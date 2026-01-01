Hostinger Agents

Kies een taak. De agents regelen de rest.

Gespecialiseerde AI-experts voor SEO, marketing, content, sales, klantcommunicatie en bedrijfsplanning.
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
Werkt met:
Kies een taak. De agents regelen de rest.

Wat Hostinger Agents allemaal kunnen regelen

Business en strategie

Valideer je idee, geef vorm aan je aanbod en maak een helder plan.

Business en strategie

Merkidentiteit

Maak logo’s en afbeeldingen waarmee je bedrijf een consistente en professionele uitstraling krijgt.

Merkidentiteit

Marketing en SEO

Vind relevante zoekwoorden, analyseer je pagina's en ontdek manieren om hoger in de zoekresultaten te komen.

Marketing en SEO

Planning van taken

Krijg AI-ondersteuning voor terugkerende taken, beslissingen en vervolgstappen.

Planning van taken

Generieke AI vs. Hostinger Agents

Generieke AI wacht op instructies. Hostinger Agents begeleiden je bij elke stap.

Een generieke chatbot

  • Wacht op de perfecte prompt.
  • Je moet weten wat je moet vragen.
  • Geeft algemene antwoorden.
  • Eindeloos heen en weer gepraat.

Hostinger Agents

  • Begint met kant-en-klare skills.
  • Begeleidt je door de juiste vragen te stellen.
  • Werkt met je Hostinger-account
  • Levert complete resultaten.

Sla de prompt over. Begin met een taak.

Kies wat je moet doen, volg een direct toepasbare vaardigheid en behaal een praktisch resultaat dat je kunt gebruiken.
Kies een taak
Volg de aangegeven stappen.
Krijg een direct bruikbaar resultaat.
Ga aan de slag
Sla de prompt over. Begin met een taak.

Weet je niet goed waar je moet beginnen? Schakel een expert in

Bedrijfsadviseur

Ik valideer je ideeën, zie nieuwe groeikansen en help je beslissen wat de volgende stap is.
Ik schrijf webteksten, blogberichten en productbeschrijvingen die aansluiten bij je doelgroep.
Ik zoek uit op welke zoekwoorden mensen zoeken, breng in kaart wat je website tegenhoudt en laat je zien op welke punten concurrenten een voorsprong pakken.
Ik breng je lancering in kaart, plan een maand aan content in en laat zien welke kanalen je tijd waard zijn.
Ik stel essentiële juridische documenten op, leg contracten uit voordat je tekent en help je kostbare fouten te voorkomen.
Ga aan de slag
Use-cases

Wat wil je geregeld hebben?

Kies wat je wilt regelen, volg een praktische skill en behaal een direct toepasbaar resultaat.

Plan sociale berichten

Plan sociale berichten

Plan en publiceer berichten automatisch.
Maak marketingcontent

Maak marketingcontent

Genereer advertenties en marketingteksten op basis van je website.
Schrijf SEO-blogposts

Schrijf SEO-blogposts

Genereer blogposts met ingebouwd zoekwoordonderzoek.
Genereer websiteteksten

Genereer websiteteksten

Schrijf in enkele minuten teksten voor je pagina's.
Vind leads en leg contact

Vind leads en leg contact

Vind potentiële klanten en automatiseer je outreach.
Schrijf professionele e-mails

Schrijf professionele e-mails

Beschrijf de situatie en krijg direct een strakke concept-mail.
Stel een privacybeleid op

Stel een privacybeleid op

Genereer een duidelijk privacybeleid op maat voor jouw bedrijf.
Evalueer je prijsbeleid

Evalueer je prijsbeleid

Krijg feedback over je tarieven, kosten, marges en prijsmodel.
Klaar om te helpen met dagelijkse zakelijke taken.
150+
Skills
Koppel de tools die je al gebruikt.
1,000
Apps
Vertrouwd door bedrijven wereldwijd.
50+
Landen

