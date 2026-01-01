Clone willekeurige websites. Pas ze aan met AI.

Plak een URL en maak van elke website een volledig bewerkbare site, die je vervolgens met AI kunt aanpassen. Geen programmeerkennis of agency nodig.

Geen creditcard vereist

Een website cloner die je de ruimte geeft om je site te optimaliseren

Behoud de structuur die je mooi vindt en verander dat wat je anders wilt.
Een website cloner die je de ruimte geeft om je site te optimaliseren

Genereren vanuit URL

Plak een link naar een bestaande website en AI bouwt de inhoud, structuur en het ontwerp na tot een bewerkbare website die je verder kunt uitbouwen.
Herschrijf de inhoud, voeg secties toe of verander de lay-out met behulp van AI-chat of drag-and-drop editor. Behoud wat werkt en pas de rest aan.
Bewerk, host en publiceer je nagebouwde website op één plek, zonder dat je developers nodig hebt of zelf code hoeft te schrijven.

Wat de klus ook is, je klaart hem sneller met AI.

Verhuizingen, redesigns, klantprojecten en meer. Sla de eentonige setup over en ga direct aan de slag met het werk dat er echt toe doet.
Wat de klus ook is, je klaart hem sneller met AI.

Migreer zonder opnieuw te beginnen.

Verhuis je website vanuit WordPress, een andere websitebouwer of elk ander platform, zonder dat je iedere pagina handmatig hoeft na te bouwen.
Upgrade een verouderde website met functies die voorheen niet ondersteund werden, van boekingen en klantdashboards tot e-commerce.
Begin met een bestaande website en pas vervolgens de inhoud, structuur en functies aan zodat deze aansluit bij een nieuw merk, aanbod of doelgroep.
Importeer de bestaande website van een klant als startpunt en pas deze precies op maat aan, zonder dat je hem handmatig hoeft na te bouwen.
Bouw je website na en gebruik vervolgens AI om de inhoud aan te passen voor nieuwe talen en markten.
Zet een bestaande website om in een bewerkbare testomgeving om nieuwe lay-outs, branding of teksten te testen voordat je live gaat.

Hoe kloon je een website met AI?

01

Plak de URL

Voer de link van een website in en vraag AI deze te klonen. AI analyseert de inhoud, lay-out en structuur om de site na te bouwen tot een bewerkbare website.
02

Bekijk en pas aan

Je nagebouwde website is klaar om te bewerken. Chat met AI om de inhoud te herschrijven, het ontwerp aan te passen of nieuwe secties toe te voegen tot alles er goed uitziet.
03

Publiceren met één klik

Zodra je tevreden bent met je website, publiceer je deze met één klik. Hosting, je domein en alles wat je verder nodig hebt om live te gaan, zijn al inbegrepen.

Ontdek wat je nog meer kunt bouwen met Hostinger AI Bouwer.

Prototypes

MVP's

SaaS-applicaties

Op maat gemaakte AI-gestuurde tools

E-commerce apps en winkels

Boekingsapps

Start met de website die je al hebt. En lanceer de volgende versie sneller dan ooit.

Start gratis

Geen creditcard vereist

Veelgestelde vragen over AI-websitekloners

Een websitekloner is een functie van Hostinger AI Builder waarmee een bestaande website kan worden nagebouwd op basis van een URL. De structuur, stijlen en inhoud van de website worden vastgelegd als een bewerkbaar, interactief project. Plak simpelweg een link en AI bouwt een startpunt dat u naar eigen wens kunt aanpassen.

Websiteklonen is bedoeld voor iedereen die al een website in gedachten heeft, of het nu hun eigen website is, die van een klant, of een website waar ze vanaf migreren. Het is vooral handig voor eigenaren van kleine bedrijven die een verouderde site willen vernieuwen zonder een bureau in te schakelen, freelancers en bureaus die sneller websites voor klanten willen herbouwen, en iedereen die overstapt van een andere websitebouwer, WordPress of een vergelijkbaar platform.

U kunt een nieuwe versie genereren van elke website waarvan u de URL opgeeft, zolang u de eigenaar bent of toestemming hebt om deze te gebruiken. AI Builder analyseert de zichtbare inhoud en structuur van de site om uw versie te creëren. De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van de originele site.

Ja, bewerken is juist de bedoeling. Zodra je website is gegenereerd, kun je de tekst, kleuren, afbeeldingen, lay-out en componenten wijzigen, door elementen direct te selecteren of de wijziging in de AI-chat te beschrijven.

Ja. Als u meer controle wilt, is volledige codebewerking beschikbaar, zodat u verder kunt gaan dan de visuele editor en het project naar behoefte kunt schalen.

Het gegenereerde resultaat is een goed uitgangspunt, geen exacte kopie. Sommige lay-outs, animaties of sterk aangepaste elementen worden mogelijk niet exact overgenomen. Van daaruit kunt u alles aanpassen, van de lay-out tot de inhoud, met behulp van AI-suggesties of door handmatig elementen te slepen en neer te zetten.

Niets. Plak gewoon een URL en beschrijf de gewenste wijzigingen in eenvoudige taal. AI Builder doet de rest, er zijn geen ontwerp- of technische vaardigheden vereist.

U kunt gratis beginnen, geen creditcard vereist. U krijgt AI-credits om uw eerste opnieuw gemaakte website te genereren en te bewerken. Wanneer u klaar bent om te publiceren, kiest u een betaald plan, hosting en domein zijn al inbegrepen.

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