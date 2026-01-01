Een Otter Wiki is een lichtgewicht zelfgehoste wiki die alle pagina's opslaat in een Git-repository en gebruikersgegevens in SQLite — geen aparte databaseservice vereist. Geschreven in Python met een overzichtelijke Bootstrap-interface, ondersteunt het Markdown-bewerking, bestandsbijlagen en een volledige paginageschiedenis ondersteund door Git-commits.

Zelf hosten op je VPS houdt alle wiki-inhoud onder jouw beheer, met gedetailleerde toegangsregels die lezen en bewerken kunnen beperken tot alleen geregistreerde of door beheerders goedgekeurde gebruikers. Het single-container-ontwerp betekent dat er niets hoeft te worden ingericht behalve een benoemd volume en de container zelf.