Kies hoe je met AI-agents wilt beginnen

1.000 credits per maand
Vernieuwt automatisch, geen actie vereist.
Meer dan 150 kant-en-klare skills
Georganiseerd per taak, zoals blogposts, SEO-audits en advertentieteksten.
Koppel je favoriete apps
Gebruik Gmail, Notion, Slack, WhatsApp en 1.000+ tools in je workflow.
Maak afbeeldingen, logo’s en merkeigen visuals
Creëer sneller visuele assets met AI-ondersteuning.
Test bedrijfsideeën en prijzen
Ontvang feedback voordat je tijd en geld investeert.
Bestanden uploaden en versies bijhouden
Bekijk je werk en bewaar elke versie.
Automatiseer je to-do lijst
Plan terugkerende taken in en laat je agent deze uitvoeren.
Meest populair

12 maanden

30% korting
9,99
6,99/mnd

3 maanden

7,99/mnd

1 maand

9,99/mnd

Wordt verlengd voor € 8,99/maand. Prijzen zijn exclusief toepasselijke belastingen.

Wordt verlengd voor € 8,99/maand. Prijzen zijn exclusief toepasselijke belastingen.

Geloof ons niet zomaar op ons woord

Lees wat klanten over de hele wereld zeggen over hun ervaringen met Hostinger.
Charlie Low & DaleComley
Charlie Low & DaleComley
Mede-oprichters van Nohma

"We beschouwen Hostinger eerlijk gezegd als de maatstaf voor onze engineers bij het verlenen van support."

Owen Phillips
Owen Phillips
Smid

"Het is geweldig dat ik de hosting, de domeinnaam en het SSL-certificaat allemaal op één plek kan beheren.”

Jordi Robert
Jordi Robert
Marketingexpert

“Hostinger is de beste hostingprovider die ik ooit heb gebruikt. De klantenservice is geweldig en de prijzen zijn fantastisch.”

Anna Franques
Anna Franques
Digitaal designer & developer

“Ik raad mijn klanten aan om over te stappen naar Hostinger. Alles is eenvoudig en er komen voortdurend nieuwe functies bij.”

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Bedrijfseigenaar

“Dankzij het eenvoudige dashboard van Hostinger kunnen we onze WordPress-website zelf beheren.”

Neem je tools mee
Koppelingen

Neem je tools mee

Koppel diensten van derden zodat je agents ze tijdens de chat kunnen gebruiken.
Start gratis
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

GitHub

GitHub

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calender

Google Calender

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

Alle verbindingen weergeven

Veelgestelde vragen

Hostinger Agents is een door AI aangedreven app en biedt een team van gespecialiseerde agents - stuk voor stuk ontworpen voor een specifiek onderdeel van je bedrijf zoals strategie, schrijven, SEO, marketing, juridisch, klantcontact en verkoop. In plaats van één generieke chatbot krijg je specialisten met wie je op elk moment in gewone taal kunt praten. Technische vaardigheden zijn niet nodig.
Als je ooit een strateeg, tekstschrijver, marketeer of juridisch adviseur bij de hand had willen hebben — dan is Hostinger Agents precies wat je zoekt.
In tegenstelling tot algemene AI-chatbots is elke Hostinger Agent vooraf getraind en voorzien van diepgaande expertise op een specifiek bedrijfsgebied. Je hoeft geen perfecte prompt te bedenken — kies gewoon een agent en een vaardigheid, en vanaf dat moment begeleidt deze je naar een bruikbaar resultaat.
Skills zijn vooraf opgestelde taakmodellen binnen elke agent. In plaats van te bedenken wat je moet vragen, selecteer je een skill en de agent begeleidt je naar een specifiek resultaat — zoals het schrijven van een blogbericht, onderzoek doen naar zoekwoorden of het opstellen van een privacybeleid. Skills zijn sneller, beter gestructureerd en leveren betere resultaten op dan wanneer je vanuit een lege conversatie begint.
Nee. Je kunt een bestaande conversatie voortzetten of een nieuwe beginnen, de keuze is aan jou. Hoe je het ook aanpakt, je agent onthoudt de context, voorkeuren en beslissingen uit alle eerdere gesprekken. Een nieuwe chat begint nooit helemaal vanuit het niets.

Kies een taak. De agents regelen de rest.

AI-experts voor planning, content, SEO en sales staan klaar wanneer jij dat bent.

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