Het updaten van je MVP is net zo eenvoudig als het bouwen ervan. Ga gewoon terug naar je project, open het en blijf chatten met AI Builder – beschrijf wat je wilt veranderen en het zorgt voor de rest. Het is allemaal onderdeel van de vibe-coderingservaring, geen ontwikkelaar nodig. En als je wel een technische achtergrond hebt of verder wilt schalen, geeft AI Builder je volledige toegang tot de code.