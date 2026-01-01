Snelle MVP-ontwikkeling met AI
Bouwen, testen en opschalen – zonder risico
In enkele minuten van idee naar werkend MVP
Snel lanceren, nog sneller opschalen
Ga met één klik live – hosting, domeinnaam en zakelijke e-mail zijn allemaal inbegrepen. Geen tools van derden, geen vertragingen.
Ontworpen om met jou mee te groeien
Databases, gebruikersaccounts en bestandsopslag zijn vanaf het begin ingebouwd – dus als je wilt opschalen, staat alles al klaar.
Een fractie van de kosten
In enkele minuten van idee naar werkend MVP
Snel lanceren, nog sneller opschalen
Ga met één klik live – hosting, domeinnaam en zakelijke e-mail zijn allemaal inbegrepen. Geen tools van derden, geen vertragingen.
Ontworpen om met jou mee te groeien
Databases, gebruikersaccounts en bestandsopslag zijn vanaf het begin ingebouwd – dus als je wilt opschalen, staat alles al klaar.
Een fractie van de kosten
Van idee naar resultaat met één prompt
SaaS-product-MVP
MVP voor on-demand diensten
Interne tool MVP
Niche e-commerce MVP
Hoe ontwikkel je een minimum viable product (MVP)?
Beschrijf je idee
Lanceer met één klik
Test en itereer
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Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎
Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.
Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.
U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.
Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.
MVP-bouwer FAQ's
Wat is MVP-ontwikkeling?
MVP-ontwikkeling is het proces van het maken van een minimaal levensvatbaar product: een vereenvoudigde versie van je idee met net genoeg functies om het te testen bij echte gebruikers. Zo ontdek je of je product daadwerkelijk de problemen van gebruikers oplost, voordat je te veel tijd of geld investeert. Lees meer in onze MVP-handleiding.
Wat is het verschil tussen een prototype en een MVP?
Bij een prototype draait het om visualisatie – het is een interactief voorbeeld dat je met stakeholders deelt om feedback te verzamelen voordat je overgaat tot de volledige ontwikkeling. Een MVP is de eerste echte, werkende versie van het product met precies genoeg functies om het product te lanceren en testen met echte gebruikers. Kortom: Je maakt een prototype om je concept te valideren en bouwt een MVP om dit in de praktijk te testen. Meer weten? Bekijk onze prototype vs. MVP handleiding.
Hoe bouwt de AI in Hostinger AI Builder eigenlijk een MVP?
Horizons gebruikt geavanceerde AI-modellen om code, ontwerp en content te genereren op basis van jouw prompts. Alles wordt automatisch samengevoegd tot een werkende web app, zodat je in slechts enkele minuten van idee naar MVP gaat.
Wanneer moet ik kiezen voor een no-code MVP-bouwer en wanneer moet ik een ontwikkelaar inhuren?
Gebruik een no-code MVP builder om je idee snel en betaalbaar te valideren. Zodra je hebt bewezen dat er vraag is en geavanceerde aanpassing op schaal kan rechtvaardigen, wordt het inhuren van ontwikkelaars een optie. Met behulp van AI Builder kun je je idee snel testen en ontwikkelen zonder financiële of tijdsbeperkingen – en wanneer je klaar bent om ontwikkelaars in te schakelen, kun je de volledige code exporteren en direct uitleveren.
Wat zijn de ontwikkelingskosten van een MVP?
Traditionele MVP-ontwikkeling kan duizenden dollars kosten en weken werk met zich meebrengen. Met AI Builder kun je gratis beginnen – geen creditcard nodig. Zodra je binnen bent, krijg je 5 AI-credits om meteen te beginnen met bouwen.
Creditgebruik is afhankelijk van de complexiteit van elke prompt – eenvoudigere tweaks kosten minder dan een credit, grotere builds kunnen meer gebruiken. Je gratis credits zijn genoeg om je MVP te beschrijven, het tot leven te zien komen en een echt gevoel voor AI Builder te krijgen voordat je je ergens aan vastlegt. Als je klaar bent om te publiceren, schakel je gewoon over op een van onze betaalde plannen. Hosting, domein en SEO-optimalisatie zijn allemaal inbegrepen – druk gewoon op publiceren en je MVP gaat live.
Rende credits? Je kunt op elk moment opwaarderen en je gebruik volgen vanaf het dashboard.
Moet ik kunnen programmeren om een MVP te bouwen?
Helemaal niet. AI Builder maakt gebruik van een conversationele benadering van bouwen – vaak vibe coding genoemd. Je beschrijft gewoon in gewone taal wat je wilt bouwen en AI brengt het in real time tot leven. Wil je een functie toevoegen? Vraag het gewoon. Moet je een gebruikersstroom veranderen? Beschrijf het. Als je nieuw bent met het concept, leidt onze vibe coding gids je door alles wat je moet weten.
Hoe lang duurt het om een MVP te bouwen met AI Builder AI MVP builder?
Je initiële MVP kan binnen enkele minuten operationeel zijn – beschrijf je idee en AI Builder bouwt het meteen. Vanaf dat moment hangt het af van jezelf en de complexiteit van je idee. Hoe meer functies je wilt toevoegen of verfijnen, hoe meer prompts je zult gebruiken – maar elke wijziging is slechts een gesprek verwijderd. Als je er eenmaal tevreden mee bent, kost publiceren één klik.
Kan ik geld verdienen met een MVP?
Ja. Je kunt betaaloplossingen zoals Stripe integreren voor het verkopen van abonnementen, het in rekening brengen van diensten of het aanbieden van eenmalige aankopen, rechtstreeks vanuit je MVP.
Wat als ik na de lancering nog wijzigingen moet aanbrengen?
Het updaten van je MVP is net zo eenvoudig als het bouwen ervan. Ga gewoon terug naar je project, open het en blijf chatten met AI Builder – beschrijf wat je wilt veranderen en het zorgt voor de rest. Het is allemaal onderdeel van de vibe-coderingservaring, geen ontwikkelaar nodig. En als je wel een technische achtergrond hebt of verder wilt schalen, geeft AI Builder je volledige toegang tot de code.
Hoe test ik een MVP?
Je kunt je MVP al vóór de lancering bekijken en delen met gebruikers om feedback te verzamelen en hem te verfijnen. Door vroeg te testen valideer je de marktvraag en verbeter je je product voordat je gaat opschalen.
Hoe host ik een webapp?
Horizons is inclusief hosting. Zodra je MVP klaar is, publiceer je hem met één klik, compleet met een snel, veilig hostingplatform en met een custom domeinnaam.