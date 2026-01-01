Verkoop online met een zelfgebouwde webshop
Alles wat je nodig hebt om online te verkopen en te schalen
Verkoop digitale producten
Alles om je groei te stimuleren
Hosting, domein en e-mail - alles is inbegrepen. Eenvoudige setup voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.
0% transactiekosten
Alle inkomsten zijn voor jou. Accepteer meer dan 100 betaalmethoden zonder extra kosten.
Automatische verzending van e-mails
Verkoop digitale producten
Alles om je groei te stimuleren
Hosting, domein en e-mail - alles is inbegrepen. Eenvoudige setup voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.
0% transactiekosten
Alle inkomsten zijn voor jou. Accepteer meer dan 100 betaalmethoden zonder extra kosten.
Automatische verzending van e-mails
Jouw e-commerce-idee, klaar om gebouwd te worden
Webshop op maat
Lidmaatschapswebsite
AI-chatbot
Tool voor voorraadbeheer
Ordertrackingsysteem
Verkoopanalysedashboard
Hoe begin je met online verkopen met de hulp van AI
Beschrijf je idee of kies een template
Bewerk en test
Publiceer met één klik
Kies een template. Maak het je eigen.
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
Van concept tot afrekenen in enkele minuten
Ontdek wat Horizons nog meer voor jouw bedrijf kan bouwen
Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎
Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.
Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.
U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.
Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.
AI Builder vibe code online winkel FAQs
Wat is AI Builder e-commerce?
AI Builder e-commerce is ontworpen om online verkopen voor iedereen toegankelijk te maken. AI Builder AI bouwt uw winkel of aangepaste e-commerce web-app via een eenvoudige chat-interface, terwijl Hostinger's native e-commerce-oplossing zorgt voor producten, betalingen, bestellingen en verzending - alles werkt samen uit de doos.
Geen codering, geen technische setup, geen aparte tools om te jongleren. Alles wat je nodig hebt om online te verkopen, klaar wanneer je bent.
Wat kan ik verkopen?
Je kunt fysieke en digitale producten, cadeaubonnen en print on demand-producten verkopen.
Abonnementen en afspraken worden nog niet ondersteund, maar je kunt ze nog steeds aanbieden met tools van derden:
- Om abonnementen te gaan verkopen, raden we je aan Stripe te gebruiken. Vraag AI Builder gewoon om je te helpen het aan je project te koppelen.
- Voor afspraken werken tools zoals Calendly geweldig. Je kunt AI Builder ook vragen hoe je het aan je site toevoegt.
Welke betaalmethoden worden ondersteund?
Kies uit 100+ betaalmethoden, zoals kaarten, PayPal, Google Pay, Apple Pay en meer. De beschikbare betaalmethoden voor je webshop zijn afhankelijk van waar je verkoopt, je locatie, valuta en aan wie je verkoopt.
Welke verzendmethoden worden ondersteund?
Zodra je een webshop hebt gekoppeld, kun je je verzendzones definiëren met maximaal 25 bezorgopties, en aangepaste verzendregels instellen op basis van het bestelbedrag of het gewicht van de artikelen.
Hoe koppel ik een webshop aan mijn project?
Het duurt slechts twee stappen om uw winkel aan de praat te krijgen:
- Klik op 'Integraties' in de rechterbovenhoek van uw AI Builder-project en selecteer en verbind vervolgens de online winkel. AI Builder stelt deze zo voor u in.
- Eenmaal verbonden, ga naar 'Integraties' → 'Online winkel' om toegang te krijgen tot al uw winkelinstellingen.
Controleer onze stapsgewijze handleiding voor meer instructies.
Hoe bewerk ik mijn webshop?
Je kunt je webshop beheren wanneer jij maar wilt. Klik op ‘Integraties’ → ‘Webshop’.
Zodra er verbinding is gemaakt, zie je koppelingen die je naar het ingebouwde winkelbeheer doorverwijzen. Van daaruit kun je producten, betalingen en meer beheren, zonder dat je hoeft te prompten.
Als je bijvoorbeeld het uiterlijk van je webshop wilt veranderen (zoals de lay-out van je productlijst), vraag AI dan in de chat om de wijzigingen door te voeren.
Kan ik met AI Builder meer bouwen dan alleen een online winkel?
Ja – en dit is waar AI Builder echt opvalt. Van een eenvoudige online winkel tot een volledig op maat gemaakte e-commerce-app, met AI Builder kunt u elke e-commerce-ervaring bouwen die u zich kunt voorstellen – inclusief aangepaste tools die zijn afgestemd op uw exacte bedrijfsbehoeften. Voorraadtrackers, orderbeheersystemen, verkoopdashboards – beschrijf gewoon wat u nodig hebt en AI Builder bouwt het voor u.
Moet ik kunnen coderen om een e-commerce-app of webshop te maken?
Helemaal niet. AI Builder is gebouwd rond vibe coding – beschrijf gewoon wat je wilt bouwen en AI zorgt voor de rest. Of je nu een winkelpand lanceert of een aangepaste e-commercetool bouwt, je hebt alleen een prompt nodig.
Als je een online winkel wilt lanceren, kun je een eerste website bouwen vanaf een enkele prompt, vervolgens de ingebouwde integratie van de online winkel verbinden en je producten toevoegen – allemaal zonder een enkele regel code te schrijven.
Is vibe coding iets voor mij?
Als je ooit een idee hebt gehad voor een online winkel of een aangepaste e-commerce tool, maar niet wist waar te beginnen – vibe-codering is iets voor jou. In plaats van code te schrijven, beschrijf je gewoon in gewone taal wat je wilt bouwen en AI brengt het tot leven, stap voor stap.
De beste manier om erachter te komen is om het zelf te proberen. AI Builder wordt geleverd met een free trial inclusief 5 prompts – genoeg om een initiële online winkel of aangepaste e-commerce app te viben en precies te zien wat het kan doen voordat je je ergens aan vastlegt.
Wat is het verschil tussen AI Builder en Hostinger Website Builder voor e-commerce?
Hostinger biedt twee manieren om een e-commerce-website te bouwen – met AI Builder vibe-coderingsplatform en Hostinger's drag-and-drop-websitebouwer – en het verschil zit al in de naam.
Hostinger Website Builder laat je beginnen met een sjabloon of een e-commerce-website genereren uit een beschrijving, en deze vervolgens aanpassen door kant-en-klare elementen te slepen en neer te zetten. Het is een geweldige pasvorm voor iedereen die snel een schone, eenvoudige online winkel nodig heeft.
Horizons volgt een conversationele benadering – je chat met AI en het past wijzigingen in realtime toe, waardoor je veel meer aanpassingsvrijheid hebt. Het laat je ook meer geavanceerde projecten bouwen, zoals marktplaatsen of complexere online winkels met gebruikerslogins, dankzij de geïntegreerde backend. En voor degenen die dat willen, is volledige codetoegang ook beschikbaar.
Beide tools worden aangedreven door Hostinger's native e-commerce-oplossing en zijn gebouwd voor mensen zonder technische kennis – het verschil komt neer op hoe je wilt bouwen en hoeveel flexibiliteit je nodig hebt.