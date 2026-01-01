Tot wel 69% korting op BeaverHabits

Implementeer BeaverHabits met één-klik-installatie.

Minimalistische zelfgehoste gewoontetracker gericht op dagelijkse check-ins en reeksen, zonder doelen of complexiteit.

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AI-beheerde VPS
 5,49 /mnd
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Implementeer BeaverHabits met één-klik-installatie.

Kies een VPS-plan voor BeaverHabits

69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met BeaverHabits kunt bouwen

BeaverHabits is een minimalistische zelfgehoste gewoontetracker-app, geïnspireerd op de "don't break the chain"-methodologie. In tegenstelling tot doelgerichte gewoontetracker-apps, richt BeaverHabits zich puur op het dagelijkse incheckritueel — gewoontes als voltooid markeren, reeksen bijhouden en consistentie visualiseren over tijd, zonder de cognitieve belasting van doelen, mijlpalen of scores.

Door BeaverHabits op je VPS te hosten, blijven je persoonlijke routinedata privé, zonder abonnementskosten en zonder synchronisatiediensten van derden. De app slaat alle gegevens op in een lokale SQLite-database en ondersteunt multi-useraccounts, iOS PWA-installatie, tagfiltering, dagelijkse notities, een REST API en integraties met Home Assistant, Apple Shortcuts en Stream Deck.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van BeaverHabits

Dagelijks incheckrooster

Een kalenderoverzicht voor elke gewoonte toont reeksen en hiaten in één oogopslag, waardoor dagelijkse consistentie gemakkelijk te volgen is en motiverend om vol te houden.

Labelfiltering

Groepeer en filter gewoontes op tags voor gerichte weergaven — zie alleen ochtendroutines, gezondheidsgewoontes of een aangepaste categorie.

Dagelijkse notities

Voeg tot 1024 tekens aan notities toe per gewoonte per dag om context, observaties of redenen voor het overslaan vast te leggen.

REST API-toegang

Gewoontedata programmatisch opvragen en bijwerken, waardoor automatisering mogelijk wordt met Apple Shortcuts, Home Assistant en Stream Deck via HabitDeck.

iOS PWA-ondersteuning

Installeer BeaverHabits als een startscherm-app op iPhone en iPad voor een native-achtige check-in ervaring zonder een App Store download.

Waarom BeaverHabits op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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