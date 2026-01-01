Implementeer BeaverHabits met één-klik-installatie.
Minimalistische zelfgehoste gewoontetracker gericht op dagelijkse check-ins en reeksen, zonder doelen of complexiteit.
Kies een VPS-plan voor BeaverHabits
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met BeaverHabits kunt bouwen
BeaverHabits is een minimalistische zelfgehoste gewoontetracker-app, geïnspireerd op de "don't break the chain"-methodologie. In tegenstelling tot doelgerichte gewoontetracker-apps, richt BeaverHabits zich puur op het dagelijkse incheckritueel — gewoontes als voltooid markeren, reeksen bijhouden en consistentie visualiseren over tijd, zonder de cognitieve belasting van doelen, mijlpalen of scores.
Door BeaverHabits op je VPS te hosten, blijven je persoonlijke routinedata privé, zonder abonnementskosten en zonder synchronisatiediensten van derden. De app slaat alle gegevens op in een lokale SQLite-database en ondersteunt multi-useraccounts, iOS PWA-installatie, tagfiltering, dagelijkse notities, een REST API en integraties met Home Assistant, Apple Shortcuts en Stream Deck.
Belangrijkste kenmerken van BeaverHabits
Dagelijks incheckrooster
Een kalenderoverzicht voor elke gewoonte toont reeksen en hiaten in één oogopslag, waardoor dagelijkse consistentie gemakkelijk te volgen is en motiverend om vol te houden.
Labelfiltering
Groepeer en filter gewoontes op tags voor gerichte weergaven — zie alleen ochtendroutines, gezondheidsgewoontes of een aangepaste categorie.
Dagelijkse notities
Voeg tot 1024 tekens aan notities toe per gewoonte per dag om context, observaties of redenen voor het overslaan vast te leggen.
REST API-toegang
Gewoontedata programmatisch opvragen en bijwerken, waardoor automatisering mogelijk wordt met Apple Shortcuts, Home Assistant en Stream Deck via HabitDeck.
iOS PWA-ondersteuning
Installeer BeaverHabits als een startscherm-app op iPhone en iPad voor een native-achtige check-in ervaring zonder een App Store download.
Waarom BeaverHabits op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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