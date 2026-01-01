Implementeer AFFiNE met één klik.
Alles-in-één open-source werkruimte die documenten, whiteboards en databases combineert met AI-gestuurde assistentie.
Kies een VPS-plan voor AFFiNE
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AFFiNE kunt bouwen
AFFiNE is een open-source "KnowledgeOS" dat de barrières wegneemt tussen documentatie, visuele samenwerking en data-organisatie. Gebruikers kunnen gestructureerde documenten schrijven, schetsen op oneindige whiteboards en georganiseerde databases onderhouden – allemaal binnen dezelfde werkruimte – zonder te hoeven wisselen tussen afzonderlijke tools voor elke taak.
Gebouwd met een local-first, privacygerichte architectuur, houdt AFFiNE jouw kennis op infrastructuur die jij beheert. AI-ondersteuning is overal geïntegreerd en helpt bij het schrijven, tekenen en plannen voor elk contenttype. Deze implementatie omvat PostgreSQL met de pgvector-extensie voor geavanceerd zoeken, Redis voor realtime functies en geautomatiseerde databasemigratie voor betrouwbare updates.
Belangrijkste kenmerken van AFFiNE
Uniforme werkruimte
Combineert documenten, whiteboards en databases in één platform, zodat je kunt schakelen tussen schrijven, schetsen en gegevens organiseren zonder contextwisseling tussen afzonderlijke apps.
Oneindige canvaswhiteboards
Vrijvorm whiteboards met tekentools, diagramtools en plaknotitietools geven teams een visuele ruimte voor brainstormen en ontwerpwerk naast gestructureerde documenten.
AI-gestuurde assistentie
AI is geïntegreerd in alle contenttypen om te helpen met schrijven, samenvatten en content genereren, waardoor de inspanning voor het produceren van hoogwaardige kennisartefacten wordt verminderd.
Gestructureerde databases
Organiseer informatie in aanpasbare databaseweergaven met filter- en zoekmogelijkheden, waardoor de noodzaak vervalt voor afzonderlijke spreadsheettools binnen dezelfde werkruimte.
Realtime samenwerking
Conflictvrije synchronisatie stelt meerdere teamleden in staat om documenten en whiteboards tegelijkertijd te bewerken, waarbij wijzigingen direct worden weergegeven op alle verbonden apparaten.
Waarom AFFiNE op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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