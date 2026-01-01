Bouw je eigen aangepaste AI-tools – geen installatie, geen gedoe
Van leuke zijprojecten naar handige tools
Teksttools
Afbeeldingstools
Hulpprogramma's
Leuke en virale tools
Alles wat je nodig hebt om AI-gestuurde tools te bouwen
AI dat er al is
Bouw door te chatten, niet door te coderen
Jouw idee bepaalt de grenzen, niet de technologie
Bouw het één keer, verdien eraan
Hoe het werkt
Open uw AI Builder-project
Maak, pas aan en test
Publiceer en deel
Kies een template. Maak het je eigen.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎
Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.
Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.
U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.
Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.
Maatwerk AI-tools maken FAQ’s
Hoe kan ik mijn eigen AI-tools maken?
Open gewoon uw AI Builder-project en begin te chatten – beschrijf wat u wilt bouwen in gewone taal en AI Builder AI zal het tot leven brengen. Een naadloze generatieve AI-integratie is al ingebouwd in uw project, dus geen accounts van derden, geen modelselectie en geen aparte facturering. U kunt vragen om alles aan te passen en handmatig tekst te bewerken of afbeeldingen bij te werken wanneer u maar wilt, zonder credits uit te geven. Als u klaar bent, drukt u op publiceren – hosting en domein zijn al inbegrepen in uw plan.
Meer informatie in ons Horizons Integrated AI-overzicht.
Wie kan AI Builder gebruiken om aangepaste AI-tools te maken?
De AI-functies van Horizons zijn gebouwd voor iedereen met een idee – geen codeerervaring nodig. Of je nu een kleine ondernemer bent die aangepaste AI-tools wil bouwen in plaats van te betalen voor oplossingen van derden, een maker die zijn publiek wil monetariseren met een AI-aangedreven app, of een expert – zoals een fitnesstrainer of voedingsdeskundige – die zijn kennis wil verpakken in een tool die hij aan klanten kan verkopen, Horizons maakt het mogelijk.
Als je kunt beschrijven wat je wilt bouwen, kun je het bouwen. En als je op zoek bent naar inspiratie of gewoon een vliegende start wilt, blader dan door onze vooraf ontworpen templates om er een te vinden die bij jouw idee past.
Wat voor AI-functies kan ik toevoegen aan mijn app?
Horizons ondersteunt tekstgeneratie en -analyse, evenals beeldgeneratie en -analyse (PNG, WebP, JPEG). Je kunt deze gebruiken om je eigen AI-chatbots, persoonlijke AI-assistenten, schrijftools, afbeeldingsconverters, aanbevelingssystemen en nog veel meer te maken.
Is AI Builder gratis te gebruiken?
Je kunt gratis aan de slag met AI Builder. Je plan bevat AI-credits om meteen te beginnen met bouwen en experimenteren. Als je je gratis credits hebt gebruikt, kun je op elk moment opwaarderen om te blijven bouwen en de AI-functies in je gepubliceerde app of website te gebruiken. Geen verrassingskosten, geen verborgen kosten - je hebt altijd de controle over wat je uitgeeft.
Hoe werken AI-credits?
AI-credits drijven twee dingen aan: het bouwen van je website of een app (1 bericht = 1 credit) en de AI-functies binnen je gepubliceerde webproject. Voor het gebruik van AI-functies binnen je website of web-app gebruiken we fractionele credits – wat betekent dat je credits langer meegaan alleen wanneer je gebruikers interactie hebben met je AI-tool.
Kan ik zien hoeveel AI-credits mijn app heeft gebruikt?
Ja. Je AI-creditgebruiksdashboard toont een overzicht van credits die zijn gebruikt voor het bouwen en bewerken, evenals credits die zijn verbruikt door de AI-functies van je app – zodat je altijd precies weet waar je credits naartoe gaan.
Heb ik codeervaardigheden nodig om AI Builder AI tools builder te gebruiken?
Helemaal niet. AI Builder is ontworpen voor iedereen – van niet-technische makers tot ervaren ontwikkelaars. Als u kunt beschrijven wat u wilt bouwen, kan AI Builder u helpen het te bouwen.
Kan ik AI-tools gaan bouwen als ik al een eerder gekocht plan heb?
Ja – als je eerder een project hebt gebouwd met AI App Builder of een website met vibecode hebt gecodeerd met AI Builder, is de geïntegreerde AI-functie al inbegrepen in je plan zonder extra kosten.Open gewoon een bestaand project of start een nieuw project, vul je AI-tegoed aan en je bent klaar om te gaan.