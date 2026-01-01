Snelle MVP-ontwikkeling met AI

Zet je idee snel om in een werkend product dat je kunt delen, door simpelweg met AI te chatten. Programmeerkennis of ontwikkelaars zijn niet nodig.
Start gratis

Geen creditcard vereist

Snelle MVP-ontwikkeling met AI

Bouwen, testen en opschalen – zonder risico

Alles wat je nodig hebt om je idee te toetsen, snel op de markt te gaan en met vertrouwen op te schalen.

In enkele minuten van idee naar werkend MVP

Niet elk geweldig idee levert geld op – maar dat weet je pas als je het hebt uitgeprobeerd. Zet je idee snel om in een werkend MVP door simpelweg met AI te chatten; programmeerkennis of ontwikkelaars zijn niet nodig.
In enkele minuten van idee naar werkend MVP

Snel lanceren, nog sneller opschalen

Ga met één klik live – hosting, domeinnaam en zakelijke e-mail zijn allemaal inbegrepen. Geen tools van derden, geen vertragingen.

Snel lanceren, nog sneller opschalen

Ontworpen om met jou mee te groeien

Databases, gebruikersaccounts en bestandsopslag zijn vanaf het begin ingebouwd – dus als je wilt opschalen, staat alles al klaar.

Ontworpen om met jou mee te groeien

Een fractie van de kosten

Traditionele MVP-ontwikkeling kost duizenden.Met AI Builder dekt één eenvoudig abonnement alles – zodat u uw idee kunt testen zonder het financiële risico.
Een fractie van de kosten

In enkele minuten van idee naar werkend MVP

Niet elk geweldig idee levert geld op – maar dat weet je pas als je het hebt uitgeprobeerd. Zet je idee snel om in een werkend MVP door simpelweg met AI te chatten; programmeerkennis of ontwikkelaars zijn niet nodig.
In enkele minuten van idee naar werkend MVP

Snel lanceren, nog sneller opschalen

Ga met één klik live – hosting, domeinnaam en zakelijke e-mail zijn allemaal inbegrepen. Geen tools van derden, geen vertragingen.

Snel lanceren, nog sneller opschalen

Ontworpen om met jou mee te groeien

Databases, gebruikersaccounts en bestandsopslag zijn vanaf het begin ingebouwd – dus als je wilt opschalen, staat alles al klaar.

Ontworpen om met jou mee te groeien

Een fractie van de kosten

Traditionele MVP-ontwikkeling kost duizenden.Met AI Builder dekt één eenvoudig abonnement alles – zodat u uw idee kunt testen zonder het financiële risico.
Een fractie van de kosten

Van idee naar resultaat met één prompt

Ontdek enkele van de MVP's die je met Hostinger Horizons kunt maken – valideer je idee met echte gebruikers voordat je start met de volledige ontwikkeling
Bouwen, testen en opschalen – zonder risico

SaaS-product-MVP

Van factuurgeneratoren en projecttrackers tot boekingsplatforms en niche-CRMs – bouw een werkende versie met gebruikerslogins en Stripe-betalingen al ingebouwd. Lanceer in dagen, niet in maanden
Denk aan Uber voor X – een app voor schoonmaakdiensten, een marktplaats voor freelancers of een platform voor hondenuitlaters. Bouw een basisversie met een echt boekingssysteem en test deze met echte gebruikers voordat je opschaalt.
Goedkeuringsprocessen, rapportagedashboards, aangepaste trackers en meer – bouw een basisversie met gebruikerslogins en een geïntegreerde database, en test deze met je team voordat je investeert in volledige ontwikkeling.
Een supplementenmerk, een webshop voor digitale downloads, een niche kledinglijn – lanceer een minimalistische webshop met de webshop-integratie. Test eerst of er daadwerkelijk wordt gekocht voordat je voorraad inslaat.

Hoe ontwikkel je een minimum viable product (MVP)?

01

Beschrijf je idee

Vertel AI wat jouw MVP moet doen – het kernprobleem dat het oplost, de belangrijkste functies en voor wie het is bedoeld. Zie hoe het in enkele minuten tot leven komt.
02

Lanceer met één klik

Koppel betalingen, logins en meer – en ga live met één klik. Hosting, domein en SEO – allemaal inbegrepen. Geen technische setup, geen vertragingen.
03

Test en itereer

Deel je MVP met echte gebruikers, verzamel feedback en stuur bij op basis van wat je leert. Blijf verbeteren totdat je belangrijkste aannames zijn bevestigd.

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Bekijk complete tutorials, handleidingen en stapsgewijze instructies waarmee je in een mum van tijd uitgroeit van beginner tot AI-professional. Krijg alles wat je nodig hebt om je eerste AI-project te bouwen, en meer.
Snelstartgids

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Verbeter je prompts

Verbeter je prompts

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Veelvoorkomende fouten vermijden

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Ontdek wat Horizons nog meer voor je bedrijf kan bouwen

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SaaS-applicaties

Interne bedrijfstools

Maatwerk AI-tools

Maatwerk CRM's

Boekingsapps

Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.

