Implementeer Nextcloud met één klik installatie.
Zelfgehoste productiviteitssuite met bestandssynchronisatie, gezamenlijk bewerken, agenda en videogesprekken — jouw gegevens, jouw infrastructuur.
Kies een VPS-plan voor Nextcloud
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Nextcloud kunt bouwen
Nextcloud is een uitgebreid open-source productiviteitsplatform dat Google Workspace en Dropbox vervangt met bestandssynchronisatie, realtime documentbewerking, agenda, contacten, videoconferenties en nog veel meer. Met desktop- en mobiele clients voor elk platform integreert het naadloos in dagelijkse workflows terwijl alle gegevens op je eigen server blijven.
Nextcloud zelf hosten op je VPS elimineert abonnementskosten per gebruiker, verwijdert opslaglimieten opgelegd door cloudproviders, en geeft je volledige controle over waar gevoelige bestanden en communicatie zich bevinden — cruciaal voor teams met compliance-vereisten of privacyproblemen.
Belangrijkste kenmerken van Nextcloud
Bestandssynchronisatie en delen
Synchroniseer bestanden op al je apparaten met desktop- en mobiele apps, en deel ze met collega's of klanten via wachtwoordbeveiligde, verlopende links.
Samenwerkende documentbewerking
Bewerk documenten, spreadsheets en presentaties in realtime met OnlyOffice- of Collabora-integratie — geen Microsoft 365-abonnement nodig.
Agenda en contacten
Beheer agenda's en contacten met volledige CalDAV/CardDAV-ondersteuning, die native synchroniseert met iOS-, Android-, macOS- en Windows-clients.
Videogesprekken en Chat
Nextcloud Talk biedt end-to-end versleutelde videogesprekken en teamberichten direct in jouw Nextcloud-instantie, zonder dat een externe dienst nodig is.
App-ecosysteem
Breid de functionaliteit uit met meer dan 300 apps uit de Nextcloud App Store, die alles omvatten van e-mail tot projectbeheer en end-to-end encryptie.
Waarom Nextcloud op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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