WordPress is 's werelds populairste contentmanagementsysteem, dat meer dan 40% van alle websites op het internet aandrijft. Het biedt een flexibel publicatieplatform voor blogs, zakelijke websites, portfolio's, webshops en meer — met een visuele editor, themasysteem en een ecosysteem van tienduizenden plugins.

WordPress zelf hosten op een VPS geeft je volledige controle over de prestaties, beveiliging en gegevens van je site, zonder maandelijkse platformkosten. Deze template bevat MySQL voor betrouwbare databaseopslag, en routering via de vooraf geïnstalleerde Traefik reverse proxy zorgt voor automatische HTTPS voor je domein vanaf de eerste implementatie.