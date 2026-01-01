Jouw bedrijf, jouw boekingssysteem op maat – in enkele minuten opgezet
Alles wat je nodig hebt om online boekingen te accepteren
Een boekingswebsite of -app bouwen
Alles om je groei te stimuleren
Hosting, domein en e-mail - alles is inbegrepen. Eenvoudige setup voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.
Automatisch bevestigingen versturen
Bij elke boeking wordt direct een bevestigingsmail verstuurd – geen handmatige follow-up, geen gemiste afspraken, niet meer achter klanten aan.
Synchroniseer met de tools die je al gebruikt
Een boekingswebsite of -app bouwen
Alles om je groei te stimuleren
Hosting, domein en e-mail - alles is inbegrepen. Eenvoudige setup voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.
Automatisch bevestigingen versturen
Bij elke boeking wordt direct een bevestigingsmail verstuurd – geen handmatige follow-up, geen gemiste afspraken, niet meer achter klanten aan.
Synchroniseer met de tools die je al gebruikt
Jouw online boekingstool, op jouw manier gebouwd
Diensten boeken
Reserveringssysteem
Afsprakensysteem
Ticketverkoop evenementen
Hoe bouw je een aangepaste boekingspagina of app met AI
Beschrijf je idee
Bewerk en test
Publiceer met één klik
Kies een template. Maak het je eigen.
Kant-en-klare templates
Prestige (real estate agent)
Medicare (doctor)
Ayana (chiropractor)
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Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎
Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.
Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.
U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.
Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.
Maatwerk boekingspagina en -app FAQ's
Wat is een maatwerk boekingspagina of -app?
Met een aangepaste boekingspagina of app kunnen uw klanten afspraken plannen, een tafel reserveren of zich aanmelden voor een les – direct online, op elk gewenst moment. In tegenstelling tot kant-en-klare boekingssoftware die handige functies achter dure plannen vergrendelt – of u kosten in rekening brengt voor dingen die u nooit zult gebruiken – is een aangepaste oplossing gebouwd rond uw exacte zakelijke behoeften. Uw diensten, uw merk, uw workflow en alleen de functies die er echt voor u toe doen.
Met AI Builder kunt u precies bouwen wat u nodig hebt – een eenvoudige afspraakboekingspagina voor uw salon, een reserveringssysteem voor uw restaurant, een klassenboekingswebsite voor uw fitnessstudio of een registratiepagina voor uw volgende workshop.
Welke soorten bedrijven kunnen AI Builder gebruiken om boekingen aan te nemen?
Elk bedrijf dat afspraken of reserveringen aanneemt – salons, therapeuten, coaches, consultants, restaurants, fitnessstudio's, organisatoren van evenementen, makelaars in onroerend goed en meer.Als uw bedrijf afhankelijk is van boekingen, kan AI Builder een oplossing op maat bouwen die past bij uw manier van werken.
Heb ik codeer- of technische kennis nodig om een online boekingspagina of -app te bouwen?
Helemaal geen. Horizons gebruikt een conversatiegestuurde manier van bouwen – ook wel vibe coding genoemd. Je beschrijft eenvoudig in gewone taal wat je wilt en AI bouwt het in realtime voor je.
Wil je een bevestigingsmail toevoegen? Vraag er gewoon naar. Moet je synchroniseren met Google Agenda? Beschrijf het. Wil je de kleur van je boekingsformulier aanpassen? Vertel het aan Horizons en het is binnen enkele seconden geregeld.
Het platform werkt in meer dan 80 talen, dus je kunt bouwen in je eigen taal – geen technische woordenschat nodig. Als je nieuw bent met dit concept, legt onze vibe coding-handleiding je alles uit wat je moet weten om te beginnen.
Kan ik automatische boekingsbevestigingen versturen?
Ja – elke boeking triggert direct een bevestigingsmail naar je klant, zodat handmatige opvolging niet nodig is en het risico op gemiste afspraken verdwijnt.
