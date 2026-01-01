Apache JSPWiki is een functierijke, Java-gebaseerde wiki-engine die wordt onderhouden als een Apache-project op topniveau. Pagina's worden opgeslagen als platte tekstbestanden met volledige versiegeschiedenis, terwijl bijlagen, paginasjablonen en een grote bibliotheek met gebundelde plug-ins het geschikt maken voor documentatiehubs, kennisbanken en intranet-samenwerkingssites waar stabiliteit en levensduur belangrijker zijn dan het najagen van trends.

Zelf JSPWiki hosten op je VPS geeft je een Apache-gelicentieerde wiki die volledig draait op je eigen Tomcat-container, zonder SaaS-afhankelijkheden, geen prijs per gebruiker en JAAS-gebaseerde authenticatie die je kunt integreren met je eigen identiteitsstack. Alles, van wikipagina's tot bijlagen, bevindt zich op één permanent opslagvolume, waardoor back-ups en migraties eenvoudig zijn.