Implementeer LinkStack met een één-klik installatie.
Zelfgehost link-in-bio-platform voor het bouwen van merk-landingspagina's met onbeperkte links en volledige ontwerpvrijheid.
Kies een VPS-plan voor LinkStack
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LinkStack kunt bouwen
LinkStack is een open-source link-in-bio-platform dat makers, bedrijven en organisaties in staat stelt al hun belangrijke links te centraliseren op één aanpasbare landingspagina. Gebouwd op PHP en Laravel, biedt het standaard onbeperkte links, aangepaste thema's, sociale iconen, klikstatistieken en ondersteuning voor meerdere gebruikers — functies die commerciële alternatieven zoals Linktree doorgaans achter betaalde abonnementen vergrendelen.
Door LinkStack zelf te hosten op je eigen VPS houd je bezoekersstatistieken, klikgegevens en paginaconfiguratie volledig onder controle, zonder abonnementskosten per pagina, geen ingevoegde advertenties op gratis niveaus, en geen risico dat je bio-link wordt opgeschort door een platform van derden. Verbind een aangepast domein via Traefik en de pagina wordt een volledig gebrandmerkt onderdeel van je eigen infrastructuur.
Belangrijkste kenmerken van LinkStack
Onbeperkte links
Voeg zoveel links, secties en pagina's toe als je nodig hebt zonder maandelijkse limieten, itemlimieten of kosten per link van een SaaS-provider.
Aangepaste thema's
Kies uit ingebouwde thema's of herontwerp pagina's volledig met aangepaste CSS, achtergronden, knopvormen en animaties om bij jouw merk te passen.
Ingebouwde analyses
Volg paginaweergaven en klikstatistieken per link binnen het controlepaneel zonder trackingpixels van derden in de browsers van je bezoekers te injecteren.
Multi-userondersteuning
Host pagina's voor hele teams of bureaus met afzonderlijke gebruikersaccounts, rolgebaseerde toegang en gecentraliseerd beheer op één instantie.
Sociale media en aangepaste iconen
Voeg pictogrammen toe voor de belangrijkste sociale netwerken plus zelf geüploade pictogrammen, zodat links visueel consistent blijven en direct herkenbaar zijn.
Eén-klik updater
Pas nieuwe releases direct toe vanuit het adminpaneel met de ingebouwde updater, zodat je jouw instantie actueel houdt zonder de container opnieuw op te bouwen.
Waarom LinkStack op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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