Klaar om je MVP te lanceren?

Start gratis

Geen creditcard vereist

MVP-bouwer FAQ's

MVP-ontwikkeling is het proces van het maken van een minimaal levensvatbaar product: een vereenvoudigde versie van je idee met net genoeg functies om het te testen bij echte gebruikers. Zo ontdek je of je product daadwerkelijk de problemen van gebruikers oplost, voordat je te veel tijd of geld investeert. Lees meer in onze MVP-handleiding.

Bij een prototype draait het om visualisatie – het is een interactief voorbeeld dat je met stakeholders deelt om feedback te verzamelen voordat je overgaat tot de volledige ontwikkeling. Een MVP is de eerste echte, werkende versie van het product met precies genoeg functies om het product te lanceren en testen met echte gebruikers. Kortom: Je maakt een prototype om je concept te valideren en bouwt een MVP om dit in de praktijk te testen. Meer weten? Bekijk onze prototype vs. MVP handleiding.

Horizons gebruikt geavanceerde AI-modellen om code, ontwerp en content te genereren op basis van jouw prompts. Alles wordt automatisch samengevoegd tot een werkende web app, zodat je in slechts enkele minuten van idee naar MVP gaat.

Gebruik een no-code MVP builder om je idee snel en betaalbaar te valideren. Zodra je hebt bewezen dat er vraag is en geavanceerde aanpassing op schaal kan rechtvaardigen, wordt het inhuren van ontwikkelaars een optie. Met behulp van AI Builder kun je je idee snel testen en ontwikkelen zonder financiële of tijdsbeperkingen – en wanneer je klaar bent om ontwikkelaars in te schakelen, kun je de volledige code exporteren en direct uitleveren.

Traditionele MVP-ontwikkeling kan duizenden dollars kosten en weken werk met zich meebrengen. Met AI Builder kun je gratis beginnen – geen creditcard nodig. Zodra je binnen bent, krijg je 5 AI-credits om meteen te beginnen met bouwen.

Creditgebruik is afhankelijk van de complexiteit van elke prompt – eenvoudigere tweaks kosten minder dan een credit, grotere builds kunnen meer gebruiken. Je gratis credits zijn genoeg om je MVP te beschrijven, het tot leven te zien komen en een echt gevoel voor AI Builder te krijgen voordat je je ergens aan vastlegt. Als je klaar bent om te publiceren, schakel je gewoon over op een van onze betaalde plannen. Hosting, domein en SEO-optimalisatie zijn allemaal inbegrepen – druk gewoon op publiceren en je MVP gaat live.

Rende credits? Je kunt op elk moment opwaarderen en je gebruik volgen vanaf het dashboard.

Helemaal niet. AI Builder maakt gebruik van een conversationele benadering van bouwen – vaak vibe coding genoemd. Je beschrijft gewoon in gewone taal wat je wilt bouwen en AI brengt het in real time tot leven. Wil je een functie toevoegen? Vraag het gewoon. Moet je een gebruikersstroom veranderen? Beschrijf het. Als je nieuw bent met het concept, leidt onze vibe coding gids je door alles wat je moet weten.

Je initiële MVP kan binnen enkele minuten operationeel zijn – beschrijf je idee en AI Builder bouwt het meteen. Vanaf dat moment hangt het af van jezelf en de complexiteit van je idee. Hoe meer functies je wilt toevoegen of verfijnen, hoe meer prompts je zult gebruiken – maar elke wijziging is slechts een gesprek verwijderd. Als je er eenmaal tevreden mee bent, kost publiceren één klik.

Ja. Je kunt betaaloplossingen zoals Stripe integreren voor het verkopen van abonnementen, het in rekening brengen van diensten of het aanbieden van eenmalige aankopen, rechtstreeks vanuit je MVP.

Het updaten van je MVP is net zo eenvoudig als het bouwen ervan. Ga gewoon terug naar je project, open het en blijf chatten met AI Builder – beschrijf wat je wilt veranderen en het zorgt voor de rest. Het is allemaal onderdeel van de vibe-coderingservaring, geen ontwikkelaar nodig. En als je wel een technische achtergrond hebt of verder wilt schalen, geeft AI Builder je volledige toegang tot de code.

Je kunt je MVP al vóór de lancering bekijken en delen met gebruikers om feedback te verzamelen en hem te verfijnen. Door vroeg te testen valideer je de marktvraag en verbeter je je product voordat je gaat opschalen.

Horizons is inclusief hosting. Zodra je MVP klaar is, publiceer je hem met één klik, compleet met een snel, veilig hostingplatform en met een custom domeinnaam.

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