Kan ik mijn boekingspagina of -app synchroniseren met Google Agenda of Calendly?
Ja. Vraag AI Builder gewoon om uw boekingspagina of app te verbinden met Google Agenda, Calendly of een andere tool die u al gebruikt. Volg vervolgens de instructies die AI Builder biedt om uw API-sleutel te krijgen. Zodra u de gevraagde gegevens deelt, regelt AI Builder de rest.
Kunnen mijn klanten accounts aanmaken en hun eigen boekingen beheren?
Ja, AI Builder wordt geleverd met een geïntegreerde backend waarmee u boekingswebsites en apps kunt bouwen met gebruikersauthenticatie en accountbeheer inbegrepen.Dit betekent dat klanten kunnen inloggen, aankomende boekingen kunnen bekijken en hun afspraken kunnen beheren – zonder dat u externe tools of technische instellingen nodig hebt.
Wat als ik wijzigingen moet aanbrengen als mijn bedrijf groeit?
Het updaten van je boekingspagina of app is net zo eenvoudig als het bouwen ervan. Ga gewoon terug naar je project, open het en blijf chatten met AI Builder – beschrijf wat je wilt veranderen en het zorgt voor de rest. Het is allemaal onderdeel van de vibe-coderingservaring, geen ontwikkelaar nodig.
En als je een technische achtergrond hebt of verder wilt schalen, geeft AI Builder je volledige toegang tot de code – zodat je het zover kunt brengen als je nodig hebt.
Hoe begin ik met de maatwerk boekingspagina en appbouwer van Horizons?
Hier – klik gewoon op "Start gratis." Geen creditcard nodig. Zodra je binnen bent, krijg je 5 AI-credits om meteen te beginnen met bouwen. Creditgebruik is afhankelijk van de complexiteit van elke prompt – eenvoudigere aanpassingen kosten minder dan een credit, grotere builds kunnen meer gebruiken. Je gratis credits zijn genoeg om je boekingspagina of app te beschrijven, het tot leven te zien komen en een echt gevoel voor AI Builder te krijgen voordat je je ergens aan vastlegt.
Het weten waard: AI-credits worden ook gebruikt om alle AI-functies in je pagina of app aan te drijven – zoals een chatbot of slimme zoekopdracht – maar alleen wanneer je gebruikers er daadwerkelijk mee communiceren.
Wanneer je klaar bent om te publiceren, schakel je gewoon over naar een van onze betaalde abonnementen. Hosting en domein zijn al inbegrepen, dus er is niets anders om in te stellen – druk gewoon op publiceren en je boekingspagina of app gaat live.
Rende credits? Je kunt op elk moment opwaarderen en je verbruik volgen vanaf het dashboard.
Wat is het verschil tussen AI Builder en Hostinger Website Builder voor boekingspagina's?
Hostinger biedt twee manieren om een boekingspagina te bouwen – met AI Builder vibe coderingsplatform en Hostinger's drag-and-drop website builder – en het verschil zit hem al in de naam.
Hostinger Website Builder laat je beginnen met een sjabloon of een boekingswebsite genereren van een beschrijving, en deze vervolgens aanpassen door kant-en-klare elementen te slepen en neer te zetten. Het is een geweldige pasvorm voor iedereen die een schone, eenvoudige boekingswebsite nodig heeft die snel werkt.
Horizons neemt een conversationele benadering – je chat met AI en het past wijzigingen in real-time toe, waardoor je veel meer aanpassingsvrijheid hebt. Het laat je ook meer geavanceerde projecten bouwen, zoals het boeken van apps met gebruikerslogins en lidmaatschapsfunctionaliteit, dankzij de geïntegreerde backend. En voor degenen die dat willen, is volledige codetoegang ook beschikbaar.
Beide tools zijn gebouwd voor mensen zonder technische kennis – het verschil komt neer op hoe je wilt bouwen en hoeveel flexibiliteit je nodig hebt.