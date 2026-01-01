Ontwikkel interne tools die je team ook echt gaat gebruiken
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Enkele aangepaste interne tools die u kunt bouwen met AI Builder
Verkoopdashboard
Projecttracker
Tool voor taakprioritering
Sales-offertemaker
AI-chatbot
Onboarding-portaal voor medewerkers
Hoe maak je een interne tool met AI Builder
Beschrijf je idee of kies een template
Bewerk en test
Publiceer met één klik
Kies een template. Maak het je eigen.
Kant-en-klare templates
Task planner
Content calendar
Social media post generator
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Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons
Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.
Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎
Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.
Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.
U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!
Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.
Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.
Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.
Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'
Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!
Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.
Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.
Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.
Interne toolbouwer FAQ's
Wat is een interne tool?
Een interne tool is een app, dashboard of systeem dat speciaal is gebouwd voor het gebruik van je team. Denk aan projecttrackers, goedkeuringsworkflows, HR-portals of verkoopdashboards. In plaats van te betalen voor kant-en-klare software die niet helemaal past, kun je met AI Builder precies bouwen wat je team nodig heeft.
Wie kan interne tools bouwen met AI Builder?
Iedereen met een idee en een zakelijk probleem om op te lossen – geen technische achtergrond nodig. Of je nu een oprichter bent die moe is van het jongleren met spreadsheets, een manager die de workflow van je team wil stroomlijnen, of een eigenaar van een klein bedrijf die een aangepaste tool nodig heeft maar geen ontwikkelteam heeft om het te bouwen, AI Builder is voor jou gemaakt. Als je kunt beschrijven wat je nodig hebt, kan AI Builder het bouwen.
Heb ik ervaring met design of coderen nodig om mijn eigen tool te maken?
Helemaal niet. AI Builder maakt gebruik van een conversationele benadering van bouwen — vaak vibe-coding genoemd. Je beschrijft gewoon in gewone taal wat je wilt en AI bouwt het in real-time voor je. Wil je een nieuw gegevensveld toevoegen? Vraag het gewoon. Moet je een workflow wijzigen? Beschrijf het.
Als je meer begeleiding nodig hebt, zal onze tutorial over hoe je aangepaste interne tools kunt bouwen je door alles leiden wat je moet weten.
Hoeveel kost het om een tool te bouwen met AI Builder interne tool builder?
Je kunt gratis beginnen – geen creditcard nodig. Zodra je binnen bent, krijg je 5 AI-credits om meteen te beginnen met bouwen. Creditgebruik hangt af van de complexiteit van elke prompt – eenvoudigere aanpassingen kosten minder dan een credit, grotere builds kunnen meer gebruiken. Je gratis credits zijn genoeg om je tool te beschrijven, het tot leven te zien komen en een echt gevoel voor AI Builder te krijgen voordat je je ergens aan vastlegt.
Het weten waard: AI-credits worden ook gebruikt om alle AI-functies in je tool aan te drijven – zoals een chatbot of slimme zoekopdracht – maar alleen wanneer je gebruikers er daadwerkelijk mee communiceren.
Wanneer je klaar bent om te publiceren, kun je betaalde plannen beginnen bij € 2,99/mnd en hosting en domein omvatten – dus er is niets anders om in te stellen. Druk gewoon op publiceren en je showcase gaat live.
Op lage credits draaien? Je kunt op elk moment uptime en je gebruik volgen vanaf het dashboard.
Kan ik bepalen wie toegang heeft tot mijn interne tool?
Ja. AI Builder wordt geleverd met een geïntegreerde backend, wat betekent dat je web-apps kunt bouwen met gebruikersauthenticatie, gegevensopslag en toegangscontrole ingebouwd – zodat je precies bepaalt wie kan inloggen, wat ze kunnen zien en wat ze kunnen doen, zonder externe systemen of databases op te zetten.
Kan mijn team de tool op elk apparaat gebruiken?
Ja. Elke tool die is gebouwd met AI Builder is volledig responsive, dus het werkt op desktop, tablet en mobiel – waar je team ook werkt.
Wat als ik wijzigingen moet aanbrengen als mijn bedrijf groeit?
Geen probleem. Het updaten van je interne tool is net zo eenvoudig als het bouwen ervan. Ga gewoon terug naar je project, open het en blijf chatten met AI Builder – beschrijf wat je wilt veranderen en het zorgt voor de rest. Het is allemaal onderdeel van de vibe-coderingservaring, geen ontwikkelaar nodig.
En als je een technische achtergrond hebt of je tool verder wilt schalen, geeft AI Builder je volledige toegang tot de code – zodat je het zover kunt brengen als je nodig hebt.