Clone willekeurige websites. Pas ze aan met AI.
Een website cloner die je de ruimte geeft om je site te optimaliseren
Genereren vanuit URL
Herontwerpen met AI
Bezit wat je bouwt.
Wat de klus ook is, je klaart hem sneller met AI.
Migreer zonder opnieuw te beginnen.
Moderniseer een verouderde website
Pas een website aan voor een nieuw doel
De website van een klant opnieuw ontwerpen.
Ga voor meertaligheid
Prototype en experiment
Hoe kloon je een website met AI?
Plak de URL
Bekijk en pas aan
Publiceren met één klik
Ontdek wat je nog meer kunt bouwen met Hostinger AI Bouwer.
Veelgestelde vragen over AI-websitekloners
Wat is een websitekloner?
Een websitekloner is een functie van Hostinger AI Builder waarmee een bestaande website kan worden nagebouwd op basis van een URL. De structuur, stijlen en inhoud van de website worden vastgelegd als een bewerkbaar, interactief project. Plak simpelweg een link en AI bouwt een startpunt dat u naar eigen wens kunt aanpassen.
Voor wie is de websitekloningsfunctie bedoeld?
Websiteklonen is bedoeld voor iedereen die al een website in gedachten heeft, of het nu hun eigen website is, die van een klant, of een website waar ze vanaf migreren. Het is vooral handig voor eigenaren van kleine bedrijven die een verouderde site willen vernieuwen zonder een bureau in te schakelen, freelancers en bureaus die sneller websites voor klanten willen herbouwen, en iedereen die overstapt van een andere websitebouwer, WordPress of een vergelijkbaar platform.
Kan ik elke website klonen?
U kunt een nieuwe versie genereren van elke website waarvan u de URL opgeeft, zolang u de eigenaar bent of toestemming hebt om deze te gebruiken. AI Builder analyseert de zichtbare inhoud en structuur van de site om uw versie te creëren. De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van de originele site.
Kan ik de gekloonde website bewerken?
Kan ik de code bewerken?
Ja. Als u meer controle wilt, is volledige codebewerking beschikbaar, zodat u verder kunt gaan dan de visuele editor en het project naar behoefte kunt schalen.
Zal de gekloonde website er precies hetzelfde uitzien?
Het gegenereerde resultaat is een goed uitgangspunt, geen exacte kopie. Sommige lay-outs, animaties of sterk aangepaste elementen worden mogelijk niet exact overgenomen. Van daaruit kunt u alles aanpassen, van de lay-out tot de inhoud, met behulp van AI-suggesties of door handmatig elementen te slepen en neer te zetten.
Heb ik programmeerervaring nodig om een website te klonen en te bewerken?
Niets. Plak gewoon een URL en beschrijf de gewenste wijzigingen in eenvoudige taal. AI Builder doet de rest, er zijn geen ontwerp- of technische vaardigheden vereist.
Is het gratis om websiteklonen uit te proberen?
U kunt gratis beginnen, geen creditcard vereist. U krijgt AI-credits om uw eerste opnieuw gemaakte website te genereren en te bewerken. Wanneer u klaar bent om te publiceren, kiest u een betaald plan, hosting en domein zijn al inbegrepen.