AppFlowy is een open-source productiviteitsplatform, gebouwd als een privacyvriendelijk alternatief voor Notion, dat een flexibele, op blokken gebaseerde editor, databaseweergaven en AI-gestuurde schrijfhulp combineert in één gezamenlijke werkruimte. Gebouwd met Flutter en Rust, levert het native prestaties op desktop, mobiel en web, terwijl al je gegevens onder jouw controle blijven.

Door AppFlowy zelf te hosten elimineer je abonnementskosten per gebruiker, voorkom je toegang van derden tot gevoelige documenten en biedt het onbeperkte werkruimtes en gebruikers tegen vaste infrastructuurkosten. Deze template implementeert de complete AppFlowy Cloud-stack — webclient, API-backend, authenticatie, objectopslag en database — klaar voor verbindingen vanuit de native desktop- en mobiele applicaties van AppFlowy.