Hier – klik gewoon op "Start gratis." Geen creditcard nodig. Zodra je binnen bent, krijg je 5 AI-credits om meteen te beginnen met bouwen. Creditgebruik is afhankelijk van de complexiteit van elke prompt – eenvoudigere aanpassingen kosten minder dan een credit, grotere builds kunnen meer gebruiken. Je gratis credits zijn genoeg om je boekingspagina of app te beschrijven, het tot leven te zien komen en een echt gevoel voor AI Builder te krijgen voordat je je ergens aan vastlegt.



Het weten waard: AI-credits worden ook gebruikt om alle AI-functies in je pagina of app aan te drijven – zoals een chatbot of slimme zoekopdracht – maar alleen wanneer je gebruikers er daadwerkelijk mee communiceren.



Wanneer je klaar bent om te publiceren, schakel je gewoon over naar een van onze betaalde abonnementen. Hosting en domein zijn al inbegrepen, dus er is niets anders om in te stellen – druk gewoon op publiceren en je boekingspagina of app gaat live.



Rende credits? Je kunt op elk moment opwaarderen en je verbruik volgen vanaf het dashboard.