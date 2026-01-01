BentoPDF is een privacygerichte PDF-toolkit die documenten volledig in de browser van de gebruiker verwerkt — bestanden verlaten nooit de clientmachine en komen nooit op een externe server terecht. Het vervangt meerdere online PDF-diensten door één zelfgehoste interface die samenvoegen, splitsen, pagina's opnieuw rangschikken, roteren, afbeeldingsconversie, OCR, compressie, wachtwoordbeveiliging, watermerken, kop- en voetteksten en metadata bewerken omvat.

Voor teams en organisaties die gevoelige documenten verwerken — contracten, financiële overzichten, juridische documenten — elimineert het zelf hosten van BentoPDF het privacyrisico van het uploaden van vertrouwelijke bestanden naar commerciële PDF-diensten die kopieën kunnen bewaren of het gebruik kunnen loggen. Omdat alle verwerking aan de clientzijde plaatsvindt, dient de VPS alleen de webinterface, waardoor de benodigde serverbronnen minimaal zijn en documenten volledig privé blijven.