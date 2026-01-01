Jouw bedrijf, jouw boekingssysteem op maat – in enkele minuten opgezet

Van websites voor het boeken van consulten tot apps voor het reserveren in restaurants – geef aan wat je nodig hebt en Horizons bouwt het voor je. Boek afspraken, verstuur bevestigingen en beheer afspraken, allemaal op één plek.
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Betaalde plannen vanaf slechts € 2,99/mnd

Jouw bedrijf, jouw boekingssysteem op maat – in enkele minuten opgezet

Alles wat je nodig hebt om online boekingen te accepteren

Van het bouwen van je boekingspagina tot het versturen van bevestigingen en het synchroniseren van je agenda – AI Builder regelt het allemaal.

Een boekingswebsite of -app bouwen

Lanceer in enkele minuten boekingsklare pagina’s door met AI te chatten of templates te gebruiken.
Een boekingswebsite of -app bouwen

Alles om je groei te stimuleren

Hosting, domein en e-mail - alles is inbegrepen. Eenvoudige setup voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.

Alles om je groei te stimuleren

Automatisch bevestigingen versturen

Bij elke boeking wordt direct een bevestigingsmail verstuurd – geen handmatige follow-up, geen gemiste afspraken, niet meer achter klanten aan.

Automatisch bevestigingen versturen

Synchroniseer met de tools die je al gebruikt

Verbind uw boekingssysteem met Google Agenda, Calendly of andere tools waarop u vertrouwt – vraag gewoon AI Builder en het stelt alles voor u in.
Synchroniseer met de tools die je al gebruikt

Een boekingswebsite of -app bouwen

Lanceer in enkele minuten boekingsklare pagina’s door met AI te chatten of templates te gebruiken.
Een boekingswebsite of -app bouwen

Alles om je groei te stimuleren

Hosting, domein en e-mail - alles is inbegrepen. Eenvoudige setup voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.

Alles om je groei te stimuleren

Automatisch bevestigingen versturen

Bij elke boeking wordt direct een bevestigingsmail verstuurd – geen handmatige follow-up, geen gemiste afspraken, niet meer achter klanten aan.

Automatisch bevestigingen versturen

Synchroniseer met de tools die je al gebruikt

Verbind uw boekingssysteem met Google Agenda, Calendly of andere tools waarop u vertrouwt – vraag gewoon AI Builder en het stelt alles voor u in.
Synchroniseer met de tools die je al gebruikt

Jouw online boekingstool, op jouw manier gebouwd

Ontdek enkele van de populairste boekingsprojecten die mensen maken met AI Builder – allemaal gebouwd door simpelweg te beschrijven wat u nodig hebt.
Jouw online boekingstool, op jouw manier gebouwd

Diensten boeken

Maak een boekingspagina voor je schoonheidssalon, personal training sessies, schoonmaak- of reparatiediensten, hondenuitlaatservice en meer – je klanten boeken online, jij focust je op het werk.
Van tafelreserveringen in restaurants en vakantieverblijven tot co-workingruimtes – bied klanten de mogelijkheid om online een plek te reserveren, wanneer ze maar willen.
Of je nu arts, tandarts, therapeut, life coach, consultant of tutor bent – bied je klanten een eenvoudige, professionele manier om een afspraak met je te maken.
Verkoop tickets voor workshops, masterclasses, webinars met een beperkt aantal plaatsen, of online lessen met wachtlijsten – beheer alles op één plek.

Hoe bouw je een aangepaste boekingspagina of app met AI

01

Beschrijf je idee

Beschrijf de boekingswebsite of -app die jouw bedrijf nodig heeft en zie hoe het tot leven komt — of kies een template om nog sneller aan de slag te gaan.
02

Bewerk en test

Verfijn je boekingspagina door met de AI te chatten – voeg je diensten, beschikbaarheid en alle andere details toe die je klanten nodig hebben. Bekijk een live voorbeeld voordat je de pagina publiceert.
03

Publiceer met één klik

Klik op publiceren, verbind je domein, je bent officieel live – je klanten kunnen direct beginnen met boeken.

Kies een template. Maak het je eigen.

Kies een professioneel ontworpen template, pas hem aan met AI of in de editor en zet je website sneller online.

Kant-en-klare templates

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

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Bekijk complete tutorials, handleidingen en stapsgewijze instructies waarmee je in een mum van tijd uitgroeit van beginner tot AI-professional. Krijg alles wat je nodig hebt om je eerste AI-project te bouwen, en meer.
Snelstartgids

Snelstartgids

Tutorial
Video
Verbeter je prompts

Verbeter je prompts

Tutorial
Video
Veelvoorkomende fouten vermijden

Veelvoorkomende fouten vermijden

Tutorial
Video

Ontdek wat Horizons nog meer voor je bedrijf kan bouwen

E-commerce-apps en webshops

Bedrijfspresentatie

Interne tools

Maatwerk CRM

Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.

Klaar om je boekingsproject op maat te lanceren?

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Geen creditcard vereist

Maatwerk boekingspagina en -app FAQ's

Met een aangepaste boekingspagina of app kunnen uw klanten afspraken plannen, een tafel reserveren of zich aanmelden voor een les – direct online, op elk gewenst moment. In tegenstelling tot kant-en-klare boekingssoftware die handige functies achter dure plannen vergrendelt – of u kosten in rekening brengt voor dingen die u nooit zult gebruiken – is een aangepaste oplossing gebouwd rond uw exacte zakelijke behoeften. Uw diensten, uw merk, uw workflow en alleen de functies die er echt voor u toe doen.

