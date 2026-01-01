Hostinger biedt twee manieren om een e-commerce-website te bouwen – met AI Builder vibe-coderingsplatform en Hostinger's drag-and-drop-websitebouwer – en het verschil zit al in de naam.

Hostinger Website Builder laat je beginnen met een sjabloon of een e-commerce-website genereren uit een beschrijving, en deze vervolgens aanpassen door kant-en-klare elementen te slepen en neer te zetten. Het is een geweldige pasvorm voor iedereen die snel een schone, eenvoudige online winkel nodig heeft.

Horizons volgt een conversationele benadering – je chat met AI en het past wijzigingen in realtime toe, waardoor je veel meer aanpassingsvrijheid hebt. Het laat je ook meer geavanceerde projecten bouwen, zoals marktplaatsen of complexere online winkels met gebruikerslogins, dankzij de geïntegreerde backend. En voor degenen die dat willen, is volledige codetoegang ook beschikbaar.

Beide tools worden aangedreven door Hostinger's native e-commerce-oplossing en zijn gebouwd voor mensen zonder technische kennis – het verschil komt neer op hoe je wilt bouwen en hoeveel flexibiliteit je nodig hebt.