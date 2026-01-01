Implementeer BentoPDF met één-klik-installatie.
Privacy-gericht browsergebaseerd PDF-toolkit voor het samenvoegen, splitsen, converteren en beveiligen van PDF's zonder bestanden ergens te uploaden.
Kies een VPS-plan voor BentoPDF
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met BentoPDF kunt bouwen
BentoPDF is een privacygerichte PDF-toolkit die documenten volledig in de browser van de gebruiker verwerkt — bestanden verlaten nooit de clientmachine en komen nooit op een externe server terecht. Het vervangt meerdere online PDF-diensten door één zelfgehoste interface die samenvoegen, splitsen, pagina's opnieuw rangschikken, roteren, afbeeldingsconversie, OCR, compressie, wachtwoordbeveiliging, watermerken, kop- en voetteksten en metadata bewerken omvat.
Voor teams en organisaties die gevoelige documenten verwerken — contracten, financiële overzichten, juridische documenten — elimineert het zelf hosten van BentoPDF het privacyrisico van het uploaden van vertrouwelijke bestanden naar commerciële PDF-diensten die kopieën kunnen bewaren of het gebruik kunnen loggen. Omdat alle verwerking aan de clientzijde plaatsvindt, dient de VPS alleen de webinterface, waardoor de benodigde serverbronnen minimaal zijn en documenten volledig privé blijven.
Belangrijkste kenmerken van BentoPDF
Cliëntkantverwerking
Alle PDF-manipulatie vindt plaats in de browser van de gebruiker — documenten worden nooit geüpload naar de server, dus zelfs de hostmachine ziet de bestandsinhoud nooit.
Samenvoegen, splitsen en herordenen
Combineer meerdere PDF's, splits ze in individuele pagina's of secties, en sleep pagina's in de exacte volgorde die je nodig hebt in seconden.
Geïntegreerde OCR
Zet gescande, op afbeeldingen gebaseerde PDF's om naar volledig doorzoekbare, selecteerbare tekstdocumenten zonder bestanden naar een herkenningsservice van derden te verzenden.
Documentbeveiliging
Voeg wachtwoordbeveiliging, versleuteling en watermerken toe aan gevoelige PDF's vóór distributie, of verwijder beperkingen van PDF's die je bezit om bewerkingsrechten te herwinnen.
Formaatconversie
Converteer afbeeldingen naar PDF, exporteer pagina's als afbeeldingen, en transformeer Markdown met Mermaid diagrammen naar geformatteerde PDF's — allemaal vanuit dezelfde interface.
Waarom BentoPDF op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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