Met AI Builder kunt u precies bouwen wat u nodig hebt – een eenvoudige afspraakboekingspagina voor uw salon, een reserveringssysteem voor uw restaurant, een klassenboekingswebsite voor uw fitnessstudio of een registratiepagina voor uw volgende workshop.

Elk bedrijf dat afspraken of reserveringen aanneemt – salons, therapeuten, coaches, consultants, restaurants, fitnessstudio's, organisatoren van evenementen, makelaars in onroerend goed en meer.Als uw bedrijf afhankelijk is van boekingen, kan AI Builder een oplossing op maat bouwen die past bij uw manier van werken.

Helemaal geen. Horizons gebruikt een conversatiegestuurde manier van bouwen – ook wel vibe coding genoemd. Je beschrijft eenvoudig in gewone taal wat je wilt en AI bouwt het in realtime voor je.

Wil je een bevestigingsmail toevoegen? Vraag er gewoon naar. Moet je synchroniseren met Google Agenda? Beschrijf het. Wil je de kleur van je boekingsformulier aanpassen? Vertel het aan Horizons en het is binnen enkele seconden geregeld.

Het platform werkt in meer dan 80 talen, dus je kunt bouwen in je eigen taal – geen technische woordenschat nodig. Als je nieuw bent met dit concept, legt onze vibe coding-handleiding je alles uit wat je moet weten om te beginnen.

Ja – elke boeking triggert direct een bevestigingsmail naar je klant, zodat handmatige opvolging niet nodig is en het risico op gemiste afspraken verdwijnt.

Ja. Vraag AI Builder gewoon om uw boekingspagina of app te verbinden met Google Agenda, Calendly of een andere tool die u al gebruikt. Volg vervolgens de instructies die AI Builder biedt om uw API-sleutel te krijgen. Zodra u de gevraagde gegevens deelt, regelt AI Builder de rest.

Ja, AI Builder wordt geleverd met een geïntegreerde backend waarmee u boekingswebsites en apps kunt bouwen met gebruikersauthenticatie en accountbeheer inbegrepen.Dit betekent dat klanten kunnen inloggen, aankomende boekingen kunnen bekijken en hun afspraken kunnen beheren – zonder dat u externe tools of technische instellingen nodig hebt.

Het updaten van je boekingspagina of app is net zo eenvoudig als het bouwen ervan. Ga gewoon terug naar je project, open het en blijf chatten met AI Builder – beschrijf wat je wilt veranderen en het zorgt voor de rest. Het is allemaal onderdeel van de vibe-coderingservaring, geen ontwikkelaar nodig.

En als je een technische achtergrond hebt of verder wilt schalen, geeft AI Builder je volledige toegang tot de code – zodat je het zover kunt brengen als je nodig hebt.

Hier – klik gewoon op "Start gratis." Geen creditcard nodig. Zodra je binnen bent, krijg je 5 AI-credits om meteen te beginnen met bouwen. Creditgebruik is afhankelijk van de complexiteit van elke prompt – eenvoudigere aanpassingen kosten minder dan een credit, grotere builds kunnen meer gebruiken. Je gratis credits zijn genoeg om je boekingspagina of app te beschrijven, het tot leven te zien komen en een echt gevoel voor AI Builder te krijgen voordat je je ergens aan vastlegt.

Het weten waard: AI-credits worden ook gebruikt om alle AI-functies in je pagina of app aan te drijven – zoals een chatbot of slimme zoekopdracht – maar alleen wanneer je gebruikers er daadwerkelijk mee communiceren.

Wanneer je klaar bent om te publiceren, schakel je gewoon over naar een van onze betaalde abonnementen. Hosting en domein zijn al inbegrepen, dus er is niets anders om in te stellen – druk gewoon op publiceren en je boekingspagina of app gaat live.

Rende credits? Je kunt op elk moment opwaarderen en je verbruik volgen vanaf het dashboard.

Hostinger biedt twee manieren om een boekingspagina te bouwen – met AI Builder vibe coderingsplatform en Hostinger's drag-and-drop website builder – en het verschil zit hem al in de naam.

Hostinger Website Builder laat je beginnen met een sjabloon of een boekingswebsite genereren van een beschrijving, en deze vervolgens aanpassen door kant-en-klare elementen te slepen en neer te zetten. Het is een geweldige pasvorm voor iedereen die een schone, eenvoudige boekingswebsite nodig heeft die snel werkt.

Horizons neemt een conversationele benadering – je chat met AI en het past wijzigingen in real-time toe, waardoor je veel meer aanpassingsvrijheid hebt. Het laat je ook meer geavanceerde projecten bouwen, zoals het boeken van apps met gebruikerslogins en lidmaatschapsfunctionaliteit, dankzij de geïntegreerde backend. En voor degenen die dat willen, is volledige codetoegang ook beschikbaar.

Beide tools zijn gebouwd voor mensen zonder technische kennis – het verschil komt neer op hoe je wilt bouwen en hoeveel flexibiliteit je nodig hebt.

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