DreamFactory is een open-source API-generatieplatform dat direct volledig gedocumenteerde, rolbeveiligde REST- en GraphQL-API's creëert voor elke database — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server en meer — zonder één regel code te schrijven. Koppel je database, en DreamFactory genereert een complete CRUD API met ingebouwde authenticatie, rate limiting en toegangscontrole op veldniveau.

DreamFactory zelf hosten op je VPS geeft je volledige eigendom over je data en API-laag, zonder prijs per oproep of vendor lock-in. Deze implementatie omvat MySQL voor de systeemdatabase en Redis voor high-performance caching, waardoor je direct een productieklare API-platform hebt.