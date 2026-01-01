AI-app-bouwer die ideeën omzet in apps

Bouw en lanceer interactieve webapps met alleen jouw woorden, dankzij een AI-gestuurde no-code app bouwer.
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AI-app-bouwer die ideeën omzet in apps

In paar stappen zelf een app maken met AI

01

Definieer je idee en de belangrijkste kenmerken

Begin met het identificeren van het kernprobleem dat jouw web app zal oplossen en beschrijf de functies die daarvoor nodig zijn.
02

Beschrijf je idee of kies een template

Vertel AI jouw idee en zie hoe het tot leven komt — of kies een template om sneller aan de slag te gaan.
03

Bewerk, test en lanceer

Stel uw app in, voer tests uit en publiceer deze online wanneer u er klaar voor bent — met AI Builder kunt u dit met één klik doen.
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Op zoek naar ideeën voor no-code web apps?

Ontdek echte voorbeelden van webapplicaties die je met Hostinger kunt ontwikkelen, van persoonlijke websites tot zakelijke tools — allemaal aangedreven door AI en echt gemaakt met eenvoudige aanwijzingen.
Op zoek naar ideeën voor no-code web apps?

CRM web app

Organiseer en beheer contacten op een eenvoudige manier. Verstevig relaties door vergaderingen en details vast te leggen.Start met bouwen
Houd eenvoudig je advertentie-uitgaven en campagneprestaties bij op verschillende platforms, zodat je je budget onder controle houdt.Start met bouwen
Laat klanten op één plek menu's bekijken, tafels reserveren en hun dieetwensen doorgeven.Start met bouwen
Verzamel snel inzichten en meningen van gebruikers zodat jij je product of dienst nog verder kunt verbeteren.Start met bouwen
Maak en verstuur in een handomdraai professionele, aanpasbare facturen, zodat je bedrijf een verzorgde uitstraling krijgt.Start met bouwen
Help gebruikers opvallende cv's te maken met stapsgewijze instructies en op AI gebaseerde suggesties voor content.Start met bouwen
Deel, organiseer en stream podcastafleveringen op een strak, gebruiksvriendelijk platform.Start met bouwen

Bouw sneller, slimmer en eenvoudiger met Hostinger no-code AI app builder

Alles-in-één AI web app bouwer

Van code en ontwerp tot content en SEO – laat Hostinger AI Builder het allemaal afhandelen.Verbind Stripe en Integrated backend om echte, werkende webapplicaties te lanceren – geen technische vaardigheden nodig.

Ontworpen voor snelheid, niet voor gedoe

Beschrijf je idee en laat de AI het tot leven brengen – snel en klaar voor gebruik. Werkt in meer dan 80 talen, dus je kunt het in je eigen woorden bouwen.

Start snel, groei sneller

Ga met één klik live met veilige en snelle hosting, een eigen domein, een zakelijk e-mailadres en meer – alles op één plek. Geen externe oplossingen nodig.

Aangedreven door toptechnologie

AI Builder draait op vertrouwde LLM's en geavanceerde tools om hoogwaardige code, kopieën en ontwerpen te leveren voor uw meest gedurfde web-app-ideeën.

Klaar om jouw unieke projectidee om te zetten in werkelijkheid?

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Geen creditcard vereist.

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Snelstartgids

Snelstartgids

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Verbeter je prompts

Verbeter je prompts

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Veelvoorkomende fouten vermijden

Veelvoorkomende fouten vermijden

Tutorial
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App maken met AI FAQ's

Hier vind je antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het maken van web apps.

Een AI-app-bouwer is een tool waarmee je apps of websites kunt maken met behulp van kunstmatige intelligentie in plaats van traditioneel coderen. Je beschrijft wat je wilt bouwen, en de AI genereert de appstructuur, logica en interface voor jou — hierdoor wordt het zelf apps maken toegankelijk voor niet-technische gebruikers.

Ja. Je hebt geen ervaring met programmeren nodig om een web-app te bouwen. Hoewel traditionele ontwikkeling talen zoals HTML, CSS of JavaScript vereist — en frameworks zoals Node.js of Django — kun je met no-code en AI-tools zoals Hostinger AI Builder je idee in je eigen woorden beschrijven en direct een werkende web-app genereren — zonder code te schrijven.

Lees meer in onze handleiding over hoe je een web-app maakt.

