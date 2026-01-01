Verkoop online met een zelfgebouwde webshop

Creëer je webshop of een volledig op maat gemaakte e-commerce-app door simpelweg met AI te chatten. Beheer producten, bestellingen, betalingen en meer – alles op één plek.
Start gratis

Betaalde plannen vanaf slechts € 2,99/mnd

Verkoop online met een zelfgebouwde webshop

Alles wat je nodig hebt om online te verkopen en te schalen

Haal alles in huis wat je nodig hebt om fysieke en digitale producten en cadeaubonnen te verkopen, of om een print-on-demand-bedrijf te runnen.
Verkoop digitale producten

Verkoop digitale producten

Maak je webshop en productpagina's door simpelweg met AI te chatten of templates te gebruiken.
Verkoop digitale producten

Alles om je groei te stimuleren

Hosting, domein en e-mail - alles is inbegrepen. Eenvoudige setup voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.

Alles om je groei te stimuleren

0% transactiekosten

Alle inkomsten zijn voor jou. Accepteer meer dan 100 betaalmethoden zonder extra kosten.

0% transactiekosten

Automatische verzending van e-mails

Je digitale producten (zoals e-books, muziek of kunst) worden direct bij je klanten bezorgd. Alles gaat volledig automatisch.
Automatische verzending van e-mails

Verkoop digitale producten

Maak je webshop en productpagina's door simpelweg met AI te chatten of templates te gebruiken.
Verkoop digitale producten

Alles om je groei te stimuleren

Hosting, domein en e-mail - alles is inbegrepen. Eenvoudige setup voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.

Alles om je groei te stimuleren

0% transactiekosten

Alle inkomsten zijn voor jou. Accepteer meer dan 100 betaalmethoden zonder extra kosten.

0% transactiekosten

Automatische verzending van e-mails

Je digitale producten (zoals e-books, muziek of kunst) worden direct bij je klanten bezorgd. Alles gaat volledig automatisch.
Automatische verzending van e-mails

Jouw e-commerce-idee, klaar om gebouwd te worden

Van webshops tot verkoopdashboards en verder – bekijk enkele populaire voorbeelden om ideeën op te doen, of ga meteen aan de slag met een kant-en-klare prompt en begin binnen enkele seconden met bouwen.
Webshop op maat

Webshop op maat

Lanceer een webshop die er exact zo uitziet en werkt als jij dat wilt — laat je producten zien, beheer bestellingen en begin met online verkopen, zonder ook maar één regel code te schrijven.Begin met bouwen
Maak een besloten platform waar leden betalen voor toegang tot exclusieve content, cursussen of een community – bepaal zelf je prijzen, beheer abonnementen en vergroot je terugkerende inkomsten.Begin met bouwen
Maak een slimme chatbot die 24/7 vragen van klanten beantwoordt, klanten begeleidt of veelvoorkomende taken automatiseert.Begin met bouwen
Laat gebruikers eenvoudig voorraadniveaus monitoren, leveringen tracken en tekorten voorkomen — allemaal vanuit één simpel, intuïtief dashboard.Begin met bouwen
Houd klanten op de hoogte met een eigen, herkenbare track-and-trace-ervaring die vertrouwen opbouwt van aankoop tot levering.Begin met bouwen
Zet je verkoopgegevens om in duidelijke, bruikbare inzichten, zodat je altijd weet wat werkt en op welke gebieden je kunt groeien.Begin met bouwen

Hoe begin je met online verkopen met de hulp van AI

01

Beschrijf je idee of kies een template

Beschrijf de webshop of e-commerce app die je voor ogen hebt en zie het tot leven komen — of kies een template om nog sneller aan de slag te gaan.
02

Bewerk en test

Verfijn je ontwerp, maak productpagina's op basis van slechts één afbeelding, en koppel betalingen en verzending — allemaal vanuit één dashboard. Bekijk een live voorbeeld voordat je het publiceert.
03

Publiceer met één klik

Eén klik en je webshop staat live en is klaar om bestellingen te ontvangen – geen technische installatie, geen koppelingen met externe diensten en geen wachttijden.

Kies een template. Maak het je eigen.

Kies een professioneel ontworpen template, pas hem aan met AI of in de editor en zet je website sneller online.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Van concept tot afrekenen in enkele minuten

Zie hoe je in enkele minuten je eigen webshop maakt, aanpast en lanceert — van AI-gegenereerde producten tot de betalingsconfiguratie.

Ontdek wat Horizons nog meer voor jouw bedrijf kan bouwen

Zakelijke showcase-pagina's en -apps

Boekingswebsites en -apps

Maatwerk CRM's

Interne bedrijfstools

Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.

Klaar om je webshop of e-commerce-app te lanceren?

Start gratis

Geen creditcard vereist

AI Builder vibe code online winkel FAQs

AI Builder e-commerce is ontworpen om online verkopen voor iedereen toegankelijk te maken. AI Builder AI bouwt uw winkel of aangepaste e-commerce web-app via een eenvoudige chat-interface, terwijl Hostinger's native e-commerce-oplossing zorgt voor producten, betalingen, bestellingen en verzending - alles werkt samen uit de doos.

