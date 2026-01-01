BeaverHabits is een minimalistische zelfgehoste gewoontetracker-app, geïnspireerd op de "don't break the chain"-methodologie. In tegenstelling tot doelgerichte gewoontetracker-apps, richt BeaverHabits zich puur op het dagelijkse incheckritueel — gewoontes als voltooid markeren, reeksen bijhouden en consistentie visualiseren over tijd, zonder de cognitieve belasting van doelen, mijlpalen of scores.

Door BeaverHabits op je VPS te hosten, blijven je persoonlijke routinedata privé, zonder abonnementskosten en zonder synchronisatiediensten van derden. De app slaat alle gegevens op in een lokale SQLite-database en ondersteunt multi-useraccounts, iOS PWA-installatie, tagfiltering, dagelijkse notities, een REST API en integraties met Home Assistant, Apple Shortcuts en Stream Deck.