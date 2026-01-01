Websiteklonen is bedoeld voor iedereen die al een website in gedachten heeft, of het nu hun eigen website is, die van een klant, of een website waar ze vanaf migreren. Het is vooral handig voor eigenaren van kleine bedrijven die een verouderde site willen vernieuwen zonder een bureau in te schakelen, freelancers en bureaus die sneller websites voor klanten willen herbouwen, en iedereen die overstapt van een andere websitebouwer, WordPress of een vergelijkbaar platform.