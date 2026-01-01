Hostinger AI Builder affiliate programma

Sluit je aan bij een affiliate programma dat jouw samenwerking waardeert - het is helemaal gratis!
Meld je nu aan!

Affiliate marketing waarbij de gebruiker voorop staat

Hoge conversiepercentages

Profiteer van Hostinger AI Builder’s sterke prestaties en geoptimaliseerde promotiemiddelen

Commissies op basis van prestaties

Verdien tot 60% commissie voor elke gegenereerde aankoop.

Gemakkelijk tracken

Toegang tot een uitgebreid affiliate controlepaneel voor het volgen en optimaliseren van campagnes.
Affiliate marketing waarbij de gebruiker voorop staat
5M+
gebruikers vertrouwen Hostinger
150+
landen wereldwijd
20+
jaar ervaring
5M+
gebruikers vertrouwen Hostinger
150+
landen wereldwijd
20+
jaar ervaring

Verdien meer met Hostinger AI Builder in vier eenvoudige stappen

01.

Doe mee aan het programma

Meld je in minder dan een minuut aan – het is helemaal gratis.

02.

Gebruik affiliate banners

Ontvang kant-en-klare marketingmaterialen, alles op één plek.

03.

Volg je prestaties

Volg en optimaliseer campagnes met een krachtig affiliate-paneel.

04.

Krijg uitbetaald

Verdien tot 60% commissie op elke in aanmerking komende verkoop.
Word nu een affiliate

Handige hulpmiddelen om je op weg te helpen

Affiliate assets

Haal het maximale uit je samenwerking met Hostinger Horizons merkproducten.

Affiliate programma FAQ's

Bekijk de veelgestelde vragen zodat je een goede start kunt maken met je affiliate business.

Zet je verkeer om in inkomsten met Hostinger Horizons

Word een affiliate

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