Geen codering, geen technische setup, geen aparte tools om te jongleren. Alles wat je nodig hebt om online te verkopen, klaar wanneer je bent.

Je kunt fysieke en digitale producten, cadeaubonnen en print on demand-producten verkopen.

Abonnementen en afspraken worden nog niet ondersteund, maar je kunt ze nog steeds aanbieden met tools van derden:

  • Om abonnementen te gaan verkopen, raden we je aan Stripe te gebruiken. Vraag AI Builder gewoon om je te helpen het aan je project te koppelen.
  • Voor afspraken werken tools zoals Calendly geweldig. Je kunt AI Builder ook vragen hoe je het aan je site toevoegt.

Kies uit 100+ betaalmethoden, zoals kaarten, PayPal, Google Pay, Apple Pay en meer. De beschikbare betaalmethoden voor je webshop zijn afhankelijk van waar je verkoopt, je locatie, valuta en aan wie je verkoopt.

Zodra je een webshop hebt gekoppeld, kun je je verzendzones definiëren met maximaal 25 bezorgopties, en aangepaste verzendregels instellen op basis van het bestelbedrag of het gewicht van de artikelen.

Het duurt slechts twee stappen om uw winkel aan de praat te krijgen:

  1. Klik op 'Integraties' in de rechterbovenhoek van uw AI Builder-project en selecteer en verbind vervolgens de online winkel. AI Builder stelt deze zo voor u in.
  2. Eenmaal verbonden, ga naar 'Integraties' → 'Online winkel' om toegang te krijgen tot al uw winkelinstellingen.

Controleer onze stapsgewijze handleiding voor meer instructies.

Je kunt je webshop beheren wanneer jij maar wilt. Klik op ‘Integraties’ → ‘Webshop’.

Zodra er verbinding is gemaakt, zie je koppelingen die je naar het ingebouwde winkelbeheer doorverwijzen. Van daaruit kun je producten, betalingen en meer beheren, zonder dat je hoeft te prompten.

Als je bijvoorbeeld het uiterlijk van je webshop wilt veranderen (zoals de lay-out van je productlijst), vraag AI dan in de chat om de wijzigingen door te voeren.

Ja – en dit is waar AI Builder echt opvalt. Van een eenvoudige online winkel tot een volledig op maat gemaakte e-commerce-app, met AI Builder kunt u elke e-commerce-ervaring bouwen die u zich kunt voorstellen – inclusief aangepaste tools die zijn afgestemd op uw exacte bedrijfsbehoeften. Voorraadtrackers, orderbeheersystemen, verkoopdashboards – beschrijf gewoon wat u nodig hebt en AI Builder bouwt het voor u.

Helemaal niet. AI Builder is gebouwd rond vibe coding – beschrijf gewoon wat je wilt bouwen en AI zorgt voor de rest. Of je nu een winkelpand lanceert of een aangepaste e-commercetool bouwt, je hebt alleen een prompt nodig.

Als je een online winkel wilt lanceren, kun je een eerste website bouwen vanaf een enkele prompt, vervolgens de ingebouwde integratie van de online winkel verbinden en je producten toevoegen – allemaal zonder een enkele regel code te schrijven.

Als je ooit een idee hebt gehad voor een online winkel of een aangepaste e-commerce tool, maar niet wist waar te beginnen – vibe-codering is iets voor jou. In plaats van code te schrijven, beschrijf je gewoon in gewone taal wat je wilt bouwen en AI brengt het tot leven, stap voor stap.

De beste manier om erachter te komen is om het zelf te proberen. AI Builder wordt geleverd met een free trial inclusief 5 prompts – genoeg om een initiële online winkel of aangepaste e-commerce app te viben en precies te zien wat het kan doen voordat je je ergens aan vastlegt.

Hostinger biedt twee manieren om een e-commerce-website te bouwen – met AI Builder vibe-coderingsplatform en Hostinger's drag-and-drop-websitebouwer – en het verschil zit al in de naam.

Hostinger Website Builder laat je beginnen met een sjabloon of een e-commerce-website genereren uit een beschrijving, en deze vervolgens aanpassen door kant-en-klare elementen te slepen en neer te zetten. Het is een geweldige pasvorm voor iedereen die snel een schone, eenvoudige online winkel nodig heeft.

Horizons volgt een conversationele benadering – je chat met AI en het past wijzigingen in realtime toe, waardoor je veel meer aanpassingsvrijheid hebt. Het laat je ook meer geavanceerde projecten bouwen, zoals marktplaatsen of complexere online winkels met gebruikerslogins, dankzij de geïntegreerde backend. En voor degenen die dat willen, is volledige codetoegang ook beschikbaar.

Beide tools worden aangedreven door Hostinger's native e-commerce-oplossing en zijn gebouwd voor mensen zonder technische kennis – het verschil komt neer op hoe je wilt bouwen en hoeveel flexibiliteit je nodig hebt.

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