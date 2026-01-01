AI-app-bouwer die ideeën omzet in apps
In paar stappen zelf een app maken met AI
Definieer je idee en de belangrijkste kenmerken
Beschrijf je idee of kies een template
Bewerk, test en lanceer
Op zoek naar ideeën voor no-code web apps?
CRM web app
PPC-budgettracker web app
Restaurantreservering web app
Web app om feedback te verzamelen
Factuur generator web app
Webapplicatie voor CV maken
Podcast web app
Bouw sneller, slimmer en eenvoudiger met Hostinger no-code AI app builder
Alles-in-één AI web app bouwer
Ontworpen voor snelheid, niet voor gedoe
Start snel, groei sneller
Aangedreven door toptechnologie
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App maken met AI FAQ's
Wat is een AI-app-bouwer?
Een AI-app-bouwer is een tool waarmee je apps of websites kunt maken met behulp van kunstmatige intelligentie in plaats van traditioneel coderen. Je beschrijft wat je wilt bouwen, en de AI genereert de appstructuur, logica en interface voor jou — hierdoor wordt het zelf apps maken toegankelijk voor niet-technische gebruikers.
Kan ik een web app maken zonder enige codeerervaring?
Ja. Je hebt geen ervaring met programmeren nodig om een web-app te bouwen. Hoewel traditionele ontwikkeling talen zoals HTML, CSS of JavaScript vereist — en frameworks zoals Node.js of Django — kun je met no-code en AI-tools zoals Hostinger AI Builder je idee in je eigen woorden beschrijven en direct een werkende web-app genereren — zonder code te schrijven.
Lees meer in onze handleiding over hoe je een web-app maakt.
Is Hostinger AI app builder geschikt voor startups of MVP’s?
Ja. Het is ideaal voor startups, oprichters en teams die ideeën snel willen testen. Je kunt een web app maken en itereren zonder ontwikkelaars in te huren, waardoor het eenvoudiger wordt om MVP’s te testen en vroegtijdig feedback te verzamelen.
Hoeveel kost het om een app te maken?
De ontwikkelingskosten van webapps kunnen sterk variëren. Zelf een app bouwen is misschien betaalbaar, maar vereist tijd en technische vaardigheden, terwijl het inhuren van een ontwikkelteam duizenden dollars kan kosten.
Het gebruik van een no-code platform zoals Hostinger AI Builder is een toegankelijke, budgetvriendelijke optie. De plannen zijn betaalbaar, beginnend bij € 2,99/mnd. Ze laten je apps ontwikkelen en lanceren zonder zware investeringen vooraf.
Voor een gedetailleerde uitsplitsing, zie hoeveel kost een webapp.
Hoe snel kan ik een app bouwen met AI?
Je kunt in enkele minuten van idee naar app gaan. Zodra je je app-idee beschrijft, genereert de AI een volledig functionele web app. Vervolgens kun jij functies verfijnen, lay-outs aanpassen en je app vóór de lancering testen.
Welke tools heb ik nodig webapplicatie ontwikkeling?
Voor coderen heb je een code-editor (zoals Visual Studio Code), versiebeheer (zoals GitHub) en implementatietools nodig.Met een appmaker zonder code zoals Hostinger AI Builder heb je maar één platform nodig — het zorgt voor het maken, hosten en implementeren van apps in één naadloze flow.
Wat voor apps kan ik maken met een no-code AI-app-bouwer?
U kunt een breed scala aan webapplicaties bouwen, waaronder interne tools, dashboards, MVP's, zakelijke apps, boekingssystemen, SaaS en interactieve webapps.
Hostinger AI app creator is ontworpen voor webgebaseerde app-ontwikkeling, niet voor native mobiele apps.
Hoe kan ik een web app testen, problemen oplossen en publiceren?
Voordat je live gaat, kun je je web app bekijken en testen om er zeker van te zijn dat alles werkt zoals verwacht. Met Hostinger Horizons kun je je app testen in een sandbox-omgeving en problemen snel oplossen door AI aanpassingen te laten maken — zonder code te schrijven of handmatig te debuggen.
Zodra alles er goed uitziet, publiceer je je web app direct online met één klik. Hosting is inbegrepen, dus je hoeft niets extra’s op te zetten.
Voor meer informatie, bekijk onze handleiding over het testen van web applicaties.
Kan ik de app personaliseren nadat de AI deze heeft gemaakt?
Ja, je kunt je webapp of website blijven bewerken nadat AI deze heeft gegenereerd. Als je alleen tekst en code wilt bewerken, zijn er geen berichtcredits nodig en kun je dit direct doen.
Je kunt Hostinger AI Builder ook gebruiken om wijzigingen aan te brengen en gloednieuwe versies van je app of site te genereren, zolang je maar genoeg berichtcredits hebt. Beschrijf eenvoudig welke wijzigingen je wilt aanbrengen in een bericht aan onze AI webapp builder.
Hoe is mijn web app beveiligd?
Beveiliging van webapps omvat het instellen van een SSL-certificaat, het beheren van machtigingen, het beschermen van gebruikersgegevens en het controleren op bedreigingen. Hostinger AI Builder zorgt standaard voor essentiële beveiligingsmaatregelen, maar u kunt meer lezen over best practices voor webappbeveiliging.
Moet ik mijn web app na de lancering onderhouden?
Het onderhouden van een web-app betekent dat deze up-to-date, veilig en soepel blijft draaien. Dit omvat het repareren van bugs, het bijwerken van softwarecomponenten en het verbeteren van functies in de loop van de tijd. Tools zoals Hostinger AI Builder vereenvoudigen het onderhoud door updates en hosting in één platform te bundelen.
Hoe kan ik geld verdienen met een web app?
Er zijn veel manieren om geld te verdienen met een web-app. Je kunt gebruikers direct laten betalen via abonnementen of eenmalige aankopen, advertenties weergeven, premium functies aanbieden (freemium-model) of toegang verkopen tot gespecialiseerde tools of content. Hostinger AI Builder integreert met betalingssystemen, waardoor het gemakkelijker wordt om betaalde functies of services in te stellen.
Voor meer inspiratie, bekijk tips over hoe je inkomsten kunt genereren met een web-app.
Wat is beter: een web app of een website?
Websites tonen statische of semi-dynamische content; web apps bieden interactieve functies zoals gebruikersaccounts of realtime updates. Welke beter is, hangt af van jouw doelen.
Lees meer in onze vergelijking tussen web app en website.
Wat is beter: een web app of een mobiele app?
Web apps werken in browsers; mobiele apps worden gedownload naar apparaten. Web apps werken in browsers; mobiele apps worden op apparaten gedownload. Web apps zijn makkelijker te updaten en uit te rollen, terwijl mobiele apps een betere integratie met het apparaat bieden.
Bekijk onze volledige web app versus mobiele app analyse met voor- en nadelen.