Nextcloud is een uitgebreid open-source productiviteitsplatform dat Google Workspace en Dropbox vervangt met bestandssynchronisatie, realtime documentbewerking, agenda, contacten, videoconferenties en nog veel meer. Met desktop- en mobiele clients voor elk platform integreert het naadloos in dagelijkse workflows terwijl alle gegevens op je eigen server blijven.

Nextcloud zelf hosten op je VPS elimineert abonnementskosten per gebruiker, verwijdert opslaglimieten opgelegd door cloudproviders, en geeft je volledige controle over waar gevoelige bestanden en communicatie zich bevinden — cruciaal voor teams met compliance-vereisten of privacyproblemen.