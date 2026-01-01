Implementeer DreamFactory met één klik installatie.
Open source REST en GraphQL API-platform dat automatisch veilige database-API's genereert binnen enkele minuten zonder codering.
Kies een VPS-plan voor DreamFactory
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DreamFactory kunt bouwen
DreamFactory is een open-source API-generatieplatform dat direct volledig gedocumenteerde, rolbeveiligde REST- en GraphQL-API's creëert voor elke database — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server en meer — zonder één regel code te schrijven. Koppel je database, en DreamFactory genereert een complete CRUD API met ingebouwde authenticatie, rate limiting en toegangscontrole op veldniveau.
DreamFactory zelf hosten op je VPS geeft je volledige eigendom over je data en API-laag, zonder prijs per oproep of vendor lock-in. Deze implementatie omvat MySQL voor de systeemdatabase en Redis voor high-performance caching, waardoor je direct een productieklare API-platform hebt.
Belangrijkste kenmerken van DreamFactory
Automatisch gegenereerde API's
Verbind elke SQL- of NoSQL-database en ontvang direct een complete REST- en GraphQL-API met volledige CRUD-ondersteuning — handmatige endpoint-codering is niet vereist.
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer
Definieer granulaire machtigingen per gebruiker of rol, waarbij de toegang wordt beperkt tot individuele tabellen en velden om gegevens veilig te houden.
Multi-database-ondersteuning
Genereer API's vanuit MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle en tientallen andere gegevensbronnen vanaf één enkel platform.
API-sleutelbeheer
API-sleutels uitgeven en intrekken per applicatie of consument, met optionele snelheidsbeperking om misbruik te voorkomen en het gebruik te beheren.
Live API-documentatie
Elke gegenereerde API wordt geleverd met interactieve Swagger-documentatie, zodat ontwikkelaars direct eindpunten kunnen verkennen en testen.
Waarom DreamFactory op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.