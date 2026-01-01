Chat en LLM gevolgtrekking
Gebruik Ollama en Open WebUI, of breng je eigen model met vLLM of LangChain mee.
Dedicated Blackwell B200, niet-gedeelde toegang voor het trainen en uitvoeren van de grootste AI-modellen.
608 credits/uur (1 credit = € 0,01). Wordt alleen gefactureerd terwijl uw instantie wordt uitgevoerd.
192GB VRAM
Aanbevolen voor:
Workloads die speciale resources vereisen
AI gevolgtrekking op schaal
Frontier LLM opleiding
Wetenschappelijke simulaties en high-performance computing
Nieuwste Blackwell vlaggenschip voor het trainen en uitvoeren van de grootste AI-modellen.
386 credits/uur (1 credit = € 0,01). Wordt alleen gefactureerd terwijl uw instantie wordt uitgevoerd.
192GB VRAM
Aanbevolen voor:
Finetuning van grote modellen
AI gevolgtrekking op schaal
Frontier LLM opleiding
Wetenschappelijke simulaties en high-performance computing
Bewezen datacenterwerkpaard voor serieuze AI-training en gevolgtrekkingen.
123 credits/uur (1 credit = € 0,01). Wordt alleen gefactureerd terwijl uw instantie wordt uitgevoerd.
80GB VRAM
Aanbevolen voor:
LLM-opleiding
Fijnafstelling van grote modellen
Conclusie van grote partijen
Multi-GPU schalen
Veelzijdige Ada Lovelace GPU die sterke inferentieprestaties balanceert met een geweldige prijsefficiëntie.
79 credits/uur (1 credit = € 0,01). Wordt alleen gefactureerd terwijl uw instantie wordt uitgevoerd.
48GB VRAM
Aanbevolen voor:
AI gevolgtrekking en generatieve AI
3D rendering en virtuele werkstations
Finetuning van middelgrote modellen
Videotranscodering en streaming
Enterprise Blackwell GPU gebouwd voor veeleisende professionele AI- en visualisatieworkloads.
51 credits/uur (1 credit = € 0,01). Wordt alleen gefactureerd terwijl uw instantie wordt uitgevoerd.
96GB VRAM
Aanbevolen voor:
Inferentie en fijnafstelling van grote modellen
Videoverwerking en streaming
Technische simulaties en wetenschappelijke informatica
Intensieve 3D rendering en visualisatie
Onverslaanbare prijs-prestatieverhouding voor experimenten en kleinere workloads - de ideale instap in GPU computing.
33 credits/uur (1 credit = € 0,01). Wordt alleen gefactureerd terwijl uw instantie wordt uitgevoerd.
24GB VRAM
Aanbevolen voor:
Development and experimentation
AI beeld- en videogeneratie
3D-rendering
Conclusie voor kleine en middelgrote modellen
Van uw eerste model tot productieconclusie: voer veeleisende GPU-workloads uit zonder hardware te kopen of CapEx te rechtvaardigen.
Gebruik Ollama en Open WebUI, of breng je eigen model met vLLM of LangChain mee.
Train aangepaste modellen en stel LLM's af met speciaal VRAM. Controlepunten blijven bestaan bij het opnieuw opstarten, zodat langlopende taken kunnen worden gestopt en hervat zonder de voortgang te verliezen.
Draai een GPU-instantie op en stel binnen enkele minuten uw eigen omgeving in. Maak verbinding via uw browser of terminal en begin meteen met itereren.
Voer stabiele diffusie-, ComfyUI- en rendertaken uit met voldoende VRAM voor uitvoer met hoge resolutie en batchverwerking.
Codeer, transcodeer en render video op hoge doorvoersnelheid met hardwareversnelling, zonder uw eigen machines vast te binden.
Betaal alleen voor wat je gebruikt
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