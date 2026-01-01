Skills zijn vooraf opgestelde taakmodellen binnen elke agent. In plaats van te bedenken wat je moet vragen, selecteer je een skill en de agent begeleidt je naar een specifiek resultaat — zoals het schrijven van een blogbericht, onderzoek doen naar zoekwoorden of het opstellen van een privacybeleid. Skills zijn sneller, beter gestructureerd en leveren betere resultaten op dan wanneer je vanuit een lege conversatie begint.