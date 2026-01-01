Implementeer WordPress met een één-klik installatie.
Het populairste CMS ter wereld dat meer dan 40% van alle websites aandrijft, met duizenden thema's en plugins.
Kies een VPS-plan voor WordPress
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met WordPress kunt bouwen
WordPress is 's werelds populairste contentmanagementsysteem, dat meer dan 40% van alle websites op het internet aandrijft. Het biedt een flexibel publicatieplatform voor blogs, zakelijke websites, portfolio's, webshops en meer — met een visuele editor, themasysteem en een ecosysteem van tienduizenden plugins.
WordPress zelf hosten op een VPS geeft je volledige controle over de prestaties, beveiliging en gegevens van je site, zonder maandelijkse platformkosten. Deze template bevat MySQL voor betrouwbare databaseopslag, en routering via de vooraf geïnstalleerde Traefik reverse proxy zorgt voor automatische HTTPS voor je domein vanaf de eerste implementatie.
Belangrijkste kenmerken van WordPress
Enorm plug-in ecosysteem
Kies uit meer dan 60.000 gratis en premium plug-ins om e-commerce, SEO, formulieren, caching en andere functionaliteiten toe te voegen.
Themabibliotheek
Kies uit duizenden gratis en commerciële thema's om direct het ontwerp van je site te veranderen zonder code aan te raken.
Visuele blokeditor
Bouw pagina's met de Gutenberg blokeditor met behulp van slepen-en-neerzetten lay-outtools waarvoor geen programmeerkennis nodig is.
Multisiteondersteuning
Beheer een netwerk van WordPress-sites vanuit één installatie, waarbij je thema's en plug-ins deelt over alle websites.
WooCommerce ready
Installeer WooCommerce om WordPress te transformeren in een volledige webshop met producten, afrekenen en betalingen.
Waarom WordPress op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
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Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.