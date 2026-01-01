Implementeer AppFlowy met één-klik installatie.
Privacygerichte open-source werkruimte die notities, wiki's, databases en projectbeheer combineert als een Notion-alternatief.
Kies een VPS-plan voor AppFlowy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AppFlowy kunt bouwen
AppFlowy is een open-source productiviteitsplatform, gebouwd als een privacyvriendelijk alternatief voor Notion, dat een flexibele, op blokken gebaseerde editor, databaseweergaven en AI-gestuurde schrijfhulp combineert in één gezamenlijke werkruimte. Gebouwd met Flutter en Rust, levert het native prestaties op desktop, mobiel en web, terwijl al je gegevens onder jouw controle blijven.
Door AppFlowy zelf te hosten elimineer je abonnementskosten per gebruiker, voorkom je toegang van derden tot gevoelige documenten en biedt het onbeperkte werkruimtes en gebruikers tegen vaste infrastructuurkosten. Deze template implementeert de complete AppFlowy Cloud-stack — webclient, API-backend, authenticatie, objectopslag en database — klaar voor verbindingen vanuit de native desktop- en mobiele applicaties van AppFlowy.
Belangrijkste kenmerken van AppFlowy
Blokgebaseerde editor
Maak uitgebreide documenten met tekst, afbeeldingen, ingesloten content en media met behulp van een intuïtieve blokeditor die consistent werkt op desktop, mobiel en web zonder functieverschillen tussen platforms.
Flexibele Databaseweergaven
Bekijk en beheer dezelfde gegevens als een tabel, Kanban-bord, kalender of galerij, waarbij verschillende teamleden de lay-out krijgen die bij hun workflow past zonder informatie te dupliceren.
AI-schrijfassistentie
Genereer, vat samen en verfijn inhoud direct in documenten met behulp van ingebouwde AI-functies die verbinding maken met een externe provider (zoals OpenAI of Azure OpenAI) geconfigureerd via een API-sleutel — gegevens worden verwerkt door die provider.
Realtime samenwerking
Werk tegelijkertijd met teamgenoten met behulp van conflictvrije synchronisatie, zodat meerdere mensen hetzelfde document kunnen bewerken zonder elkaars wijzigingen te overschrijven.
Volledige Dataverantwoordelijkheid
Alle documenten, databases en bestandsbijlagen worden op jouw eigen infrastructuur opgeslagen, zonder vendor lock-in, waardoor je voldoet aan de dataregelgeving en volledige controle hebt over retentie.
Waarom AppFlowy op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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