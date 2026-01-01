Installeer een Otter Wiki met één klik installatie.
Minimalistische zelfgehoste wiki met Git-ondersteunde paginageschiedenis, Markdown-bewerking en toegangscontrole voor gebruikers in één container.
Kies een VPS-plan voor An Otter Wiki
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met An Otter Wiki kunt bouwen
Een Otter Wiki is een lichtgewicht zelfgehoste wiki die alle pagina's opslaat in een Git-repository en gebruikersgegevens in SQLite — geen aparte databaseservice vereist. Geschreven in Python met een overzichtelijke Bootstrap-interface, ondersteunt het Markdown-bewerking, bestandsbijlagen en een volledige paginageschiedenis ondersteund door Git-commits.
Zelf hosten op je VPS houdt alle wiki-inhoud onder jouw beheer, met gedetailleerde toegangsregels die lezen en bewerken kunnen beperken tot alleen geregistreerde of door beheerders goedgekeurde gebruikers. Het single-container-ontwerp betekent dat er niets hoeft te worden ingericht behalve een benoemd volume en de container zelf.
Belangrijkste kenmerken van An Otter Wiki
Git-ondersteunde geschiedenis
Elke paginabewerking is automatisch een Git-commit, waardoor je een complete revisiegeschiedenis krijgt die je kunt bekijken, vergelijken en terugzetten via de webinterface.
Markdown-bewerking
Schrijf en bewerk pagina's in Markdown met een live voorbeeldeditor — geen eigen formaat of afhankelijkheid van rich-text van welke aard dan ook.
Toegangscontrole
Lees-, schrijf- en bijlagerechten worden onafhankelijk geconfigureerd voor anonieme bezoekers, geregistreerde gebruikers en door beheerders goedgekeurde gebruikers.
Bestandsbijlagen
Upload en sluit afbeeldingen en bestanden direct in wikipagina's in, opgeslagen naast de paginacontent in het permanente datavolume.
Gebruikersbeheer
Ingebouwde registratie met optionele e-mailbevestiging en goedkeuringsworkflows voor beheerders geven volledige controle over wie kan bijdragen.
Waarom An Otter Wiki op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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