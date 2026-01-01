Hostinger AI Builder affiliate programma

Affiliate marketing waarbij de gebruiker voorop staat
Hoge conversiepercentages
Profiteer van Hostinger AI Builder’s sterke prestaties en geoptimaliseerde promotiemiddelen
Commissies op basis van prestaties
Verdien tot 60% commissie voor elke gegenereerde aankoop.
Gemakkelijk tracken
Toegang tot een uitgebreid affiliate controlepaneel voor het volgen en optimaliseren van campagnes.
Verdien meer met Hostinger AI Builder in vier eenvoudige stappen
01.
Doe mee aan het programma
Meld je in minder dan een minuut aan – het is helemaal gratis.
02.
Gebruik affiliate banners
Ontvang kant-en-klare marketingmaterialen, alles op één plek.
03.
Volg je prestaties
Volg en optimaliseer campagnes met een krachtig affiliate-paneel.
04.
Krijg uitbetaald
Verdien tot 60% commissie op elke in aanmerking komende verkoop.