Bouw je eigen aangepaste AI-tools – geen installatie, geen gedoe

Met AI die al in AI Builder is ingebouwd, kun je je eigen AI-tools maken – om te gebruiken, te verkopen of te delen.
Start gratis

Betaalde plannen vanaf slechts € 2,99/mnd

Bouw je eigen aangepaste AI-tools – geen installatie, geen gedoe

Van leuke zijprojecten naar handige tools

Maak tools voor jezelf, bespaar op abonnementen, of creëer iets waar je gebruikers dol op zullen zijn – en voor zullen betalen. Hier zijn slechts een paar ideeën om je op weg te helpen.
Teksttools

Teksttools

Bouw apps die kunnen lezen, schrijven en reageren. Van chatbots die 24/7 klantvragen afhandelen, tot assistenten die gebruikers helpen sollicitatiebrieven op te stellen, reizen te plannen of het perfecte recept te vinden.Begin met bouwen
Maak apps die visuals transformeren en genereren. Laat gebruikers foto's omzetten in illustraties, aangepaste avatars ontwerpen, ruimte-make-overs visualiseren of productmock-ups maken – geen ontwerpskills nodig.Begin met bouwen
Bouw slimme tools die je gebruikers tijd besparen. Denk aan AI-gestuurde leadformulieren, cv-beoordelaars, budgetadviseurs of workoutplanners – praktische apps die elke keer echte waarde leveren.Begin met bouwen
Bouw het soort tools dat mensen blijven delen. Persoonlijkheidstests, AI-tarotlezerS, celebrity-lookalike-vinders, generatoren voor verhaaltjes voor het slapengaan – leuk om te gebruiken, nog leuker om te delen.Begin met bouwen

Alles wat je nodig hebt om AI-gestuurde tools te bouwen

AI dat er al is

Geen derdepartijaccount of aparte facturering – AI is ingebouwd in Horizons – open gewoon je project en gebruik het.

Bouw door te chatten, niet door te coderen

Beschrijf wat u wilt in duidelijke taal en AI Builder bouwt het voor u.Geen code, geen technische setup - alleen uw idee en een gesprek.

Jouw idee bepaalt de grenzen, niet de technologie

Chatbots, persoonlijke AI-assistenten, beeldgeneratoren, schrijftools, aanbevelingsengines – wat je je ook kunt voorstellen, AI Builder heeft de AI om het aan te drijven.

Bouw het één keer, verdien eraan

Deel uw project als een sjabloon en verdien 20% commissie telkens wanneer iemand het gebruikt om zijn eigen app te starten en zijn eerste AI Builder-abonnement koopt.

Hoe het werkt

01

Open uw AI Builder-project

Log in op AI Builder en start een nieuw project – of kies een van onze AI-ready templates om een voorsprong te nemen.
02

Maak, pas aan en test

Beschrijf wat je wilt dat je app doet, bewerk tot het precies goed is en test het live – allemaal zonder AI Builder te verlaten.
03

Publiceer en deel

Als je klaar bent, publiceer dan. Je AI-aangedreven tool is live en klaar voor gebruikers – je kunt het tegoedverbruik op elk moment vanaf je dashboard bijhouden.

Kies een template. Maak het je eigen.

Kies een professioneel ontworpen template, pas hem aan met AI of in de editor en zet je website sneller online.
Alle templates
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.

Klaar om je eerste AI-aangedreven hulpmiddel te bouwen?

Start gratis

Geen creditcard vereist.

Maatwerk AI-tools maken FAQ’s

Hier zijn de antwoorden op enkele van de meest voorkomende vragen die we krijgen over het bouwen van AI-aangedreven tools met AI Builder.

Open gewoon uw AI Builder-project en begin te chatten – beschrijf wat u wilt bouwen in gewone taal en AI Builder AI zal het tot leven brengen. Een naadloze generatieve AI-integratie is al ingebouwd in uw project, dus geen accounts van derden, geen modelselectie en geen aparte facturering. U kunt vragen om alles aan te passen en handmatig tekst te bewerken of afbeeldingen bij te werken wanneer u maar wilt, zonder credits uit te geven. Als u klaar bent, drukt u op publiceren – hosting en domein zijn al inbegrepen in uw plan.

Meer informatie in ons Horizons Integrated AI-overzicht.

De AI-functies van Horizons zijn gebouwd voor iedereen met een idee – geen codeerervaring nodig. Of je nu een kleine ondernemer bent die aangepaste AI-tools wil bouwen in plaats van te betalen voor oplossingen van derden, een maker die zijn publiek wil monetariseren met een AI-aangedreven app, of een expert – zoals een fitnesstrainer of voedingsdeskundige – die zijn kennis wil verpakken in een tool die hij aan klanten kan verkopen, Horizons maakt het mogelijk.

Als je kunt beschrijven wat je wilt bouwen, kun je het bouwen. En als je op zoek bent naar inspiratie of gewoon een vliegende start wilt, blader dan door onze vooraf ontworpen templates om er een te vinden die bij jouw idee past.

Horizons ondersteunt tekstgeneratie en -analyse, evenals beeldgeneratie en -analyse (PNG, WebP, JPEG). Je kunt deze gebruiken om je eigen AI-chatbots, persoonlijke AI-assistenten, schrijftools, afbeeldingsconverters, aanbevelingssystemen en nog veel meer te maken.

Je kunt gratis aan de slag met AI Builder. Je plan bevat AI-credits om meteen te beginnen met bouwen en experimenteren. Als je je gratis credits hebt gebruikt, kun je op elk moment opwaarderen om te blijven bouwen en de AI-functies in je gepubliceerde app of website te gebruiken. Geen verrassingskosten, geen verborgen kosten - je hebt altijd de controle over wat je uitgeeft.

AI-credits drijven twee dingen aan: het bouwen van je website of een app (1 bericht = 1 credit) en de AI-functies binnen je gepubliceerde webproject. Voor het gebruik van AI-functies binnen je website of web-app gebruiken we fractionele credits – wat betekent dat je credits langer meegaan alleen wanneer je gebruikers interactie hebben met je AI-tool.

Ja. Je AI-creditgebruiksdashboard toont een overzicht van credits die zijn gebruikt voor het bouwen en bewerken, evenals credits die zijn verbruikt door de AI-functies van je app – zodat je altijd precies weet waar je credits naartoe gaan.

Helemaal niet. AI Builder is ontworpen voor iedereen – van niet-technische makers tot ervaren ontwikkelaars. Als u kunt beschrijven wat u wilt bouwen, kan AI Builder u helpen het te bouwen.

Ja – als je eerder een project hebt gebouwd met AI App Builder of een website met vibecode hebt gecodeerd met AI Builder, is de geïntegreerde AI-functie al inbegrepen in je plan zonder extra kosten.Open gewoon een bestaand project of start een nieuw project, vul je AI-tegoed aan en je bent klaar om te gaan.

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.