mezelf maar ik weet dat dit voor veel anderen ook zo is.
Ik vraag me af hoe Hostinger de AI Bouwer heeft gerealiseerd... Het is ongelooflijk hoe snel je met deze tool zowel de front-end als de back-end kunt ontwikkelen.
Ik weet niet eens hoe lang dit project al op mijn wensenlijstje stond, TOTDAT de AI Bouwer beschikbaar kwam. Ik weet helemaal niets van het programmeren van webapps. En nu is het eindelijk zover. Mijn droomproject om anderen te helpen is LIVE. Joepie!
Hostinger AI Bouwer is echt een gamechanger in vergelijking met alle andere bouwers. Ik kon eenvoudig een subdomein voor mijn blog in mijn webapp aanmaken. Echt geweldig!
Je kunt nu webapps bouwen door simpelweg een prompt in Hostinger AI Bouwer in te voeren. Echt geweldig!
Ik heb Hostinger AI Bouwer uitgeprobeerd en het is echt een geweldig! Met deze no-code AI-appbouwer maak je in een paar minuten strakke websites en apps — hij ontwerpt, programmeert en schrijft alles voor je. Echt de moeite waard!
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger AI Builder kun je hele mooie dingen maken. Het is anders dan een gewone websitebouwer – het is meer dan dat.