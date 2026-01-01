Tot wel 69% korting op BentoPDF

Implementeer BentoPDF met één-klik-installatie.

Privacy-gericht browsergebaseerd PDF-toolkit voor het samenvoegen, splitsen, converteren en beveiligen van PDF's zonder bestanden ergens te uploaden.

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AI-beheerde VPS
 5,49 /mnd
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Implementeer BentoPDF met één-klik-installatie.

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69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
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Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
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4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
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KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
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Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
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8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
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Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met BentoPDF kunt bouwen

BentoPDF is een privacygerichte PDF-toolkit die documenten volledig in de browser van de gebruiker verwerkt — bestanden verlaten nooit de clientmachine en komen nooit op een externe server terecht. Het vervangt meerdere online PDF-diensten door één zelfgehoste interface die samenvoegen, splitsen, pagina's opnieuw rangschikken, roteren, afbeeldingsconversie, OCR, compressie, wachtwoordbeveiliging, watermerken, kop- en voetteksten en metadata bewerken omvat.

Voor teams en organisaties die gevoelige documenten verwerken — contracten, financiële overzichten, juridische documenten — elimineert het zelf hosten van BentoPDF het privacyrisico van het uploaden van vertrouwelijke bestanden naar commerciële PDF-diensten die kopieën kunnen bewaren of het gebruik kunnen loggen. Omdat alle verwerking aan de clientzijde plaatsvindt, dient de VPS alleen de webinterface, waardoor de benodigde serverbronnen minimaal zijn en documenten volledig privé blijven.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van BentoPDF

Cliëntkantverwerking

Alle PDF-manipulatie vindt plaats in de browser van de gebruiker — documenten worden nooit geüpload naar de server, dus zelfs de hostmachine ziet de bestandsinhoud nooit.

Samenvoegen, splitsen en herordenen

Combineer meerdere PDF's, splits ze in individuele pagina's of secties, en sleep pagina's in de exacte volgorde die je nodig hebt in seconden.

Geïntegreerde OCR

Zet gescande, op afbeeldingen gebaseerde PDF's om naar volledig doorzoekbare, selecteerbare tekstdocumenten zonder bestanden naar een herkenningsservice van derden te verzenden.

Documentbeveiliging

Voeg wachtwoordbeveiliging, versleuteling en watermerken toe aan gevoelige PDF's vóór distributie, of verwijder beperkingen van PDF's die je bezit om bewerkingsrechten te herwinnen.

Formaatconversie

Converteer afbeeldingen naar PDF, exporteer pagina's als afbeeldingen, en transformeer Markdown met Mermaid diagrammen naar geformatteerde PDF's — allemaal vanuit dezelfde interface.

Waarom BentoPDF op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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