Breng je ideeÃ«n tot leven met een AI no-code platform

Hostinger AI Bouwer zet je ideeÃ«n in enkele minuten om in een webapp, website of interactieve tool, zonder dat je hoeft te coderen.
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Bouwen zonder beperkingen

Hostinger AI Bouwer verandert jouw ideeÃ«n in websites, webapps of tools. Beschrijf wat je wilt in Ã©Ã©n van de meer dan 80 talen waaruit je kunt kiezen, en AI bouwt de structuur, functies en het ontwerp voor je.

Wil je iets aanpassen? Chat met AI, test de wijzigingen en publiceer in een enkele minuten.

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Bouwen zonder beperkingen
BOUWEN ZONDER COMPLEXITEIT

No-code platform voor snelheid en eenvoud

Omzeil de programmeerbarriÃ¨res

We evalueren regelmatig de meest geschikte AI-modellen en werken onze systemen bij, zodat je altijd toegang hebt tot de meest stabiele en geavanceerde tools. Je hoeft zelf niets te testen, upgraden of integreren.
Beschrijf je idee, en AI maakt automatisch de lay-out, functies en kernfunctionaliteit. Wil je iets veranderen? Chat met AI om het ontwerp aan te passen, functies toe te voegen of problemen op te lossen.
Bespaar tijd en kosten door binnen enkele minuten van een idee naar een werkend prototype te gaan. Zo kun je sneller testen, verbeteren en lanceren.
Zelfs zonder programmeerkennis heb je volledige controle over elk onderdeel van je project, dankzij live-aanpassingen, AI-ondersteunde foutopsporing en realtime previews.
Of je nu ondernemer, freelancer of hobbyist bent, AI Bouwer maakt het bouwen van geavanceerde web apps, websites en interactieve tools voor iedereen, overal, haalbaar.

Wat gebruikers zeggen over Hostinger AI Bouwer

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe coding comprimeert de ontwikkeling met 45%: met tools als Hostinger AI Bouwer wordt natuurlijke taal nu in enkele uren in plaats van weken omgezet in werkende prototypes. De drempel om software te bouwen is aanzienlijk lager geworden.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik heb onlangs de kans gehad om de nieuwe @Hostinger AI Bouwer-tool te testen en ik ben echt onder de indruk. ðŸ˜Ž

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Bouwer is waarschijnlijk de meest efficiÃ«nte tool voor het bouwen van apps die miljoenen euro's opleveren.

Ivana MikleuÅ¡
Ivana MikleuÅ¡
Digitaal Specialist

Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeÃ«n te testen voordat je er helemaal voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Het is ongelooflijk hoe makkelijk het is om met de Hostinger AI Bouwer precies dat te maken wat je wilt, voor je website en voor klanten! Echt geweldig â€“ probeer het zelf maar eens!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger AI Bouwer is een tool waarmee je een idee dat je hebt bedacht kunt uitwerken â€“ je hoeft alleen maar uit te leggen wat je in gedachten hebt, en de tool doet de rest.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Heell blij met hoe @Hostinger AI Bouwer zich ontwikkelt! De nieuwe AI-update is ontzettend leuk om mee te werken. Het is een enorme verbetering, niet alleen voor mezelf maar ik weet dat dit voor veel anderen ook zo is.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger de AI Bouwer heeft gerealiseerd... Het is ongelooflijk hoe snel je met deze tool zowel de front-end als de back-end kunt ontwikkelen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik weet niet eens hoe lang dit project al op mijn wensenlijstje stond, TOTDAT de AI Bouwer beschikbaar kwam. Ik weet helemaal niets van het programmeren van webapps. En nu is het eindelijk zover. Mijn droomproject om anderen te helpen is LIVE. Joepie!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger AI Bouwer is echt een gamechanger in vergelijking met alle andere bouwers. Ik kon eenvoudig een subdomein voor mijn blog in mijn webapp aanmaken. Echt geweldig!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu webapps bouwen door simpelweg een prompt in Hostinger AI Bouwer in te voeren. Echt geweldig!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger AI Bouwer uitgeprobeerd en het is echt een geweldig! Met deze no-code AI-appbouwer maak je in een paar minuten strakke websites en apps â€” hij ontwerpt, programmeert en schrijft alles voor je. Echt de moeite waard!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger AI Builder kun je hele mooie dingen maken. Het is anders dan een gewone websitebouwer â€“ het is meer dan dat.

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