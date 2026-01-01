Ontwikkel interne tools die je team ook echt gaat gebruiken

Van dashboards tot persnoneelportalen – bouw zelf tools op maat die handmatig werk terugdringen, de teamproductiviteit verhogen, en je meer tijd bieden voor de groei van je bedrijf. Beschrijf simpelweg wat je nodig hebt, coderen is niet nodig.
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Betaalde plannen vanaf slechts € 2,99/mnd

Ontwikkel interne tools die je team ook echt gaat gebruiken

Je team verdient iets beters dan spreadsheets

Alles wat je nodig hebt om op maat gemaakte tools voor je team te ontwikkelen, te lanceren en te beheren – allemaal op één plek.

Werk sneller met de juiste tools

Beschrijf gewoon wat je team nodig heeft en AI bouwt het – coderen niet nodig. Geef je team betere tools, verminder handmatig werk en schaal sneller met dezelfde resources.

Alles om je groei te stimuleren

Hosting, domein en e-mail – alles inbegrepen. Eenvoudige setup voor marketing- en betaaltools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense en meer.

Maak je tools slimmer met AI

Voeg aan elke interne tool een slimme chatbot of intelligente zoekfunctie toe – zonder aanmelden bij een externe dienst of het betalen van een extra rekening.

Eenvoudig beheer en opslag van je data

Gebruikersaccounts, databases en bestandsopslag zijn allemaal ingebouwd – zodat je tools vanaf dag één werken als een volwaardige app, zonder technische setup.
Je team verdient iets beters dan spreadsheets

Enkele aangepaste interne tools die u kunt bouwen met AI Builder

Van eenvoudige trackers tot volledig op maat gemaakte dashboards – bekijk enkele populaire voorbeelden, of ga direct aan de slag met een kant-en-klare prompt en begin in enkele seconden met bouwen.
Enkele aangepaste interne tools die u kunt bouwen met AI Builder

Verkoopdashboard

Bekijk precies hoe je bedrijf presteert – houd omzet, deals en doelstellingen bij in één overzichtelijk scherm dat in realtime wordt bijgewerkt.Begin met bouwen
Zorg dat elk project op schema blijft – wijs taken toe, stel deadlines vast en houd de voortgang bij zonder dat je via e-mail achter updates hoeft aan te gaan.Begin met bouwen
Help je team om taken te ordenen, prioriteiten te stellen en gefocust te blijven op wat het belangrijkste is.Begin met bouwen
Help je salesteam om sneller professionele offertes te maken en te versturen – pas diensten, prijzen en tijdlijnen aan, bereken automatisch totalen en exporteer met één klik naar PDF.Begin met bouwen
Maak een slimme chatbot die vragen van klanten 24/7 beantwoordt, gebruikers begeleidt of veelvoorkomende taken automatiseert.Begin met bouwen
Werk nieuwe medewerkers sneller in – centraliseer documenten, checklists en trainingsmateriaal op één plek.Begin met bouwen

Hoe maak je een interne tool met AI Builder

01

Beschrijf je idee of kies een template

Vertel AI wat jouw interne tool moet doen en zie hoe het tot leven komt – of kies een template om nog sneller aan de slag te gaan.
02

Bewerk en test

Verfijn je tool door met AI te chatten – pas workflows aan, voeg datavelden toe en pas het ontwerp aan totdat het precies werkt zoals je team het nodig heeft. Bekijk een live voorbeeld voordat je publiceert.
03

Publiceer met één klik

Ben je er klaar voor? Druk dan op publiceren. Je tool staat live en is klaar voor gebruik – zonder technische setup of wachttijden.

Kies een template. Maak het je eigen.

Kies een professioneel ontworpen template, pas hem aan met AI of in de editor en zet je website sneller online.

Kant-en-klare templates

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

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Snelstartgids

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Verbeter je prompts

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Ontdek wat Horizons nog meer voor je bedrijf kan bouwen

E-commerce-apps en webshops

Maatwerk CRM

Planning en reservering

Maatwerk AI-tools

Dit vinden gebruikers van Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-codering comprimeert de ontwikkeling met 45%. Tools als Hostinger AI Builder veranderen natuurlijke taal in werkende prototypes in uren in plaats van weken. De toegangsdrempel voor het bouwen van software is aanzienlijk lager.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ik had onlangs de kans om de nieuwe @Hostinger AI Builder tool uit te testen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk was. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder is misschien wel de meest efficiënte vibe code tool voor het bouwen van miljoen dollar apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaal Specialist

Hostinger AI Builder is een nieuwe en innovatieve manier om MVP's te maken en ideeën te testen voordat je er helemaal voor gaat.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