Ja. Het is ideaal voor startups, oprichters en teams die ideeën snel willen testen. Je kunt een web app maken en itereren zonder ontwikkelaars in te huren, waardoor het eenvoudiger wordt om MVP’s te testen en vroegtijdig feedback te verzamelen.

De ontwikkelingskosten van webapps kunnen sterk variëren. Zelf een app bouwen is misschien betaalbaar, maar vereist tijd en technische vaardigheden, terwijl het inhuren van een ontwikkelteam duizenden dollars kan kosten.

Het gebruik van een no-code platform zoals Hostinger AI Builder is een toegankelijke, budgetvriendelijke optie. De plannen zijn betaalbaar, beginnend bij € 2,99/mnd. Ze laten je apps ontwikkelen en lanceren zonder zware investeringen vooraf.

Voor een gedetailleerde uitsplitsing, zie hoeveel kost een webapp.

Je kunt in enkele minuten van idee naar app gaan. Zodra je je app-idee beschrijft, genereert de AI een volledig functionele web app. Vervolgens kun jij functies verfijnen, lay-outs aanpassen en je app vóór de lancering testen.

Voor coderen heb je een code-editor (zoals Visual Studio Code), versiebeheer (zoals GitHub) en implementatietools nodig.Met een appmaker zonder code zoals Hostinger AI Builder heb je maar één platform nodig — het zorgt voor het maken, hosten en implementeren van apps in één naadloze flow.

U kunt een breed scala aan webapplicaties bouwen, waaronder interne tools, dashboards, MVP's, zakelijke apps, boekingssystemen, SaaS en interactieve webapps.

Hostinger AI app creator is ontworpen voor webgebaseerde app-ontwikkeling, niet voor native mobiele apps.

Voordat je live gaat, kun je je web app bekijken en testen om er zeker van te zijn dat alles werkt zoals verwacht. Met Hostinger Horizons kun je je app testen in een sandbox-omgeving en problemen snel oplossen door AI aanpassingen te laten maken — zonder code te schrijven of handmatig te debuggen.

Zodra alles er goed uitziet, publiceer je je web app direct online met één klik. Hosting is inbegrepen, dus je hoeft niets extra’s op te zetten.

Voor meer informatie, bekijk onze handleiding over het testen van web applicaties.

Ja, je kunt je webapp of website blijven bewerken nadat AI deze heeft gegenereerd. Als je alleen tekst en code wilt bewerken, zijn er geen berichtcredits nodig en kun je dit direct doen.

Je kunt Hostinger AI Builder ook gebruiken om wijzigingen aan te brengen en gloednieuwe versies van je app of site te genereren, zolang je maar genoeg berichtcredits hebt. Beschrijf eenvoudig welke wijzigingen je wilt aanbrengen in een bericht aan onze AI webapp builder.

Beveiliging van webapps omvat het instellen van een SSL-certificaat, het beheren van machtigingen, het beschermen van gebruikersgegevens en het controleren op bedreigingen. Hostinger AI Builder zorgt standaard voor essentiële beveiligingsmaatregelen, maar u kunt meer lezen over best practices voor webappbeveiliging.

Het onderhouden van een web-app betekent dat deze up-to-date, veilig en soepel blijft draaien. Dit omvat het repareren van bugs, het bijwerken van softwarecomponenten en het verbeteren van functies in de loop van de tijd. Tools zoals Hostinger AI Builder vereenvoudigen het onderhoud door updates en hosting in één platform te bundelen.

Er zijn veel manieren om geld te verdienen met een web-app. Je kunt gebruikers direct laten betalen via abonnementen of eenmalige aankopen, advertenties weergeven, premium functies aanbieden (freemium-model) of toegang verkopen tot gespecialiseerde tools of content. Hostinger AI Builder integreert met betalingssystemen, waardoor het gemakkelijker wordt om betaalde functies of services in te stellen.

Voor meer inspiratie, bekijk tips over hoe je inkomsten kunt genereren met een web-app.

Websites tonen statische of semi-dynamische content; web apps bieden interactieve functies zoals gebruikersaccounts of realtime updates. Welke beter is, hangt af van jouw doelen.

Lees meer in onze vergelijking tussen web app en website.

Web apps werken in browsers; mobiele apps worden gedownload naar apparaten. Web apps werken in browsers; mobiele apps worden op apparaten gedownload. Web apps zijn makkelijker te updaten en uit te rollen, terwijl mobiele apps een betere integratie met het apparaat bieden.

Bekijk onze volledige web app versus mobiele app analyse met voor- en nadelen.

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