Implementeer Maxun met één-klik-installatie.
Open-source no-code platform voor het omzetten van elke website in gestructureerde, geautomatiseerde data-extractie-workflows.
Kies een VPS-plan voor Maxun
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Maxun kunt bouwen
Maxun is een open-source, no-code webdataplatform waarmee je het web kunt extraheren, scrapen, crawlen en doorzoeken zonder code te schrijven. Met behulp van een visuele recorder blader je eenvoudig door een website en Maxun zet je acties om in een herbruikbare extractierobot — geen programmeerkennis vereist. AI-gestuurde extractie laat je in gewone taal beschrijven welke gegevens je wilt en deze automatisch ophalen.
Door Maxun zelf te hosten op je eigen VPS krijg je volledige controle over je gescrapete gegevens, planning en integraties. Het platform ondersteunt exporteren naar Google Sheets, Airtable en webhooks, en bevat een volledige SDK en CLI voor ontwikkelaars die verder willen gaan. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor gegevenspersistentie en MinIO voor bestandsopslag, waardoor je een complete, productieklare setup krijgt.
Belangrijkste kenmerken van Maxun
Recorder zonder code
Neem je browse-acties één keer op en Maxun zet ze om in een herhaalbare extractierobot — geen code vereist.
AI Gegevensextractie
Beschrijf de gegevens die je wilt in natuurlijke taal en laat LLM-gestuurde extractie het voor je vinden en structureren.
Webcrawling
Doorzoek automatisch complete websites, waarbij je content ontdekt en extraheert van elke relevante pagina binnen de gedefinieerde reikwijdte.
Geplande uitvoeringen
Stel robots in om volgens een schema te werken en verse gestructureerde data te leveren naar je gekozen bestemming, zonder handmatige tussenkomst.
Flexibele Integraties
Exporteer geëxtraheerde gegevens direct naar Google Sheets, Airtable, of elk webhook-eindpunt met ingebouwde integratieondersteuning.
Waarom Maxun op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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