U zult niet geloven hoe eenvoudig het is om te bouwen wat u wilt voor uw website en klanten met behulp van Hostinger's AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons is een tool waarmee je een idee tot leven kunt brengen - vertel wat je wilt, en de rest gaat écht helemaal vanzelf.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ik hou van de manier waarop het gaat met @Hostinger AI Builder! De nieuwe AI-update is echt leuk om mee om te gaan. Het is een game changer geweest, niet alleen voor mij, maar ik ken ook veel anderen.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ik vraag me af hoe Hostinger AI Builder voor elkaar kreeg... Het is gek hoe snel het iedereen in staat stelt om front- en backend te implementeren.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ik kan je niet vertellen hoe lang dit project al op mijn lijstje stond TOT jullie de AI Builder maakten. Ik weet niets van het programmeren van Web Apps. 0 en daar is het. Mijn droomproject om fellows te helpen is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Oprichter

Hostinger AI Builder is echt een game-changer in vergelijking met al het andere.Het was zo eenvoudig om een subdomein voor mijn blog op mijn web-app in te stellen – ik dacht: 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Je kunt nu web apps bouwen door gewoon een prompt in te voeren op Hostinger AI Builder. Echt cool spul!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ik heb Hostinger AI Builder geprobeerd & het is een game-changer! Deze no-code AI app builder maakt gladde websites en apps in enkele minuten — ontwerpen, codes en schrijft voor u.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Het is alsof je een eersteklas webontwikkelaar/softwareontwikkelaar hebt, die klaarstaat om alles te maken wat je je maar kunt bedenken.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Ondernemer

Met Hostinger AI Builder kun je aardig wat leuke dingen bouwen, het is in tegenstelling tot een typische websitebouwer – het is meer.

Klaar om je eerste interne tool te lanceren?

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Geen creditcard vereist.

Interne toolbouwer FAQ's

Een interne tool is een app, dashboard of systeem dat speciaal is gebouwd voor het gebruik van je team. Denk aan projecttrackers, goedkeuringsworkflows, HR-portals of verkoopdashboards. In plaats van te betalen voor kant-en-klare software die niet helemaal past, kun je met AI Builder precies bouwen wat je team nodig heeft.

Iedereen met een idee en een zakelijk probleem om op te lossen – geen technische achtergrond nodig. Of je nu een oprichter bent die moe is van het jongleren met spreadsheets, een manager die de workflow van je team wil stroomlijnen, of een eigenaar van een klein bedrijf die een aangepaste tool nodig heeft maar geen ontwikkelteam heeft om het te bouwen, AI Builder is voor jou gemaakt. Als je kunt beschrijven wat je nodig hebt, kan AI Builder het bouwen.

Helemaal niet. AI Builder maakt gebruik van een conversationele benadering van bouwen — vaak vibe-coding genoemd. Je beschrijft gewoon in gewone taal wat je wilt en AI bouwt het in real-time voor je. Wil je een nieuw gegevensveld toevoegen? Vraag het gewoon. Moet je een workflow wijzigen? Beschrijf het.

Als je meer begeleiding nodig hebt, zal onze tutorial over hoe je aangepaste interne tools kunt bouwen je door alles leiden wat je moet weten.

Je kunt gratis beginnen – geen creditcard nodig. Zodra je binnen bent, krijg je 5 AI-credits om meteen te beginnen met bouwen. Creditgebruik hangt af van de complexiteit van elke prompt – eenvoudigere aanpassingen kosten minder dan een credit, grotere builds kunnen meer gebruiken. Je gratis credits zijn genoeg om je tool te beschrijven, het tot leven te zien komen en een echt gevoel voor AI Builder te krijgen voordat je je ergens aan vastlegt.

Het weten waard: AI-credits worden ook gebruikt om alle AI-functies in je tool aan te drijven – zoals een chatbot of slimme zoekopdracht – maar alleen wanneer je gebruikers er daadwerkelijk mee communiceren.

Wanneer je klaar bent om te publiceren, kun je betaalde plannen beginnen bij € 2,99/mnd en hosting en domein omvatten – dus er is niets anders om in te stellen. Druk gewoon op publiceren en je showcase gaat live.

Op lage credits draaien? Je kunt op elk moment uptime en je gebruik volgen vanaf het dashboard.

Ja. AI Builder wordt geleverd met een geïntegreerde backend, wat betekent dat je web-apps kunt bouwen met gebruikersauthenticatie, gegevensopslag en toegangscontrole ingebouwd – zodat je precies bepaalt wie kan inloggen, wat ze kunnen zien en wat ze kunnen doen, zonder externe systemen of databases op te zetten.

Ja. Elke tool die is gebouwd met AI Builder is volledig responsive, dus het werkt op desktop, tablet en mobiel – waar je team ook werkt.

Geen probleem. Het updaten van je interne tool is net zo eenvoudig als het bouwen ervan. Ga gewoon terug naar je project, open het en blijf chatten met AI Builder – beschrijf wat je wilt veranderen en het zorgt voor de rest. Het is allemaal onderdeel van de vibe-coderingservaring, geen ontwikkelaar nodig.

En als je een technische achtergrond hebt of je tool verder wilt schalen, geeft AI Builder je volledige toegang tot de code – zodat je het zover kunt brengen als je nodig hebt.

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